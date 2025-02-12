Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Versátil

5 receitas de quibe de forno para o almoço

Veja como preparar opções deliciosas e práticas para incluir na dieta
Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 13:30

Kibe de forno clássico (Imagem: GabrielReid | Shutterstock)
Quibe de forno clássico Crédito: GabrielReid | Shutterstock
Nada como um prato fácil, nutritivo e cheio de sabor para tornar o almoço mais especial. O quibe de forno, por exemplo, é uma escolha certeira para quem gosta de receitas práticas, mas não abre mão de um toque diferente. Com carne bem temperada, trigo hidratado e recheios variados, essa versão assada é perfeita para quem busca um prato suculento e leve ao mesmo tempo. A seguir, confira cinco receitas para saborear!

Quibe de forno clássico

Ingredientes: 
  • 500g de carne moída
  • 250g de trigo para quibe
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 xícara (chá) de hortelã fresca picada
  • 1 colher (chá) de cominho em pó
  • 1 colher (chá) de pimenta-síria moída
  • Sal a gosto
  • 3 colheres (sopa) de azeite de oliva
  • 1 xícara (chá) de água morna para hidratar
Modo de preparo:
Coloque o trigo para quibe em uma tigela e cubra com água morna. Deixe hidratar por 30 minutos, depois escorra e esprema para remover o excesso de líquido. Em um recipiente, misture a carne moída com o trigo hidratado, a cebola, o alho, a hortelã, o cominho, o azeite, a pimenta-síria e sal.
Unte uma assadeira média com azeite e espalhe a mistura uniformemente. Pressione levemente para compactar bem. Com uma faca, faça cortes quadrados na superfície do quibe, sem atravessar até o fundo da assadeira. Após, leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 40 minutos. Retire do forno e espere alguns minutos antes de cortar. Sirva quente.

Quibe de forno de lentilha e berinjela

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de lentilha cozida
  • 1 xícara de chá de trigo para quibe
  • 1 berinjela assada e amassada
  • 1 cebola ralada
  • 1 xícara (chá) de água morna
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1/2 xícara (chá) de hortelã picada
  • 1/2 colher (chá) de cominho
  • 1/2 colher (chá) de pimenta-síria moída
  • Sal e azeite a gosto
Modo de preparo:
Hidrate o trigo para quibe com 1 xícara de água morna por 30 minutos e escorra bem. Misture a lentilha, o trigo, a berinjela, a cebola, o alho, a hortelã e os temperos. Espalhe em uma assadeira untada, marque quadrados na superfície e regue com azeite. Asse a 200 °C por 30 minutos, até firmar e dourar.

Quibe de forno recheado com ricota e espinafre

Ingredientes:
  • 500 g de carne moída
  • 1 xícara de chá de trigo para quibe
  • 1 cebola ralada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1/2 xícara de chá de hortelã picada
  • 1/2 xícara de chá de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 xícara de chá de ricota amassada
  • 1 xícara de chá de espinafre cozido e picado
  • 1 colher de chá de noz-moscada
  • 1 xícara de chá de água morna
Modo de preparo:
Hidrate o trigo para quibe em um recipiente com a água morna por 30 minutos. Escorra bem e misture a carne moída, o trigo hidratado, a cebola, o alho, a hortelã, o azeite, o sal e a pimenta e reserve. Em outro recipiente, misture a ricota, o espinafre e a noz-moscada. Em uma assadeira untada, coloque metade da massa do quibe, espalhe o recheio e cubra com o restante da mistura. Marque quadrados na superfície e Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.
Kibe de forno com quinoa e castanhas (Imagem: Thiago Colares | Shutterstock)
Quibe de forno com quinoa e castanhas Crédito: Imagem: Thiago Colares | Shutterstock

Quibe de forno com quinoa e castanhas

Ingredientes:
  • 500 g de carne moída
  • 250 g de trigo para quibe
  • 1/2 xícara de chá de quinoa crua
  • 1 cebola ralada
  • 1 xícara de chá de água morna para hidratar
  • 2 xícaras de água para cozinhar
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1/2 xícara de chá de hortelã fresca picada
  • 1/2 xícara de chá de castanha-de-caju picada
  • 1 colher de chá de cominho
  • 1 colher de chá de pimenta-síria moída
  • Sal a gosto
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
Modo de preparo:
Comece hidratando o trigo para quibe em um recipiente com água morna. Depois, lave bem a quinoa e cozinhe em 2 xícaras de água em uma panela até os grãos ficarem macios e soltinhos. Escorra o excesso de líquido e reserve. Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado, a carne moída, a quinoa cozida, a cebola, o alho, a hortelã, as castanhas, o cominho, a pimenta-síria e sal. Unte uma assadeira média com azeite e espalhe a mistura uniformemente. Pressione levemente para compactar bem.
Com uma faca, marque quadrados na superfície do quibe, sem cortar até o fundo. Despeje 3 colheres de sopa de azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos. Retire do forno e aguarde alguns minutos antes de cortar.

Quibe recheado com catupiry e tomate seco

Ingredientes:
  • 500 g de carne moída
  • 250 g de trigo para quibe
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 colher de chá de pimenta-síria moída
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 xícara de chá de hortelã picada
  • 1/2 xícara de chá de azeite
  • 1 xícara de chá de água morna
  • 1 xícara de chá de catupiry
  • 100 g de tomate seco picado
Modo de preparo:
Hidrate o trigo em uma xícara de água morna, escorra e misture com a carne e os temperos. Em uma assadeira untada, espalhe metade da massa, coloque o catupiry e o tomate seco. Feche com o restante da massa, regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos.

Veja Também

De massa a quibe, conheça cinco receitas com couve-flor

Veja 5 receitas caseiras de quibe de forno low carb

Quibe cru: veja como preparar essa versão da iguaria árabe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Interdição de ciclovia e passarela da Ponte de Camburi é adiada
Imagem de destaque
5 filmes e séries imperdíveis que chegam à Netflix em maio de 2026
Imagem de destaque
Receptador que vendia celulares furtados na Grande Vitória é preso em São Domingos do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados