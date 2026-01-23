Icônicas

Relembre as primeiras eliminadas memoráveis do BBB

Aline Campos deixou a casa da 26ª edição do reality na terça-feira (20). Lista traz nomes como Ariadna Arantes e Kerline Cardoso

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 10:37

Jaque Khury, Joseane Oliveira, Ariadna Arantes, Aline Mattos e Kerline Cardoso Crédito: Montagem / Reprodução Folha Uol

Na noite de terça-feira (20), Aline Campos deixou o BBB 26 (Globo) após receber 61,64% dos votos em um paredão contra Ana Paula Renault e Milena Moreira. Em seu discurso, Tadeu Schmidt afirmou que era cedo demais para a sister deixar a casa, pois tinha muito a mostrar.

Apesar de breve, a passagem da modelo pelo reality movimentou o jogo e agora ela entra para o rol de primeiras eliminadas inesquecíveis do programa. Confira a lista:

Jaque Khury - BBB 8

Repórter e influenciadora digital, Jaque ficou nacionalmente conhecida após sua breve passagem pela casa mais vigiada do Brasil. Logo depois de sua eliminação, começou a apresentar o programa "Interligados" na RedeTV.

Em 2010, integrou o elenco do "Legendários", da Record, por três meses com o quadro "Jaque Responde". Voltou para a RedeTV!, onde cobriu o Carnaval do Rio e o de São Paulo.

Entre 2011 e 2012, foi panicat no "Pânico na TV", onde gravou reportagens. Na mesma época, gravou o curta-metragem Fábrica de Sinos, ao lado de Pe Lanza. Em 2015, entrou para o mundo fitness e venceu prêmios. Em 2021, criou uma conta no OnlyFans.

Joseane Oliveira - BBB 10

Vencedora do Miss Brasil 2002, a gaúcha foi a primeira eliminada da décima edição do programa, mas está presente no rol de inesquecíveis, pois era uma veterana no programa. A sua primeira participação foi no BBB 3, quando ela passou um mês na casa.

Após a sua eliminação na primeira passagem pelo reality, a modelo foi ao Domingão do Faustão, onde foi revelado que ela era casada. Por conta de seu estado civil, perdeu a coroa de Miss Brasil. Atualmente é DJ, modelo e apresentadora.

Ariadna Arantes - BBB 11

Primeira mulher trans do BBB, Ariadna foi eliminada da casa logo no começo, mas os holofotes dados a ela pelo programa a acompanharam. Depois de sair do reality, foi a primeira mulher trans a ser Rainha da Bateria de uma Escola de Samba do Rio de Janeiro, a Unidos da Vila Santa Tereza, em 2013.

Morou na Itália por alguns anos e chegou a se casar. Em 2021, voltou a participar de um reality show na Globo: o No Limite, onde foi a terceira eliminada. A maquiadora ainda participou da série documental BBB: O Documentário.

Aline Mattos - BBB 13

Conhecida por Aline Blindada, a ex-sister é lembrada até hoje por conta de uma briga com Kleber Bambam durante a primeira prova de resistência da temporada. O veterano chegou a desistir do programa.

A discussão fez a carioca viralizar com seu jeito espontâneo e irreverente. A frase "meu corpo é blindado, a tua praga não pega" é lembrada com carinho pelos fãs do reality. Ela chegou a ser cogitada a retornar no BBB 26, mas acabou não integrando o elenco do programa.

Kerline Cardoso - BBB 21

A passagem da pernambucana no reality foi curta, mas certeira. Kerline bateu de frente com Lucas Penteado por não gostar do comportamento do brother durante a primeira festa da temporada e chegou a ser comparada ao ex-ditador soviético Josef Stálin por isso.

A rixa foi importante para o desenvolvimento do enredo da edição, que começou por conta dos problemas de Lucas com outros participantes da casa. O BBB 21 foi um dos mais assistidos e amados do público e ainda é muito lembrado.

Todos os anos, no começo do programa, Kerline volta aos holofotes. Em 2026, foi garota-propaganda de duas marcas diferentes no horário nobre da Globo na noite da primeira eliminação.

Este vídeo pode te interessar