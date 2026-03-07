Editorias do Site
BBB 26: Ivete Sangalo fará show em festa do reality após passar por cirurgia

Apresentação acontece neste sábado (7), quadro dias após alta hospitalar

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 7 de março de 2026 às 09:02

Internada, Ivete Sangalo aparece com machucados no rosto
Internada, Ivete Sangalo aparece com machucados no rosto Crédito: Reprodução Instagram @ivetesangalo

Ivete Sangalo está confirmada como atração no BBB 26. Após passar por uma cirurgia, a cantora se apresenta na casa mais vigiada do país ainda neste sábado, 7.

A apresentação acontece menos de uma semana após a artista passar pela operação, que aconteceu no último domingo, 1º.

Acidente e cirurgia de Ivete Sangalo

Ivete Sangalo sofreu uma queda em casa, na madrugada de 25 de fevereiro, que levou à fratura de dois ossos em seu rosto. O acidente aconteceu quando a artista teve um desmaio e, após o ocorrido, Sangalo descobriu que possui uma predisposição para a condição.

Inicialmente atendida em Salvador, ela foi transferida para o Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, onde realizou a cirurgia corretiva.

