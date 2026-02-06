Cultura

Jonas é o novo líder do BBB 26: 5 curiosidades sobre o veterano

Conheça mais sobre o empresário gaúcho de 39 anos que retorna ao reality 14 anos após sua participação na 12ª edição

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 12:49

Jonas Sulzbach garantiu a quarta liderança do BBB 26 Crédito: Imagem: Reprodução digital | Globo

Jonas Sulzbach venceu a quarta Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 nesta quinta-feira (5), garantindo sua primeira liderança na temporada. A dinâmica envolveu agilidade e se dividiu em três fases, exigindo que os participantes pescassem cadeados, descobrissem senhas e formassem combinações com cubos.

O empresário gaúcho, de 39 anos, superou Marciele na disputa final, levando a melhor após passar por todas as etapas da competição. Tadeu Schmidt, então, consagrou o veterano com a quarta liderança do BBB 26 durante o programa ao vivo.

Jonas retorna ao reality show da TV Globo 14 anos após sua participação na 12ª edição. Natural de Lajeado, no Rio Grande do Sul, o brother ficou marcado naquela temporada pela aparência e pelos romances que viveu dentro do confinamento.

Com a vitória na prova do BBB 26, Jonas demonstra que voltou disposto a ir além do que conseguiu em 2012. Confira abaixo sete curiosidades sobre o novo líder!

1. Foi eleito Mister Brasil Mundo em 2010

Antes mesmo de entrar no Big Brother Brasil 12, Jonas Sulzbach já tinha experiência com competições e holofotes. Em 2010, dois anos antes de sua primeira participação no reality , o gaúcho foi eleito Mister Brasil Mundo, título que abriu portas no mercado de moda e publicidade.

A conquista preparou o terreno para a visibilidade que ganharia posteriormente na televisão. Essa vivência com câmeras e exposição pública certamente contribuiu para que Jonas se adaptasse bem ao formato do programa da Globo, em que as 24 horas de confinamento são transmitidas ao vivo.

2. Viveu triângulo amoroso no BBB 12 com Renata e Monique

Durante sua participação na 12ª edição do Big Brother Brasil, Jonas se tornou o galã da temporada ao se envolver em um triângulo amoroso que movimentou o público. Ele ficou primeiro com Renata Dávila, mas depois se aproximou de Monique Amin, com quem realmente viveu um romance dentro da casa.

A situação gerou tensão entre as participantes e colocou o empresário no centro das atenções. Apesar da intensidade dos relacionamentos durante o confinamento, nenhum deles seguiu após o término do programa. Os envolvimentos amorosos acabaram se tornando uma das marcas registradas de sua primeira passagem pelo reality .

Jonas Sulzbach, em sua participação no BBB 12, conquistou o terceiro lugar na disputa pelo prêmio Crédito: Imagem: Reprodução digital | Globo

3. Alcançou o terceiro lugar no BBB 12 e levou R$ 50 mil

Jonas chegou até a reta final da 12ª edição do Big Brother Brasil, conquistando o terceiro lugar na disputa pelo prêmio milionário . O desempenho garantiu ao gaúcho R$ 50 mil, valor destinado ao terceiro colocado naquela temporada. Diferentemente de outras participações que ficaram marcadas por desavenças e conflitos, o brother construiu uma imagem mais tranquila dentro da casa.

4. É ultramaratonista e já correu 75 km

Jonas se dedica intensamente aos esportes, especialmente à corrida. O empresário é um ultramaratonista, classificação dada a quem completa provas superiores à distância tradicional de maratona. Ele já percorreu impressionantes 75 km em uma única prova, demonstrando disciplina e preparo físico.

No ano passado, 2025, participou da Maratona de Nova York, percorrendo o circuito de 42 km. Para essa preparação específica, perdeu cerca de 6 kg visando melhorar seu desempenho. A dedicação aos treinos e competições revela uma personalidade focada e determinada, características que podem ajudá-lo a conquistar o prêmio milionário do BBB 26.

5. É pai de João Lucas

Jonas é pai de João Lucas, de 10 anos, fruto de seu antigo relacionamento com a modelo Natália Vieira. A paternidade faz parte importante da vida do empresário, que equilibra a rotina como influenciador digital com as responsabilidades familiares. Prestes a completar 40 anos, o gaúcho retorna ao confinamento muito mais maduro do que estava em 2012, quando tinha apenas 25 anos.