Brigido, Leandro e Matheus estão no paredão do BBB 26

A eliminação ocorre na noite da próxima terça (27)

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 09:41

BBB 26: Leandro, Brigido e Matheus estão no segundo paredão da temporada
Brigido Neto, Leandro Rocha e Matheus Moreira se enfrentam no segundo paredão do BBB 26 (Globo). A berlinda foi formada neste domingo (25), e um dos brothers será eliminado na próxima terça-feira (27).

A formação de paredão começou na sexta-feira (23), quando Leandro foi indicado por Alberto Cowboy e Brigido, após a dinâmica das caixas surpresa. Os brothers foram chamados ao confessionário e precisaram indicar uma pessoa em conjunto.

No domingo (25) à noite, o anjo Jonas Sulzbach estava autoimune. Sarah Andrade teve o poder de vetar Ana Paula Renault de votar em alguém.

O líder da semana, Babu Santana indicou Matheus. "Vi que a casa tinha uma tendência. Preferi colocar a tendência pra ver as outras colocações que teremos no paredão", afirmou. Já Brigido Neto foi indicado pela casa com seis votos.

QUEM VOTOU EM QUEM

Ana Paula Renault recebeu 1 voto: Matheus

Brigido recebeu 6 votos: Leandro, Juliano Floss, Chaiany, Breno, Marcelo, Milena

Chaiany recebeu 4 votos: Alberto Cowboy, Brigido, Sol Vega, Sarah Andrade

Gabriela recebeu 3 votos: Samira, Maxiane, Marciele

Juliano Floss recebeu 1 voto: Gabriela

Milena recebeu 1 voto: Solange Couto

Sol Vega recebeu 3 votos: Jordana, Paulo Augusto, Edilson Capetinha

