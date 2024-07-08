Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia a dia

De massa a quibe, conheça cinco receitas com couve-flor

Saiba como preparar pratos criativos e repletos de sabor com essa versátil hortaliça
Publicado em 08 de Julho de 2024 às 15:51

Imagem Edicase Brasil
Macarrão com molho de couve-flor Crédito: Liliya Kandrashevich | Shutterstock
A couve-flor é um verdadeiro tesouro gastronômico. Versátil e nutritiva, essa hortaliça é capaz de surpreender os paladares mais exigentes com suas diversas formas de preparo.
E o mais interessante: é um ingrediente fácil de encontrar, o que faz dela o componente ideal tanto para o almoço quanto para o lanche da tarde ou jantar.
A seguir, confira como preparar receitas deliciosas com couve-flor!

MACARRÃO COM MOLHO DE COUVE-FLOR

Ingredientes:

  • 500 g de macarrão tipo espaguete
  • Floretes de 1 couve-flor
  • 1 cebola descascada e picada
  • 5 l de água
  • 2 xícaras de chá de leite
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e a couve-flor e refogue até dourar levemente. Desligue o fogo, reserve uma parte e o restante disponha em um liquidificador. Adicione o leite, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma consistência homogênea. Volte para o fogo médio e cozinhe por 10 minutos.
Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Acrescente o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e transfira o macarrão para um refratário. Cubra com o molho de couve-flor e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com folhas de manjericão.

RISOTO DE COUVE-FLOR

Ingredientes:

  • Floretes de 1 couve-flor cozidos e triturados
  • 1 pedaço de abóbora cabotiá descascada, cozida e amassada
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 300 ml de caldo de frango quente
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque metade da manteiga e o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte os floretes de couve-flor e refogue até começar a chiar. Acrescente o vinho branco e o caldo de frango e cozinhe por 5 minutos. Coloque a abóbora e tempere com sal e pimenta-do-reino. Tampe a panela e cozinhe por mais 20 minutos. Desligue o fogo, disponha o restante da manteiga e o queijo sobre o risoto e misture. Sirva em seguida.

TORTA DE COUVE-FLOR CREMOSA

Ingredientes:

  • Floretes de 1 couve-flor cozidos
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de carne moída
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 xícara de chá de requeijão
  • 3 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os floretes de couve-flor e bata até obter uma farofa. Transfira para um recipiente, adicione o restante dos ingredientes, exceto o fermento químico, e misture até obter uma consistência homogênea. Junte o fermento químico e mexa para incorporar. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 45 minutos. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Quibe com couve-flor Crédito: WS-Studio | Shutterstock

QUIBE COM COUVE-FLOR

Ingredientes:

  • Floretes de 1 couve-flor
  • 600 g de carne moída
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • Sal, pimenta-do-reino branca moída, folhas de hortelã picadas e azeite a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque os floretes de couve-flor, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o vegetal em um recipiente, adicione o restante dos ingredientes e mexa até obter uma massa consistente.
Após, com uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um quibe. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.

FRANGO COM COUVE-FLOR

Ingredientes:

  • 1 peito de frango cortado em filés
  • Floretes de 1 couve-flor cozidos e triturados
  • 1 cebola descascadas e picadas
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 tomate picado e sem sementes
  • 2 colheres de sopa de creme de ricota
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango e o tomate e refogue até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque a couve-flor e o creme de ricota e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre o frango e sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados