Babu Santana critica Ana Paula Renault e faz pedido para Juliano Floss

Veterano ficou irritado com a sister em conversa sobre as compras da xepa desta semana

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 09:56

Babu Santana no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

O ator Babu Santana criticou atitude de Ana Paula Renault, uma de suas aliadas no BBB 26 (Globo). Em conversa com Juliano Floss e Chaiany, o brother comentou que ficou irritado com a mineira quando estavam tentando organizar as compras da semana.

Ana Paula está devendo estalecas e não poderá contribuir com dinheiro para o mercado da xepa. A sister perdeu moedas após tomar uma punição gravíssima por se recusar a fazer o Raio-X. Babu comentou que, durante a organização, a sister ficava fazendo sugestões e ressalvas.

"Fiquei puto com a Ana Paula ali: 'ovo, banana não gosta'. Deu vontade de falar: 'foda-se. Você abriu mão das suas estalecas para fazer uma jogada e agitou a casa'. E porque são vários jogos em cima de jogos... às vezes acho que falta humildade nesse sentido, sacou?", desabafou.

O veterano se aliou à jornalista por influência de Juliano, que se aproximou de Ana Paula e Milena. Babu já havia deixado claro que gosta da loira, mas não concorda com certas atitudes dela e, por vezes, fica irritado.

"Tu me convenceu de colar a Ana Paula, mas tu vai ter que me ajudar a segurar a onda com ela. Estávamos falando de comprar lá, e a mulher não tem nada pra dar, e tá querendo se meter", alertou, em fala direcionada para o dançarino.

