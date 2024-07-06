5 receitas práticas com frango para o almoço

O frango é um alimento muito presente nas refeições dos brasileiros. Excelente fonte de vitaminas e proteínas, é uma opção saudável para variar o cardápio e evitar o consumo de carne vermelha.
Além disso, pode ser preparado em poucos minutos e de variadas formas. A seguir, confira cinco receitas simples com frango para inserir no seu dia a dia.
FRANGO RECHEADO COM RICOTA E ESPINAFRE
Ingredientes:
- 200 g de ricota
- 20 ml de molho de soja
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 1/2 maço de espinafre cortado em tiras
- 1 cebola descascada e picada
- 2 peitos de frango
- 100 ml de suco de laranja
- 4 colheres de sopa de azeite
- Sal, tomilho, cebolinha, alecrim e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água e pedras de gelo
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque 1 litro de água e leve ao fogo médio para ferver. Após, com cuidado, mergulhe o espinafre por 30 segundos na água quente e, depois, transfira para um recipiente com água e gelo. Em seguida, escorra o espinafre e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer e doure a cebola e o alho. Adicione a cebolinha, a ricota e o espinafre. Cozinhe em fogo baixo até obter um creme, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve.
Em um recipiente, tempere os peitos de frango com sal, tomilho, alecrim, molho de soja, suco de laranja e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 minutos. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os peitos de frango e doure os dois lados. Depois, corte os peitos de frango na horizontal, sem separar e, com a ajuda de uma colher, recheie-os com o creme de espinafre. Sirva em seguida.
FILÉ DE FRANGO AO MOLHO DE LIMÃO
Ingredientes:
- Frango:
- 500 g de filé de frango
- 2 dentes de alho descascados e ralados
- Suco de 1 limão
- Sal, salsinha, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
- Molho:
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 500 ml de leite
- Sal a gosto
- Raspas e suco de 1 limão
- 100 g de queijo parmesão ralado
Modo de preparo:
Frango - Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com alho, suco de limão, sal, pimenta-do-reino e salsinha. Deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os filés de frango e doure os dois lados. Reserve.
Molho - Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a farinha de trigo e misture bem. Junte o leite , o sal, o queijo parmesão, as raspas e o suco de limão e misture até ficar cremoso. Sirva o frango com o molho por cima.
COXA DE FRANGO EMPANADA
Ingredientes:
- 500 g de coxa de frango
- 2 colheres de chá de páprica doce
- 2 colheres de chá de alho em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- Água gelada a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque as coxas de frango e tempere com sal, pimenta-do-reino, metade da páprica doce e do alho em pó. Misture bem e deixe descansar por 30 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal, a pimenta-do-reino e o restante da páprica doce e do alho em pó. Misture bem.
Após, pegue as coxas de frango e passe-as sobre a mistura, empanando os dois lados. Mergulhe-as rapidamente na água gelada e passe-as novamente sobre a farinha de trigo. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque as coxas de frango e frite até dourar. Transfira para um recipiente com papel-toalha e sirva em seguida.
CAÇAROLA DE FRANGO
Ingredientes:
- 1,5 kg de peito de frango sem pele
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1/5 de xícara de chá de água quente
- 100 ml de vinho branco seco
- 200 g de cogumelo Paris laminado
- Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o frango, o sal, a pimenta-do-reino, o suco de limão e misture bem. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Após, em uma panela, adicione o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente os pedaços de frango e frite-os dos dois lados. Transfira para um recipiente forrado com papel-toalha e reserve.
Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer e doure o alho e a cebola. Junte o frango, a água, o vinho branco e misture bem. Tempere com sal e cheiro-verde e cozinhe por 10 minutos, mexendo de vez em quando. Acrescente o cogumelo e cozinhe por mais 5 minutos. Sirva em seguida.
FRICASSÊ DE FRANGO
Ingredientes:
- 2 peitos de frango cozidos e desfiados
- 170 g de milho-verde
- 200 g de requeijão cremoso
- 300 g de creme de leite
- 1 xícara de chá de água
- 100 g de azeitona sem caroço
- 50 g de queijo parmesão ralado
- 150 g de queijo muçarela fatiado
- Sal e batata palha a gosto
Modo de preparo:
No liquidificador, coloque o milho-verde , o requeijão, o creme de leite e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Em uma panela, coloque a mistura batida, o frango, as azeitonas e o sal. Leve ao fogo médio e misture até ficar cremoso. Em um refratário, coloque a mistura de frango, cubra com a muçarela, o queijo ralado e a batata palha. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.