De massa a quibe, conheça cinco receitas com couve-flor

A couve-flor é um verdadeiro tesouro gastronômico. Versátil e nutritiva, essa hortaliça é capaz de surpreender os paladares mais exigentes com suas diversas formas de preparo.
E o mais interessante: é um ingrediente fácil de encontrar, o que faz dela o componente ideal tanto para o almoço quanto para o lanche da tarde ou jantar.
A seguir, confira como preparar receitas deliciosas com couve-flor!
MACARRÃO COM MOLHO DE COUVE-FLOR
Ingredientes:
- 500 g de macarrão tipo espaguete
- Floretes de 1 couve-flor
- 1 cebola descascada e picada
- 5 l de água
- 2 xícaras de chá de leite
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e a couve-flor e refogue até dourar levemente. Desligue o fogo, reserve uma parte e o restante disponha em um liquidificador. Adicione o leite, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma consistência homogênea. Volte para o fogo médio e cozinhe por 10 minutos.
Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Acrescente o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e transfira o macarrão para um refratário. Cubra com o molho de couve-flor e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com folhas de manjericão.
RISOTO DE COUVE-FLOR
Ingredientes:
- Floretes de 1 couve-flor cozidos e triturados
- 1 pedaço de abóbora cabotiá descascada, cozida e amassada
- 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola descascada e picada
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 300 ml de caldo de frango quente
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque metade da manteiga e o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte os floretes de couve-flor e refogue até começar a chiar. Acrescente o vinho branco e o caldo de frango e cozinhe por 5 minutos. Coloque a abóbora e tempere com sal e pimenta-do-reino. Tampe a panela e cozinhe por mais 20 minutos. Desligue o fogo, disponha o restante da manteiga e o queijo sobre o risoto e misture. Sirva em seguida.
TORTA DE COUVE-FLOR CREMOSA
Ingredientes:
- Floretes de 1 couve-flor cozidos
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de carne moída
- 1 cebola descascada e picada
- 1 xícara de chá de requeijão
- 3 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os floretes de couve-flor e bata até obter uma farofa. Transfira para um recipiente, adicione o restante dos ingredientes, exceto o fermento químico, e misture até obter uma consistência homogênea. Junte o fermento químico e mexa para incorporar. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 45 minutos. Sirva em seguida.
QUIBE COM COUVE-FLOR
Ingredientes:
- Floretes de 1 couve-flor
- 600 g de carne moída
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- Sal, pimenta-do-reino branca moída, folhas de hortelã picadas e azeite a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque os floretes de couve-flor, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o vegetal em um recipiente, adicione o restante dos ingredientes e mexa até obter uma massa consistente.
Após, com uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um quibe. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.
FRANGO COM COUVE-FLOR
Ingredientes:
- 1 peito de frango cortado em filés
- Floretes de 1 couve-flor cozidos e triturados
- 1 cebola descascadas e picadas
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 tomate picado e sem sementes
- 2 colheres de sopa de creme de ricota
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango e o tomate e refogue até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque a couve-flor e o creme de ricota e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre o frango e sirva em seguida.
