Jantar saudável: 3 saladas ricas em proteínas para começar a semana

Publicado em 9 de março de 2026 às 19:49
A salada rica em proteína é uma excelente opção para o jantar, pois combina leveza, nutrição e saciedade em uma única refeição. Preparada com ingredientes como frango, atum, ovos, queijos ou leguminosas, ela ajuda a fornecer proteínas importantes para a manutenção da massa muscular e para o bom funcionamento do organismo.
Abaixo, confira 3 saladas ricas em proteínas para começar a semana!
Em um recipiente, tempere o peito de frango com sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite. Grelhe em uma frigideira antiaderente em fogo médio até ficar dourado e bem cozido. Retire do fogo e corte o frango em tiras. Em uma tigela grande, coloque a alface, o repolho roxo, o pepino, o tomate-cereja, a cebola-roxa e o salsão. Misture delicadamente os vegetais para distribuir bem os ingredientes. Adicione as tiras de frango grelhado por cima da salada. Regue com suco de limão e finalize com o iogurte. Sirva em seguida.
Em uma tigela grande, coloque o grão-de-bico cozido. Adicione o pepino, o tomate-cereja e a cebola-roxa fatiada. Misture delicadamente para distribuir bem os ingredientes. Acrescente o queijo feta por cima da salada. Tempere com azeite de oliva, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Finalize com salsinha. Sirva em seguida.
Coloque a batata em uma assadeira, regue com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno a 200 °C até dourar e ficar macia. Reserve. Em uma tigela ou prato fundo, coloque as folhas de alface. Adicione o tomate-cereja e distribua o atum desfiado sobre a salada. Acrescente os pedaços de batata e os ovos cozidos. Finalize com azeite de oliva, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
