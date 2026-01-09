Reality

Relembre o capixaba que participou da Casa de Vidro do BBB

Capixaba de Linhares, um compositor esteve entre os participantes da Casa de Vidro do BBB20, instalada em um shopping do Rio

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 11:47

"BBB 20": o brother capixaba Daniel Caon Crédito: Reprodução/Instagram @danielcaonoficial

Antes mesmo de o público decidir quem entraria oficialmente no Big Brother Brasil 20, um capixaba já havia chamado atenção na disputa por uma vaga na casa mais vigiada do país. Natural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, o compositor Caon foi um dos quatro participantes da Casa de Vidro do BBB20, instalada em um shopping do Rio de Janeiro.

Com apenas 26 anos na época, Caon já carregava uma trajetória curiosa e intensa na música. Ele conta que entrou nesse universo quase por acaso, quando um primo deixou um violão em sua casa. A partir dali, não parou mais. A primeira composição veio aos 15 anos e, desde então, ele passou a escrever canções de diferentes gêneros, embora tenha uma queda declarada pelas músicas “sofridas”.

O compositor capixaba Daniel Caon na Casa de Vidro do "BBB 20" Crédito: Reprodução/Instagram @danielcaonoficial

“Sou intenso, me apaixono muito fácil e costumo sofrer. Sempre sou o cara que sai machucado dos relacionamentos e aí eu faço música”, resumiu o capixaba, em entrevistas durante sua participação no reality.

Antes da visibilidade nacional, Caon já era conhecido na noite capixaba. Ele se apresentava em casas noturnas do Triângulo das Bermudas, em Vitória, e fazia shows por diferentes cidades do Estado. Paralelamente, construiu uma sólida carreira como compositor, com músicas gravadas por nomes de peso do mercado, como Luan Santana, Lucas Lucco, Sorriso Maroto e Dilsinho.

Morando em Goiás, mas sem perder o vínculo com o Espírito Santo, Caon chegou à Casa de Vidro com um receio curioso: ficar longe da música. Ao Gshow, ele contou que essa seria sua maior dificuldade caso entrasse no confinamento do BBB20. Ainda assim, o sonho de seguir crescendo na carreira falava mais alto, e os planos eram ambiciosos — entre eles, gravar com Jorge, da dupla Jorge & Mateus.

Caon, Ivy, Renata e Daniel na Casa de Vidro Crédito: TV Globo / Victor Pollak

A decisão final ficou nas mãos do público. Após a votação, Daniel e Ivy foram escolhidos para entrar definitivamente no BBB20. Renata e Caon acabaram ficando de fora da disputa. O anúncio foi feito por Tiago Leifert, e os eliminados receberam palavras de incentivo do apresentador, que os encorajou a tentar novamente em edições futuras.

Nas redes sociais, Caon agradeceu o apoio recebido durante a votação. “Muito obrigado a todos que dedicaram um pouco do seu tempo torcendo e votando em mim! Não foi dessa vez que vocês puderam me conhecer, mas não faltarão oportunidades”, escreveu. E, mesmo sem entrar na casa, o capixaba saiu da Casa de Vidro com ainda mais visibilidade e muitas histórias para contar, dentro e fora da música.

Pós-BBB

O músico capixaba Daniel Caon e a namorada, a influenciadora Rafa Kalimann Crédito: Reprodução/Instagram @danielcaonoficial

Além da passagem pela Casa de Vidro, Daniel Caon também ganhou destaque fora do reality ao viver um relacionamento com Rafa Kalimann, outra ex-participante do BBB. Os dois namoraram por cerca de oito meses, entre novembro de 2020 e julho de 2021, em um romance que começou após um reencontro no pós-BBB.

Desde então, Caon seguiu investindo na carreira musical, ampliou sua presença nas redes sociais, onde soma mais de 1 milhão de seguidores, e hoje vive exclusivamente da música.

