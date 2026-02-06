Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/02/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 10:49

Nesta sexta-feira, decisões importantes deverão ser tomadas pelos nativos Crédito: Imagem: Thanumporn Thongkongkaew | Shutterstock

Nesta sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, as cartas do tarot indicam oscilações nas energias de todos os signos. O dia exigirá decisões importantes e o início imediato de mudanças que não podem mais ser adiadas. A procrastinação cobra seu preço, e os arcanos pedem ação, firmeza e coragem para sustentar as escolhas feitas a partir de agora.

Abaixo, confira as previsões do tarot de hoje para os 12 signos!

Áries — 7 de Paus

O dia pedirá postura firme ao ariano Crédito: Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock

O dia pedirá postura firme. Você poderá se sentir testado, mas a carta “7 de Paus” mostra que valerá a pena defender sua posição. Evite ceder apenas para fugir de conflitos — a confiança será sua maior arma nesse momento.

Touro — A Morte

Algo chegará ao fim para que um novo ciclo comece na vida do taurino Crédito: Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock

Não se assuste: a carta “A Morte” fala de renovação profunda. Algo chegará ao fim para que um novo ciclo comece. Por isso, quanto mais você soltar o que não fizer mais sentido, mais leve ficará o caminho.

Gêmeos — A Roda da Fortuna

O dia trará reviravoltas, sorte e sincronicidades ao geminiano Crédito: Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock

Segundo a carta “A Roda da Fortuna”, mudanças positivas estarão à vista. O dia trará reviravoltas, sorte e sincronicidades. Aproveite oportunidades inesperadas, mas lembre-se: ter flexibilidade será essencial para acompanhar o movimento.

Câncer — O Mago

Será um ótimo dia para o canceriano iniciar projetos Crédito: Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock

Você terá tudo o que precisa para fazer acontecer, conforme a carta “O Mago”. Será um ótimo dia para iniciar projetos, conversas e tomar decisões. Confie na sua capacidade de manifestar resultados concretos.

Leão — A Força

O leonino deverá evitar confrontos diretos e apostar na diplomacia Crédito: Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock

Sua verdadeira força virá da calma e do autocontrole, segundo a carta “A Força”. Será melhor evitar confrontos diretos e apostar na diplomacia. Sua presença segura falará mais alto do que qualquer imposição.

Virgem — 6 de Copas

O passado poderá bater na porta do virginiano Crédito: Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock

O passado poderá bater na porta do virginiano — seja em forma de lembrança, reencontro ou nostalgia, conforme a carta “6 de Copas”. Será importante usar isso como aprendizado, mas sem se prender ao que já passou. A leveza emocional será o caminho.

Libra — A Sacerdotisa

O dia pedirá observação, silêncio estratégico e conexão interior ao libriano Crédito: Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock

Será essencial escutar sua intuição , pois nem tudo precisará ser dito ou decidido no momento, segundo a carta “A Sacerdotisa”. O dia pedirá observação, silêncio estratégico e conexão interior. As respostas virão no tempo certo.

Escorpião — 9 de Copas

O escorpiano sentirá uma forte sensação de contentamento pessoal Crédito: Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock

A carta “9 de Copas” é uma carta de satisfação e prazer. Um desejo poderá se realizar, ou você sentirá uma forte sensação de contentamento pessoal. Será importante aproveitar, mas sem excessos — o equilíbrio manterá a alegria.

Sagitário — Cavaleiro de Paus

A energia e a vontade de agir do sagitariano estará em alta Crédito: Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock

Energia alta e vontade de agir marcarão o dia, conforme a carta “Cavaleiro de Paus”. O período favorecerá iniciativas ousadas, mas será preciso cuidado com a impulsividade. Pense antes de agir para não queimar etapas importantes.

Capricórnio — 2 de Paus

O capricorniano deverá olhar para o futuro com estratégia Crédito: Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock

Será hora de planejar o próximo passo, segundo a carta “2 de Paus”. Você terá segurança e precisará decidir a direção. Olhar para o futuro com estratégia será fundamental.

Aquário — 10 de Espadas

Encerramentos inevitáveis marcarão o dia do aquariano Crédito: Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock

Encerramentos inevitáveis marcarão o dia. Poderá doer, mas a carta “10 de Espadas” mostra que o pior já terá passado. Após a queda, virá a reconstrução. Será tempo de descansar e se preparar para recomeçar com mais consciência.

Peixes — Cavaleiro de Ouros

O dia favorecerá a disciplina, a constância e o comprometimento do pisciano Crédito: Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Ouros” indica que haverá avanços lentos, porém seguros. O dia favorecerá disciplina, constância e comprometimento. Não apresse processos — o que estiver sendo construído terá base sólida.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.