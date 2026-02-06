Astrologia

Mercúrio em Peixes: entenda movimento que pede mais inteligência emocional

Veja como esse planeta interfere na forma como pensamos, nos comunicamos e processamos emoções

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 12:49

Mercúrio em Peixes abre espaço para uma inteligência mais sutil, empática e intuitiva Crédito: Imagem: buradaki | Shutterstock

A entrada de Mercúrio em Peixes nesta sexta-feira (06), marca uma virada sensível na forma como pensamos, nos comunicamos e processamos as emoções. Sai de cena a lógica rígida, objetiva e linear, e ganha espaço uma inteligência mais sutil, empática e intuitiva — algo que não se explica apenas com palavras, mas se sente.

Mercúrio em Peixes convida ao amadurecimento

Esse trânsito nos convida a amadurecer emocionalmente. Não se trata de ignorar a razão, mas de ampliar a percepção: compreender o que está por trás das palavras, captar silêncios, perceber climas emocionais e reconhecer sentimentos que antes eram empurrados para debaixo do tapete.

Do peso emocional à intuição consciente

Mercúrio em Peixes ensina que emoção não precisa ser sinônimo de confusão. Pelo contrário: quando acolhida e compreendida, ela se transforma em uma bússola poderosa. Neste período, o grande desafio é parar de reagir automaticamente aos próprios sentimentos e começar a traduzir emoções em mensagens internas claras.

Aquilo que antes parecia um peso — ansiedade, sensibilidade excessiva e insegurança —, pode se transformar em intuição segura e certeira, desde que exista escuta interna. A principal pergunta deste trânsito é: o que você sente está te paralisando ou te orientando?

A comunicação ganha um tom mais humano com Mercúrio em Peixes Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Comunicação que acolhe, não que agride

Com Mercúrio em Peixes, a comunicação ganha um tom mais humano. Palavras duras tendem a pesar mais, enquanto gestos de empatia e compreensão têm impacto profundo. Seremos convidados a desenvolver uma escuta mais amorosa — não apenas para o outro, mas para si.

É um período fértil para conversas sensíveis, pedidos de perdão, diálogos sobre sentimentos e para expressões criativas: escrita, arte, música e espiritualidade ganham força como formas legítimas de comunicação. Por outro lado, há o risco de ruídos, mal-entendidos e idealizações excessivas. Por isso, o aprendizado está em sentir sem se perder, confiar na intuição sem abandonar o discernimento.

Inteligência emocional como responsabilidade coletiva

Mercúrio no signo de Peixes deixa claro que emoções não são apenas questões individuais. Elas circulam, contaminam ambientes, influenciam decisões coletivas e moldam relações sociais. Desenvolver inteligência emocional, neste momento, é um ato de responsabilidade com o todo. Quanto mais pessoas transformam dor em consciência, menos o mundo reage por medo — e mais age por compreensão.

Por Viviane Pettersen

null Crédito:

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.