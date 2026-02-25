Que susto!

Ivete Sangalo sente indisposição e dá entrada em hospital em Salvador

Ela passou por uma maratona de Carnaval por blocos pelo país

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 16:13

Internada, Ivete Sangalo aparece com machucados no rosto Crédito: Reprodução Instagram @ivetesangalo

Após uma verdadeira maratona carnavalesca com trio elétrico e agito nos blocos, a cantora Ivete Sangalo, 53, precisou ir ao hospital. Segundo sua equipe, ela teve uma indisposição.

"Ivete teve uma indisposição pontual e, por orientação médica, foi ao hospital para realizar exames de rotina. Ela está sendo acompanhada, passa bem e agradece o carinho e a preocupação de todos", diz a nota enviada à reportagem.

Um dia antes da internação, a artista publicava em seu perfil no Instagram um pouco sobre sua rotina de treinamentos, com direito a agachamento, cardio em esteira e levantamento de peso. Ela disse que, no período pós-Carnaval, não intensificou os pesos para preservar o corpo.

Pelo stories, a baiana falou mais sobre questões de saúde. Ivete retirou o glúten e a lactose e contou que isso fez com que seu corpo aguentasse bem mais a rotina puxada de shows.

Ela diz que sempre teve uma alimentação equilibrada, mas recentemente aderiu a uma nova dieta, o que permitiu que sua digestão, energia e performance nos palcos melhorassem.

"Tomo probióticos, melhorei dos refluxos. Antes de migrar para tratamentos loucos e se colocar em risco, busque alternativas para conforto diário", contou.

