Dia a dia

Receitas de forno: 5 pratos saudáveis e práticos para o almoço

Além de saborosos, esses preparos combinam ingredientes nutritivos para o dia a dia

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 13:49

Berinjela recheada com quinoa Crédito: Elena Veselova | Shutterstock

Para o almoço, é possível apostar em receitas práticas que reúnem sabor, bons ingredientes e preparo descomplicado, sem exigir horas e horas na cozinha. Neste caso, as opções de forno surgem como grandes aliadas, já que pedem pouco tempo de atenção e permitem montar refeições completas em uma única travessa.

Pensando nisso, separamos 5 receitas de forno saudáveis e práticas para você testar no almoço. Confira!

1. Berinjela recheada com quinoa

Ingredientes:

2 berinjelas

2 xícaras de chá de água

1 xícara de chá dequinoa

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Adicione a quinoa e o sal e cozinhe por 15 minutos ou até secar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, aqueça um fio de azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho. Adicione a quinoa, tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa por 1 minuto. Reserve.

Corte as berinjelas ao meio, no sentido do comprimento. Com uma faca, retire o miolo, deixando uma borda de aproximadamente 1 cm. Recheie as cavidades das berinjelas com a mistura de quinoa. Coloque as berinjelas em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos. Decore com o cheiro-verde e sirva em seguida.

2. Frango com brócolis e batata

Ingredientes:

4 peitos de frango cortados em cubos

2 xícaras de chá de floretes de brócolis

2 batatas descascadas e cortadas em cubos

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída, páprica doce e ervas secas a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com alho, suco de limão, sal, pimenta-do-reino, páprica e ervas secas. Misture bem e deixe descansar por pelo menos 10 minutos para pegar sabor. Em outro recipiente, misture as batatas com metade do azeite e uma pitada de sal. Disponha em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 10 minutos.

Retire a assadeira do forno, acrescente o frango temperado e os floretes de brócolis misturados com o restante do azeite. Espalhe bem e volte ao forno por mais 25 a 30 minutos, mexendo na metade do tempo, até o frango ficar dourado e os legumes macios. Sirva em seguida.

Suflê de abóbora Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

3. Suflê de abóbora

Ingredientes:

1 cebola picada

2 colheres de sopa de manteiga

1/3 de xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de abóbora-moranga cozida e amassada

4 claras de ovo

4 gemas de ovo

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Margarina para untar

Farinha de rosca para polvilhar

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Acrescente a farinha de trigo e misture bem. Aos poucos, adicione o leite, mexendo sempre para não formar grumos. Retire do fogo, junte abóbora-moranga e as gemas, uma a uma, misturando delicadamente. Volte a panela ao fogo médio e cozinhe, mexendo sem parar, até o creme desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e reserve.

Em uma tigela, bata as claras em neve e incorpore ao creme com movimentos suaves. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua a mistura em refratários individuais untados com margarina e polvilhados com farinha de rosca. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, ou até crescer e dourar. Sirva em seguida.

4. Escondidinho de mandioca com carne moída

Ingredientes:

2 mandiocas descascadas e picadas

300 g de carne moída

1/2 pimentão picado

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída, páprica doce, cominho e cheiro-verde picado a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a mandioca, cubra com água, adicione sal e cozinhe em fogo médio até ficar macia. Escorra a água e amasse com um garfo até obter um purê . Reserve.

Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Junte o pimentão e refogue por mais alguns minutos, até começar a amolecer. Adicione a carne moída e cozinhe, mexendo, até ficar soltinha e bem dourada. Acrescente o molho de tomate, tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica e cominho. Misture bem e deixe cozinhar por alguns minutos, até o molho encorpar. Finalize com cheiro-verde e desligue o fogo.

Em uma assadeira, faça uma camada com metade do purê de mandioca, espalhe a carne moída e cubra com o restante do purê. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar levemente. Sirva em seguida.

5. Batata-doce recheada com frango

Ingredientes:

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

2 tomates sem sementes e picados

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

300g de frango cozido e desfiado

4 batatas-doces

Sal, páprica doce, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione a cebola e os dentes de alho e doure. Junte o tomate e o pimentão e refogue até murcharem. Acrescente o frango, o sal, a páprica doce, a salsinha e a pimenta-do-reino e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Em água corrente, lave a batata-doce e, com a ajuda de um garfo, faça furos por toda a casca. Disponha-as sobre uma assadeira e leve-as ao forno preaquecido a 180 °C até que fiquem macias. Retire-as do forno, espere esfriar e faça um corte no meio delas. Retire a polpa, amasse e misture ao frango. Recheie as batatas-doces com o frango. Coloque na assadeira e leve ao forno para dourar. Sirva em seguida.