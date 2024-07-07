Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acompanhamento

Veja 5 receitas surpreendentes de purê para o dia a dia

Seja para um jantar em família ou para impressionar convidados, purês são preparações frequentemente reinventadas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Julho de 2024 às 14:00

Imagem Edicase Brasil
Purê de batata com alho e queijo Crédito: Liliya Kandrashevich | Shutterstock
Quando pensamos em purê, muitas vezes a primeira imagem que vem à mente é a do tradicional de batatas. No entanto, essa preparação versátil pode ser transformada em um prato surpreendente e sofisticado com a adição de ingredientes especiais.
Seja para um jantar em família ou para impressionar convidados, os purês são frequentemente reinventados, agregando novos sabores e texturas.
Confira, a seguir, cinco receitas de purê que fogem do convencional. Cada uma delas oferece uma experiência única e deliciosa, perfeita para quem deseja inovar na cozinha!

PURÊ DE BATATA COM ALHO E QUEIJO

Ingredientes:

  • 1 kg de batata descascada
  • 4 dentes de alho descascados
  • 100 g de queijo parmesão ralado
  • 100 g de manteiga
  • 200 ml de leite
  • Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em uma panela, cubra as batatas com água e adicione uma pitada de sal e o alho. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem macias. Em seguida, escorra as batatas e o alho, coloque em um recipiente e amasse bem. Adicione a manteiga, o queijo parmesão e o leite, misturando até obter uma consistência cremosa. Tempere com sal, salsinha e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

PURÊ DE CENOURA COM GENGIBRE 

Ingredientes:

  • 1 kg de cenouras
  • 1 pedaço de gengibre (aproximadamente 2 cm) ralado
  • 50 g de manteiga
  • 200 ml de creme de leite
  • Sal e noz-moscada em pó a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Descasque e corte as cenouras em rodelas. Em uma panela, cubra as cenouras com água e adicione uma pitada de sal. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem macias. Escorra, coloque em um liquidificador e adicione o gengibre. Bata até obter um purê homogêneo. Retorne o purê para a panela, adicione a manteiga e o creme de leite. Tempere com sal e noz-moscada e misture bem. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Purê de couve-flor com parmesão Crédito: Olga Miltsova | Shutterstock

PURÊ DE COUVE-FLOR COM PARMESÃO 

Ingredientes:

  • Floretes de 1 couve-flor
  • 2 dentes de alho descascados
  • 100 g de queijo parmesão ralado
  • 50 g de manteiga
  • 100 ml de creme de leite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em uma panela, cubra a couve-flor com água e adicione uma pitada de sal e o alho. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem macias. Em seguida, escorra e, em um recipiente, amasse a couve-flor com o alho. Depois, transfira de volta para a panela, adicione a manteiga, o queijo parmesão e o creme de leite, misturando bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

PURÊ DE BATATA-DOCE COM LEITE DE COCO 

Ingredientes:

  • 1 kg de batata-doce descascada e cortada em pedaços
  • 200 ml de leite de coco
  • 50 g de manteiga
  • Sal e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, cubra a batata-doce com água e adicione uma pitada de sal. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem macias. Em seguida, escorra e, em um recipiente, amasse bem. Adicione o leite de coco e a manteiga, misturando bem. Tempere com sal e noz-moscada. Sirva em seguida.

PURÊ DE ERVILHA COM HORTELÃ

Ingredientes:

  • 500 g de ervilhas congeladas
  • 1 maço de hortelã
  • 50 g de manteiga
  • 100 ml de creme de leite
  • Sal e orégano a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em uma panela, cozinhe as ervilhas em água com sal em fogo médio até ficarem macias. Escorra e amasse-as. Pique a hortelã e adicione às ervilhas amassadas. Acrescente a manteiga e o creme de leite, misturando bem. Tempere com sal e orégano. Sirva em seguida.

Veja Também

De bolinho a purê: 5 receitas práticas com mandioca para o jantar

Salmão em crosta de castanhas com purê de baroa: veja receita

Torta de socol e cebolas caramelizadas: aprenda receita passo a passo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados