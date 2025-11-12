Gastronomia

4 receitas de forno saudáveis que vão transformar o seu almoço

Aprenda a preparar pratos saborosos e nutritivos para variar o cardápio

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 14:04

Pimentão recheado com carne moída Crédito: Imagem: Carey Jaman | Shutterstock

Cozinhar no forno é uma forma simples de garantir um almoço equilibrado e cheio de sabor. Esse tipo de preparo valoriza os ingredientes, conserva os nutrientes e reduz o uso de óleo. As combinações de cores, aromas e texturas tornam cada prato apetitoso e leve. Com poucos passos, é possível criar receitas nutritivas que oferecem praticidade e prazer à mesa.

A seguir, aprenda a preparar 4 receitas de forno saudáveis que vão transformar o seu almoço!

1. Pimentão recheado com carne moída

Ingredientes

2 pimentões vermelhos

2 pimentões amarelos

400 g de carne moída

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de molho de tomate

1 colher de chá de páprica doce

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte a parte superior dos pimentões, formando uma “tampa”, e retire as sementes e as partes brancas do interior. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até dourar levemente. Junte a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Adicione o tomate, o molho de tomate, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe cozinhar por 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente o cheiro-verde e misture novamente. Recheie os pimentões com a carne moída. Cubra cada pimentão com um pouco do queijo ralado e disponha em uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200º C por aproximadamente 30 minutos, até que os pimentões fiquem macios e o queijo derretido e dourado. Retire do forno e sirva em seguida.

2. Frango assado com brócolis e limão

Ingredientes

4 coxas e sobrecoxas de frango

2 xícaras de chá de brócolis cortado em floretes

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

4 rodelas de limão-siciliano

3 dentes de alho picados

1 colher de chá de orégano seco

1 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as coxas e as sobrecoxas de frango e tempere com o suco de limão, o alho, o orégano, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe o frango descansar por 20 minutos para absorver o tempero. Em uma assadeira, espalhe os floretes de brócolis e regue com metade do azeite. Disponha os pedaços de frango ao redor dos brócolis e regue com o restante do azeite. Coloque as rodelas de limão por cima dos pedaços de frango e leve ao forno preaquecido a 180º C por 40 minutos, virando os pedaços de frango na metade do tempo. Retire do forno e sirva em seguida.

Bifes de couve-flor assados Crédito: Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock

3. Bifes de couve-flor assados

Ingredientes

1 couve-flor

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de cominho em pó

4 dentes de alho cortados ao meio

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha para finalizar

Modo de preparo

Corte a couve-flor em fatias grossas, com cerca de 2 cm de espessura, formando “bifes”. Em uma tigela, misture o azeite, a cúrcuma, a páprica doce, o cominho, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Pincele os dois lados dos bifes de couve-flor com a mistura de temperos, garantindo que fiquem bem envolvidos. Disponha os bifes em uma assadeira, um ao lado do outro, sem sobrepor. Leve ao forno preaquecido a 180º C e asse por aproximadamente 30 minutos, virando na metade do tempo, até que fiquem dourados e macios. Retire do forno, salpique a salsinha por cima e sirva em seguida.

4. Ratatouille de forno

Ingredientes

1 berinjela

1 abobrinha

1 tomate

1 pimentão amarelo

1 pimentão vermelho

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de molho de tomate

1 colher de chá de orégano seco

1 colher de chá de tomilho seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Corte a berinjela, a abobrinha, os tomates e os pimentões em rodelas finas, mantendo tamanhos semelhantes para um cozimento uniforme. Em uma tigela pequena, misture o azeite, o alho, o orégano, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Espalhe o molho de tomate no fundo de uma travessa e monte o ratatouille intercalando as rodelas de berinjela, abobrinha, tomate e pimentões, formando um círculo. Pincele os legumes com a mistura de azeite e temperos. Cubra a travessa com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180º C por 30 minutos. Retire o papel-alumínio e asse até que os legumes fiquem macios e levemente dourados. Retire do forno, decore com as folhas de manjericão fresco e sirva em seguida.