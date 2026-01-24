Cowboy e Brigido abrem caixa surpresa e colocam Leandro no paredão no BBB 26

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 09:52
Na noite desta sexta-feira (23), os participantes foram surpreendidos pela dinâmica da caixa surpresa.
Sarah abriu a primeira caixa e teve o poder de vetar alguém na formação de paredão do domingo (25). Ela escolheu Jonas para abrir a segunda caixa e ele acabou vetado da próxima prova do líder.
Jonas escolheu Ana Paula para abrir a próxima caixa. Ela ganhou o poder de ter seu voto duplicado na próxima formação de paredão.
Ana Paula escolheu Alberto Cowboy para abrir a quarta caixa e ele escolheu Brigido para abrir a quinta caixa. Ambos não tiveram as instruções das caixas reveladas em público.
Chamados ao confessionário, Cowboy e Brigido tiveram de escolher em conjunto uma pessoa para mandar para o paredão. Eles escolheram emparedar Leandro.
No próximo domingo, não haverá a prova bate-e-volta. Além de Leandro, vão para o paredão os indicados pelo líder, Babu, e pela casa.
