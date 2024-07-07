Veja 5 receitas surpreendentes de purê para o dia a dia

Quando pensamos em purê, muitas vezes a primeira imagem que vem à mente é a do tradicional de batatas. No entanto, essa preparação versátil pode ser transformada em um prato surpreendente e sofisticado com a adição de ingredientes especiais.
Seja para um jantar em família ou para impressionar convidados, os purês são frequentemente reinventados, agregando novos sabores e texturas.
Confira, a seguir, cinco receitas de purê que fogem do convencional. Cada uma delas oferece uma experiência única e deliciosa, perfeita para quem deseja inovar na cozinha!
PURÊ DE BATATA COM ALHO E QUEIJO
Ingredientes:
- 1 kg de batata descascada
- 4 dentes de alho descascados
- 100 g de queijo parmesão ralado
- 100 g de manteiga
- 200 ml de leite
- Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, cubra as batatas com água e adicione uma pitada de sal e o alho. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem macias. Em seguida, escorra as batatas e o alho, coloque em um recipiente e amasse bem. Adicione a manteiga, o queijo parmesão e o leite, misturando até obter uma consistência cremosa. Tempere com sal, salsinha e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
PURÊ DE CENOURA COM GENGIBRE
Ingredientes:
- 1 kg de cenouras
- 1 pedaço de gengibre (aproximadamente 2 cm) ralado
- 50 g de manteiga
- 200 ml de creme de leite
- Sal e noz-moscada em pó a gosto
- Água
Modo de preparo:
Descasque e corte as cenouras em rodelas. Em uma panela, cubra as cenouras com água e adicione uma pitada de sal. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem macias. Escorra, coloque em um liquidificador e adicione o gengibre. Bata até obter um purê homogêneo. Retorne o purê para a panela, adicione a manteiga e o creme de leite. Tempere com sal e noz-moscada e misture bem. Sirva em seguida.
PURÊ DE COUVE-FLOR COM PARMESÃO
Ingredientes:
- Floretes de 1 couve-flor
- 2 dentes de alho descascados
- 100 g de queijo parmesão ralado
- 50 g de manteiga
- 100 ml de creme de leite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, cubra a couve-flor com água e adicione uma pitada de sal e o alho. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem macias. Em seguida, escorra e, em um recipiente, amasse a couve-flor com o alho. Depois, transfira de volta para a panela, adicione a manteiga, o queijo parmesão e o creme de leite, misturando bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
PURÊ DE BATATA-DOCE COM LEITE DE COCO
Ingredientes:
- 1 kg de batata-doce descascada e cortada em pedaços
- 200 ml de leite de coco
- 50 g de manteiga
- Sal e noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, cubra a batata-doce com água e adicione uma pitada de sal. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem macias. Em seguida, escorra e, em um recipiente, amasse bem. Adicione o leite de coco e a manteiga, misturando bem. Tempere com sal e noz-moscada. Sirva em seguida.
PURÊ DE ERVILHA COM HORTELÃ
Ingredientes:
- 500 g de ervilhas congeladas
- 1 maço de hortelã
- 50 g de manteiga
- 100 ml de creme de leite
- Sal e orégano a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, cozinhe as ervilhas em água com sal em fogo médio até ficarem macias. Escorra e amasse-as. Pique a hortelã e adicione às ervilhas amassadas. Acrescente a manteiga e o creme de leite, misturando bem. Tempere com sal e orégano. Sirva em seguida.