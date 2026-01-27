BBB 26

'Ele é só músculo e olhos azuis', dispara Babu Santana sobre Jonas Sulzbach

Ator teve discussão com o modelo na noite de segunda-feira (26)

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:41

Babu Santana e Jonas Sulzbach do BBB 26 Crédito: Divulgação/Globo

O líder da segunda semana do BBB 26 (Globo) Babu Santana protagonizou uma discussão com Jonas Sulzbach na noite de segunda-feira (26) após o Sincerão. Na cozinha, o ator argumentou que os emojis distribuídos no queridômetro não deveriam ser tão relevantes para as pessoas.

O modelo discordou da fala de Babu, que retrucou, pedindo para que ele se levasse menos a sério e pontuando que ele ficou neurótico em descobrir quem deu os emojis negativos para ele.

"Babu, você falou que uma das coisas que mais se arrepende foi ter dado emoji de vômito pra Mari", respondeu Jonas, lembrando de uma ocasião no BBB 20, quando Babu estava confinado com Mari Gonzales, ex-esposa de Jonas.

Babu se defendeu, afirmando que o arrependimento não veio de ter dado o emoji para ela, mas sim de ter sido ignorante com a influenciadora. Eles não jogavam juntos na época, mas hoje são amigáveis.

Em conversa com aliados na varanda, Babu afirmou que não joga junto com Jonas e nem com Sarah. Mais tarde, o ator levou Juliano Floss, Breno Corã e Marcelo Alves para o quarto do líder e expressou sua opinião sobre Jonas.

"Eu acho que se o Jonas for no paredão, ele sai. Eu acho que ele sai pro Brígido. Ele é só músculo e olhos azuis", afirmou.

