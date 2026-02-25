Famosos

No BBB 26, Jordana fala sobre romance com filho de Amado Batista

Sister revelou segredo durante conversa no quarto Sonho de Voar na madrugada desta terça-feira (24)

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 11:13

Jordana disse que primeira vez que andou de jatinho foi na aeronave do cantor - Manoella Mello - 11.jan.26/Globo Crédito: Manoella Mello / Globo

Uma revelação movimentou a madrugada desta terça (24) no quarto Sonho de Voar, no BBB 26. Enquanto Maxiane Rodrigues cantava um sucesso de Amado Batista, Jordana Morais revelou que já se relacionou com o filho do cantor.

"Eu estou cantando música do ex-sogro de Jordana. Passada", reagiu Maxiane ao saber do envolvimento. A advogada confirmou a história e aproveitou para relembrar o affair com o filho do cantor. "A primeira vez que eu andei de jatinho foi no jatinho do Amado Batista", disse.

Ao ser questionada por Marciele Albuquerque se se tratava do "boyzinho de Goiânia" que ela já havia comentado antes, Jordana confirmou e detalhou que conheceu o ex por meio de uma amiga de infância da escola, parente do cantor.

O relacionamento, segundo ela, durou bastante tempo. "Foi o boy que me tirou de um relacionamento tóxico, mas também não valia nada, tá?", disparou. A sister ainda admitiu que já tinha se segurado em outras conversas para não revelar o segredo, mas dessa vez resolveu revelar.

