Carnaval: destinos para curtir o feriado no ES de ônibus

Quer aproveitar o feriado para passear mas não sabe onde chegar de ônibus? Confira estes três destinos pelo estado para curtir o Carnaval com facilidade de itinerário:
1 – Regência, em Linhares
Saindo de Vitória a melhor opção é ir para Linhares, e de lá para Regência.
Saindo de Linhares a linha Linhares x Regência da Unimar tem saída às 06h, 11h30, 15h e 18h. No retorno, Regência x Linhares, os horários são às 06h, 07h40, 13h10 e 17h30.
Em Regência é possível fazer uma aula de confecção de casaca e levar com sua própria casaca personalizada pra casa (@atelieorelhadepau – cerca de R$ 90 a aula), fazer um passeio pelo Rio Doce (Seu Preto - @regencia_turismo – cerca de R$ 30 por pessoa) e aproveitar os ótimos restaurantes, como o Carebão (com uma ótima moqueca capixaba) e Raízes Restobar (comida mexicana). Sem falar nas ondas pra quem curte surf, o Projeto Tamar e o Museu de Regência, que conta a história do Caboclo Bernardo. Tudo a pé, pois a vila é pequena.
2 – Itaúnas, em Conceição da Barra
Saindo de Vitória, a melhor opção é ir para Conceição da Barra.
Saindo de Conceição da Barra, a linha Conceição da Barra x Itaúnas da Viação Mar Aberto tem horários às 07h, 12h30 e 15h30 e no retorno às 08h, 13h30 e 16h30.
Por lá é possível aproveitar as dunas do Parque Estadual Itaúnas, dançar forró na Rua Principal nos points do forró como o Forró da Padaria e assistir uma apresentação de Jongo, manifestação cultural que acontece na pracinha em frente a Igreja de São Sebastião.
3 – Iriri, em Anchieta
Saindo de Vitória, a linha Vitória x Iriri da Viação Planeta tem 11 horários de saída entre 06h e 20h. Por lá, além das praias belíssimas, a vila é um charme e possui ótimos restaurantes e bares, além de artesanato local e a primeira livraria pé na areia no Espírito Santo.
