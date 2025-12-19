Destinos no Espírito Santo para curtir o verão e o final de ano

Destinos no Espírito Santo para curtir o verão . Crédito: Giovana Duarte

A época mais ensolarada do ano chegou! E, junto com ela, a oportunidade de conhecer novos destinos pelo Espírito Santo, praias que oferecem muita beleza e opções de cultura e gastronomia.

1. Regência Augusta – Linhares

Regência Augusta é uma vila pequena mas com um turismo cultural, gastronômico e ecológico intenso. Por lá é possível fazer uma aula de confecção de casaca e sair com sua própria casaca personalizada (@atelieorelhadepau – cerca de R$ 90 a aula), fazer um passeio pelo Rio Doce (Seu Preto - @regencia_turismo – cerca de R$ 30 por pessoa) e aproveitar os ótimos restaurantes, como o Carebão e Raízes Restobar (comida mexicana). Sem falar nas ondas pra quem curte surf, o Projeto Tamar e o Museu de Regência, que conta a história do Caboclo Bernardo.

Regência Augusta é uma vila pequena mas com um turismo cultura. Crédito: Giovana Duarte

2. Aracruz

As praias de Aracruz são exóticas e tem opções para todos os perfis de público. Tem praias com paisagens incríveis como Coqueiral de Aracruz e a Praia da Biologia, ofurô de corais como Gramuté, a Praia dos Padres para quem vai com crianças e a Barra do Sahy para quem gosta de agito.

As praias de Aracruz são exóticas e tem opções para todos os perfis de público. Crédito: Giovana Duarte

3. Iriri, em Anchieta

Uma enseada 'super' azul com bons hóteis, mar tranquilo, ótimas opções gastronômicas e ainda uma ilha para fazer um bom passeio de barco, a Ilha dos Cabritos: assim é Iriri, um cantinho apaixonante, em Anchieta, que costuma pocar no verão.

Iriri, em Anchieta, é um bom passeio par ao verão. Crédito: Giovana Duarte

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais