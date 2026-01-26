Polêmica

BBB 26: André Luiz Frambach se desculpa por críticas feitas a Ana Paula Renault em 2016

Há dez anos, ator fez publicação nas redes sociais pedindo para darem um soco na sister

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 10:21

Andre Luiz Frambach e Ana Paula Renault Crédito: Reprodução Folha/UOL

O ator André Luiz Frambach, 28, publicou, neste domingo (25), um vídeo nos stories do Instagram se retratando após o ressurgimento de um comentário feito por ele há dez anos no X (antigo Twitter) sobre Ana Paula Renault, participante do BBB 26 (Globo).

Na ocasião, durante a primeira passagem da sister pela casa mais vigiada do Brasil, André escreveu pedindo para que alguém desse um soco na mineira. Internautas relembraram a fala do ator após ele fazer críticas ao comportamento de Ana Paula na nova edição do reality.

Em publicação, ele sugeriu que a sister foi a primeira a apontar o "mau-caratismo" de Pedro Henrique Espíndola porque "talvez dentro dela também há algo desse mau-caratismo". Após retaliação dos internautas, André apagou tweets e trancou sua conta para que seja acessada apenas por seus seguidores.

No Instagram, ele pediu desculpas por suas falas do passado e também tentou explicar as declarações que deu nas últimas semanas sobre a sister. Ele afirmou que sentiu a necessidade de gravar o vídeo, pois a situação estava afetando sua família, seus amigos e sua esposa, a também atriz Larissa Manoela.

O ator afirmou que o comentário feito há dez anos foi uma "brincadeira que jamais poderia ser feita" e reconheceu que a sua fala incentiva a agressão e a violência o que, segundo ele, não retratam seu caráter.

"Eu não posso voltar atrás. Eu tenho que hoje vir aqui desculpas, me retratar por uma coisa que aconteceu há dez anos, mas que aconteceu e foi feita por mim. Por isso estou aqui, pedindo desculpas para todas as mulheres e principalmente para a Ana Paula", reiterou.

Ele ainda explicou que, quando falou da visão da Ana Paula sobre o mau-caratismo de Pedro, ele não estava falando dos participantes como pessoas fora do programa, mas sim analisando eles como jogadores dentro do BBB.

André disse ainda que, em sua declaração, quis dizer que Ana Paula "enxergou esse mau-caratismo dentro dela" porque já participou duas vezes de reality shows de confinamento e, por isso, tem "esse feeling de enxergar e se atentar" para coisas que outras pessoas que nunca viveram o programa não perceberiam.

Este vídeo pode te interessar