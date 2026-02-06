3 lugares tranquilos para passar o carnaval no Espírito Santo; confira

Veja três opções de destinos sem a agitação da folia no ES. Crédito: Giovana Duarte

Se você é do "Bloco do Sossego" e procura opções de lugares para curtir o feriado do carnaval com tranquilidade, separamos três opções de destinos sem a agitação da folia no Estado. Confira:

São Roque de Maravilha – Alfredo Chaves

São Roque de Maravilha, em Alfredo Chaves, é uma vila no meio de um vale com cachoeiras e em todo canto há avisos de que é proibido som alto. A experiência de um contato mais próximo com a natureza inclui hospedagens como o Chalé da Cris, com uma corredeira nos fundos da casa, e a Pousada Maravilha, que serve comida no fogão a lenha e oferece uma estrutura com piscina.

São Roque Maravilha. Crédito: Giovana Duarte

Outras atrações são o “Carrefour da Roça”, a Loja de Artesanato Artes e Cultura da artesã Margarida Marotto e a Cachoeira Maravilha (com 70 metros e acesso gratuito) e as Cachoeiras Iracema e Iraceminha, que ficam na área do Parque Municipal Iracema na região de Carolina, a cerca de 8km de São Roque de Maravilha.

Fica a cerca de 26km do centro de Alfredo Chaves e a 12km de Matilde.

Vargem Alta

A cidade de Vargem Alta receberá mais uma edição do Carnaval das Montanhas, mas para quem procura sossego nossa dica é um verdadeiro refúgio: o Refúgio Richimond, uma hospedagem entre Rio Novo do Sul e Vargem Alta no coração da mata, que oferece piscina natural, artificial, trilhas, spa, sauna seca, sauna a vapor e som dos passarinhos o tempo todo.

Hospedagem em Vargem Alta. Crédito: Giovana Duarte

Para o carnaval, o pacote de no mínimo duas diárias fica a partir de R$ 1200 com café da manhã + lanche colonial à noite incluso, com cardápio completo no almoço (entrada + prato principal + sobremesa) a R$ 90. Contato: (28) 999968-0518 ou @refugiorichimond no Instagram.

Ibiraçu

A cerca de 75km de Vitória, a cidade de Ibiraçu não é só sobre o Buda Gigante: a Rota Caminhos da Sabedoria, de 108km, conecta o turismo cristão e budista e proporciona experiências desde o Monsteiro Zen Budista ao Santuário Nossa Senhora da Saúde, uma preciosidade arquitetônica e com uma capelinha considerada milagrosa, construída no final do século XIX.

O Buda de Ibiraçu. Crédito: Giovana Duarte

Ibiraçu também tem ótimas opções gastronômicas além da famosa Parada Ibiraçu como o Torii Bistrô (dentro da Praça Toriim, onde está o Buda gigante), o Florada Café com seu campo de girassóis. Para quem ama arte, indicamos a Galeria Anderson Nielsen na sede de Ibiraçu e a Cerâmica Kanzeon, na Praça Torii.

