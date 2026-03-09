Moda

6 penteados fáceis e estilosos para o trabalho

Cabeleireira compartilha sugestões que equilibram praticidade e charme no dia a dia profissional

Publicado em 9 de março de 2026 às 18:49

Os penteados para o trabalho também são uma maneira poderosa de comunicação Crédito: Imagem: Alones | Shutterstock

A rotina profissional das mulheres contemporâneas está cada vez mais corrida. Entre reuniões e demandas do dia a dia, sobra pouco espaço para o autocuidado. Os cabelos, por exemplo, acabam presos em rabos de cavalo simples ou apenas alinhados com um pente — uma escolha que nem sempre é a mais adequada, já que, segundo a cabeleireira e embaixadora da Keune, Marília Tambasco, eles também refletem identidade e atitude.

“Eu acredito que um visual interessante vai além da estética. A forma como nos apresentamos também é uma maneira poderosa de comunicação, que pode ser usada a nosso favor. O cabelo pode ser um aliado importante para mostrar nosso posicionamento e revelar um pouco da nossa personalidade”, afirma.

Para ajudar as mulheres a enfrentarem a agenda intensa sem abrir mão do visual — e ainda seguindo as tendências do momento —, a cabeleireira compartilha 6 inspirações de penteados fáceis e estilosos para o trabalho. Confira!

1. Coque sleek

O penteado queridinho de Hailey Bieber permanece entre as apostas mais práticas e eficientes para o ambiente de trabalho. Versátil, ele se adapta a diferentes estilos e funciona perfeitamente em todos os tipos de fios.

Para a embaixadora, o sucesso está no acabamento polido e impecável: “O segredo do efeito sleek é o uso de uma escova de cerdas grossas, que ajuda a alinhar os fios. Na finalização, vale escolher entre pomada matte, para um resultado mais natural, ou gel, para quem prefere o efeito molhado”, conta. Além disso, é uma ótima escolha para driblar o bad hair day.

2. Semipreso baixo com trança

O semipreso baixo com trança destaca a textura natural e o movimento dos fios Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Uma escolha estratégica para quem não quer prender totalmente os fios, mas prefere manter o rosto em evidência. O penteado valoriza especialmente cabelos com curvatura, destacando a textura natural e o movimento dos fios.

“Os trançados emolduram o rosto e trazem um ar contemporâneo ao visual. Para o preparo, o leave-in ajuda a definir a curvatura e controlar o frizz, garantindo acabamento”, explica a cabeleireira. Finalizadas na altura da nuca, as tranças acrescentam dimensão, identidade e uma estética cuidadosa ao look.

3. Coque despojado

O coque despojado traduz movimento, leveza e criatividade Crédito: Imagem: Alena Ozerova | Shutterstock

Intuitivo e atual, o coque despojado surge como uma solução prática com apelo fashion imediato. Fácil de reproduzir, o penteado traduz movimento, leveza e criatividade, funcionando especialmente bem em rotinas mais flexíveis e ambientes de perfil inovador. “A construção deve ser propositalmente solta, sem busca por simetria perfeita, e pode contar com uma presilha grande e diferente como elemento funcional e de estilo”, orienta a especialista.

4. Efeito messy hair

De estética despretensiosa, o messy hair traduz uma beleza atual, que valoriza autenticidade e atitude. O cabelo solto, nesse contexto, também se torna uma forma de expressão pessoal, reforçando identidade e estilo próprio. A proposta dialoga naturalmente com áreas criativas, produções artísticas e ambientes onde a individualidade é estimulada.

“Para alcançar o efeito, aplique um spray texturizador e amasse suavemente os fios com as mãos para potencializar o movimento. Em cabelos finos, sprays ou pós volumadores ajudam a criar mais volume e corpo aos fios. Se optar pelo uso de ferramentas de calor, é indispensável o uso de um bom protetor térmico”, orienta Marília Tambasco.

5. Efeito glossy hair

Uma das principais tendências do momento, o glossy hair se destaca em escritórios de perfil clássico, bancos, eventos noturnos e ocasiões que pedem uma imagem mais polida. Queridinho principalmente por aquelas que gostam do efeito liso, o cabelo solto ganha sofisticação por meio do brilho espelhado, tornando-se uma escolha discreta, porém impactante, que complementa o visual com elegância.

“O efeito de brilho espelhado é alcançado com a combinação de leave-ins hidratantes e anti-frizz aliados a óleos leves ou sprays de brilho, que garantem a luminosidade sem pesar”, comenta a embaixadora. Para que esse resultado seja realmente evidente, é essencial que a saúde capilar esteja em dia, já que ela é determinante para a intensidade do brilho.

Dica extra: a aplicação de óleo capilar duas vezes ao dia ajuda a recuperar a fibra do cabelo, intensificar a luminosidade dos fios e a manter o aspecto sedoso por mais tempo.

6. Ondas de sereia

Os cabelos com ondas de sereia se adaptam a diferentes contextos profissionais Crédito: Imagem: KOBRIN PHOTO | Shutterstock

As ondas longas estão em alta e são um dos visuais mais desejados do verão. Com movimento e brilho na medida certa, o estilo se adapta a diferentes contextos profissionais. De acordo com Marília Tambasco, “a finalização exige atenção à nutrição e à proteção térmica, principalmente em cabelos mais lisos. O uso de um babyliss largo, alternando o sentido das mechas, cria um efeito mais orgânico, outra opção é o triondas, que também possui o mesmo resultado”.

Técnicas sem calor, como tranças ou outras ferramentas heatless, são ideais para quem busca textura e movimento de forma prática e gentil com os fios. Para concluir, óleos leves ou sprays de brilho realçam a luminosidade e garantem uma aparência saudável.

