Brigido, Leandro e Matheus estão no paredão do BBB 26

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 09:41
Brigido Neto, Leandro Rocha e Matheus Moreira se enfrentam no segundo paredão do BBB 26 (Globo). A berlinda foi formada neste domingo (25), e um dos brothers será eliminado na próxima terça-feira (27).
A formação de paredão começou na sexta-feira (23), quando Leandro foi indicado por Alberto Cowboy e Brigido, após a dinâmica das caixas surpresa. Os brothers foram chamados ao confessionário e precisaram indicar uma pessoa em conjunto.
No domingo (25) à noite, o anjo Jonas Sulzbach estava autoimune. Sarah Andrade teve o poder de vetar Ana Paula Renault de votar em alguém.
O líder da semana, Babu Santana indicou Matheus. "Vi que a casa tinha uma tendência. Preferi colocar a tendência pra ver as outras colocações que teremos no paredão", afirmou. Já Brigido Neto foi indicado pela casa com seis votos.
QUEM VOTOU EM QUEM
Ana Paula Renault recebeu 1 voto: Matheus
Brigido recebeu 6 votos: Leandro, Juliano Floss, Chaiany, Breno, Marcelo, Milena
Chaiany recebeu 4 votos: Alberto Cowboy, Brigido, Sol Vega, Sarah Andrade
Gabriela recebeu 3 votos: Samira, Maxiane, Marciele
Juliano Floss recebeu 1 voto: Gabriela
Milena recebeu 1 voto: Solange Couto
Sol Vega recebeu 3 votos: Jordana, Paulo Augusto, Edilson Capetinha
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta