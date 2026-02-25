Famosos

Ivete Sangalo comenta emagrecimento e diz que cortou glúten e lactose

Nutricionista defende abordagem equilibrada em vez de dietas restritivas para Ivete Sangalo, que tem intolerância a lactose e glúten

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 10:10

Show Ivete Sangalo Crédito: Rodney Costa/Zimel Press/Folhapress

Ivete Sangalo, 53, explicou que retirou ingredientes como glúten e lactose da dieta e notou melhora na digestão e na energia.

O QUE ACONTECEU

A cantora comentou sobre as transformações físicas percebidas nos últimos meses e explicou que a alteração na alimentação foi determinante para o novo momento.

"Muita gente perguntando se mudei a minha alimentação. Mudei já faz um tempo. Sempre tive uma alimentação equilibrada e muito saudável. Sou uma pessoa que preza pela saúde. Já fazia ingestão de muitas proteínas, verduras, grãos e tal. Mas tem uma coisa que, depois que tirei, a minha condição de energia vital mudou, que é o glúten. O glúten é um inflamador e isso ficou muito evidente para mim", explicou à Quem.

A artista afirmou que a retirada também impactou diretamente o bem-estar gastrointestinal. "Tirei também a lactose. Isso melhorou 100% a minha performance. Isso é uma coisa que está comprovada, que o glúten traz inflamação intestinal. Isso facilitou muito a minha digestão e me deu um conforto gastrointestinal. Tinha um refluxo muito forte e melhorou bastante. Senti uma diferença no meu conforto diário e vem a consequência no peso".

Ivete destacou que a mudança não teve como foco principal o emagrecimento, mas sim a saúde e a qualidade de vida.

Este vídeo pode te interessar