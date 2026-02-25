Fogo no parquinho

BBB 26: 'A hora dela vai chegar', afirma Babu sobre Ana Paula

O papo se deu momentos depois de Chaiany pegar as suas malas e mudar de quarto

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 09:50

Babu Santana no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

A semana no BBB 26 (Globo) foi marcada pela oficialização do rompimento de Babu Santana com Ana Paula Renault. Nesta terça-feira (24), o brother seguiu dando a sua opinião sobre o jogo da loira.

Em conversa no quarto Sonho do Grande Amor, Babu analisou as atitudes da mineira e deu a entender que ela influenciou o comportamento da sua maior aliada no jogo.

"Ela é uma idiota. A hora dela vai chegar. Soberba. A tia Milena não era essa pessoa que ela está agora", comentou o ator.

O papo se deu momentos depois de Chaiany pegar as suas malas e mudar de quarto. A goiana deixou o cômodo onde dormia com Ana Paula, Milena, Samira e Juliano Floss e partiu para o segundo andar, onde dividirá espaço com Babu, Leandro Boneco e Solange Couto.

Mais tarde, na varanda, o ator continuou criticando o jogo de Ana Paula e, após Chaiany elogiar a adversária, Babu relembrou que ele e Boneco também voltaram de paredões e podem ser queridos pelo público. Ele ainda deixou claro que ela não o intimida.

"Fiquem cheirando a bunda dessa maluca, dessa personagem. [...] Medo eu tinha de tomar dura do Bope no beco. Medo de Ana Paula? Já viu uma dura do Bope na favela?", reiterou.

Durante a madrugada, o ator também foi tema de conversas da mineira. A loira afirmou que o jogo do adversário é "horroroso" e voltou a falar que ele não ouvia as opiniões dela, de Milena e de Samira.

Ela ainda deixou claro para Juliano que Babu se tornou um alvo das três e que, dependendo das dinâmicas da semana, ela pode votar nele no próximo paredão. "Tem que ver como é que vai ser a liderança. Aceitar traição calada nós não vamos", afirmou.

