Receitas de forno: 4 opções fáceis e deliciosas para o almoço

O forno facilita o dia a dia de quem gosta de cozinhar sem complicação. Ele permite preparar pratos completos de forma prática, mantendo o sabor e a textura dos alimentos. Enquanto o forno faz o trabalho, sobra tempo para organizar a mesa ou adiantar outros preparos.
Massas, carnes e legumes ganham um toque especial quando são assados. É um método simples, eficiente e que transforma qualquer refeição em um prato saboroso. Confira a seguir 4 receitas fáceis e deliciosas para fazer no forno e deixar o seu almoço ainda mais especial e prático!
Unte uma assadeira com manteiga e esfregue um dente de alho no fundo e nas laterais. Reserve. Depois, em uma panela, aqueça o leite com o creme de leite, o alho restante, sal e noz-moscada. Quando começar a ferver, adicione as rodelas de batata e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos, mexendo delicadamente para não quebrar.
Com uma escumadeira, transfira as batatas para a assadeira untada, organizando-as em camadas. Despeje o creme por cima e finalize com o queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos ou até que a superfície fique dourada e gratinada. Retire do forno, decore com alecrim e sirva ainda quente.
Purê
Recheio
Purê
Em uma panela em fogo médio, cozinhe a mandioca em água fervente com sal até ficar bem macia. Escorra e amasse ainda quente. Depois, em outra panela, derreta a manteiga, adicione a mandioca e o leite, mexendo até obter um purê cremoso. Reserve.
Para o recheio, aqueça o azeite emfogo médioem uma panela e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a carne-seca e o tomate e refogue por 5 minutos. Junte o molho de tomate e o cheiro-verde e misture bem. Após, em um refratário, espalhe metade do purê, cubra com o recheio de carne-seca e finalize com o restante do purê. Polvilhe a muçarela e leve ao forno preaquecido a200 °Cpor25 minutos, até dourar. Sirva quente.
Com o auxílio do barbante culinário, amarre o lombo em intervalos regulares, sem apertar demais, apenas o suficiente para manter a forma da peça durante o preparo. Em uma tigela, misture o azeite, o alho, a mostarda, o tomilho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe essa marinada sobre todo o lombo, massageando bem a carne. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por aproximadamente 2 horas.
Preaqueça o forno a 200 °C. Em seguida, em uma assadeira, coloque o lombo e regue com o vinho branco. Cubra com papel-alumínio e asse por 1 hora. Retire o papel, adicione as batatas, a abobrinha, a cebola e o tomate ao redor da carne. Volte ao forno por mais 40 minutos, regando ocasionalmente com o próprio caldo, até dourar bem por fora e os legumes ficarem macios. Retire do forno, retire os barbantes e salpique o alecrim. Espere 10 minutos antes de fatiar e sirva o lombo acompanhado dos legumes assados.
Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo alto. Quando ferver, adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe por aproximadamente 10 minutos, mexendo de vez em quando, até ficar al dente (macio, mas ainda levemente firme no centro). Escorra e reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte a carne moída e cozinhe, mexendo, até que perca a cor rosada e fique soltinha.
Adicione o molho de tomate, o tomate pelado e o orégano. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe emfogo baixo por 10 minutos, mexendo de vez em quando, até o molho engrossar levemente. Desligue o fogo e misture o creme de leite.
Em um refratário grande, coloque o macarrão e misture com o molho até envolver bem. Polvilhe a muçarela e o parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a200 °Cpor20 minutos, ou até o queijo derreter e dourar levemente. Retire do forno, decore com folhas de manjericão e sirva quente.
