5 receitas de quibe de forno para o almoço

Nada como um prato fácil, nutritivo e cheio de sabor para tornar o almoço mais especial. O quibe de forno, por exemplo, é uma escolha certeira para quem gosta de receitas práticas, mas não abre mão de um toque diferente. Com carne bem temperada, trigo hidratado e recheios variados, essa versão assada é perfeita para quem busca um prato suculento e leve ao mesmo tempo. A seguir, confira cinco receitas para saborear!
Quibe de forno clássico
Ingredientes:
- 500g de carne moída
- 250g de trigo para quibe
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1 xícara (chá) de hortelã fresca picada
- 1 colher (chá) de cominho em pó
- 1 colher (chá) de pimenta-síria moída
- Sal a gosto
- 3 colheres (sopa) de azeite de oliva
- 1 xícara (chá) de água morna para hidratar
Modo de preparo:
Coloque o trigo para quibe em uma tigela e cubra com água morna. Deixe hidratar por 30 minutos, depois escorra e esprema para remover o excesso de líquido. Em um recipiente, misture a carne moída com o trigo hidratado, a cebola, o alho, a hortelã, o cominho, o azeite, a pimenta-síria e sal.
Unte uma assadeira média com azeite e espalhe a mistura uniformemente. Pressione levemente para compactar bem. Com uma faca, faça cortes quadrados na superfície do quibe, sem atravessar até o fundo da assadeira. Após, leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 40 minutos. Retire do forno e espere alguns minutos antes de cortar. Sirva quente.
Quibe de forno de lentilha e berinjela
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de lentilha cozida
- 1 xícara de chá de trigo para quibe
- 1 berinjela assada e amassada
- 1 cebola ralada
- 1 xícara (chá) de água morna
- 2 dentes de alho amassados
- 1/2 xícara (chá) de hortelã picada
- 1/2 colher (chá) de cominho
- 1/2 colher (chá) de pimenta-síria moída
- Sal e azeite a gosto
Modo de preparo:
Hidrate o trigo para quibe com 1 xícara de água morna por 30 minutos e escorra bem. Misture a lentilha, o trigo, a berinjela, a cebola, o alho, a hortelã e os temperos. Espalhe em uma assadeira untada, marque quadrados na superfície e regue com azeite. Asse a 200 °C por 30 minutos, até firmar e dourar.
Quibe de forno recheado com ricota e espinafre
Ingredientes:
- 500 g de carne moída
- 1 xícara de chá de trigo para quibe
- 1 cebola ralada
- 2 dentes de alho amassados
- 1/2 xícara de chá de hortelã picada
- 1/2 xícara de chá de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 xícara de chá de ricota amassada
- 1 xícara de chá de espinafre cozido e picado
- 1 colher de chá de noz-moscada
- 1 xícara de chá de água morna
Modo de preparo:
Hidrate o trigo para quibe em um recipiente com a água morna por 30 minutos. Escorra bem e misture a carne moída, o trigo hidratado, a cebola, o alho, a hortelã, o azeite, o sal e a pimenta e reserve. Em outro recipiente, misture a ricota, o espinafre e a noz-moscada. Em uma assadeira untada, coloque metade da massa do quibe, espalhe o recheio e cubra com o restante da mistura. Marque quadrados na superfície e Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.
Quibe de forno com quinoa e castanhas
Ingredientes:
- 500 g de carne moída
- 250 g de trigo para quibe
- 1/2 xícara de chá de quinoa crua
- 1 cebola ralada
- 1 xícara de chá de água morna para hidratar
- 2 xícaras de água para cozinhar
- 2 dentes de alho amassados
- 1/2 xícara de chá de hortelã fresca picada
- 1/2 xícara de chá de castanha-de-caju picada
- 1 colher de chá de cominho
- 1 colher de chá de pimenta-síria moída
- Sal a gosto
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
Modo de preparo:
Comece hidratando o trigo para quibe em um recipiente com água morna. Depois, lave bem a quinoa e cozinhe em 2 xícaras de água em uma panela até os grãos ficarem macios e soltinhos. Escorra o excesso de líquido e reserve. Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado, a carne moída, a quinoa cozida, a cebola, o alho, a hortelã, as castanhas, o cominho, a pimenta-síria e sal. Unte uma assadeira média com azeite e espalhe a mistura uniformemente. Pressione levemente para compactar bem.
Com uma faca, marque quadrados na superfície do quibe, sem cortar até o fundo. Despeje 3 colheres de sopa de azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos. Retire do forno e aguarde alguns minutos antes de cortar.
Quibe recheado com catupiry e tomate seco
Ingredientes:
- 500 g de carne moída
- 250 g de trigo para quibe
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1 colher de chá de pimenta-síria moída
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 xícara de chá de hortelã picada
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 1 xícara de chá de água morna
- 1 xícara de chá de catupiry
- 100 g de tomate seco picado
Modo de preparo:
Hidrate o trigo em uma xícara de água morna, escorra e misture com a carne e os temperos. Em uma assadeira untada, espalhe metade da massa, coloque o catupiry e o tomate seco. Feche com o restante da massa, regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos.