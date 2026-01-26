Editorias do Site
Redes Sociais

BBB 26: Ana Paula Renault e Sarah Andrade trocam farpas durante formação de paredão

Brasiliense vetou a mineira de votar no paredão de domingo (25)

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 10:16

Ana Paula Renault e Sarah Andrade do BBB 26
Ana Paula Renault e Sarah Andrade do BBB 26 Crédito: Divulgação/Globo

A formação de paredão deste domingo (25) no BBB 26 (Globo) foi influenciada pelas consequências da dinâmica das caixas surpresa. A mineira Ana Paula Renault ganhou peso 2 no seu voto, enquanto Sarah Andrade ganhou o poder de vetar alguém de votar.

A brasiliense decidiu vetar Ana, impedindo a sister de usar sua vantagem. Como justificativa, Sarah afirmou que Ana Paula induz as outras pessoas ao erro e esse não é o tipo de pessoa que ela gosta de conviver no dia a dia. A mineira discorda de Sarah e disse que o argumento foi criado por "vozes da cabeça" da sister.

Sarah já havia conversado com Matheus e afirmou que Ana distorceu a fala dele sobre ser "patroa" de Milena. Depois da formação do paredão, ela voltou a repetir sua opinião para Sol Vega, Jonas Sulzbach e Brigido.

Outra companheira de confinamento que se movimentou no jogo criticando a estratégia de Ana Paula foi Jordana. A sister parabenizou o argumento de Sarah e falou para a loira e para Jonas que Ana "joga a corda para os outros se enrolarem" e que ela acredita que isso é jogar sujo.

Solange Couto também deu a sua opinião sobre o assunto. Em conversa com Babu Santana, a atriz declarou: "Ela [Ana] falou 'eu pago bem' e ele [Matheus] falou 'é patroa'. Tive meu entendimento da fala dele, mas ela foi e virou. Mas ele não teve sapiência suficiente. Ela inverteu a fala".

No quarto, Ana Paula afirmou para Milena que Sarah está perdida no jogo e viu uma oportunidade de embate. "Errada não tá, tá fazendo o jogo dela. [...] Eu quero só dar uma aterrorizada e tirar ela dessa zona de conforto", completou.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Brigido, Leandro e Matheus estão no paredão do BBB 26

Brigido, Leandro e Matheus estão no paredão do BBB 26

Imagem - Matheus, do BBB 26, critica homens gagos e diz que incomodados estão de 'mimimi'

Matheus, do BBB 26, critica homens gagos e diz que incomodados estão de 'mimimi'

Imagem - Cowboy e Brigido abrem caixa surpresa e colocam Leandro no paredão no BBB 26

Cowboy e Brigido abrem caixa surpresa e colocam Leandro no paredão no BBB 26

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Filho de Wagner Moura rebate rumores de apoio a Donald Trump

Filho de Wagner Moura rebate rumores de apoio a Donald Trump
Imagem - Morre Bira Haway, produtor do Molejo e pai de Anderson Leonardo, aos 74 anos

Morre Bira Haway, produtor do Molejo e pai de Anderson Leonardo, aos 74 anos
Imagem - Cenários do ES: capixabas recriam pontos icônicos com IA e ilustrações

Cenários do ES: capixabas recriam pontos icônicos com IA e ilustrações