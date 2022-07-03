Torta caipira de frango com palmito e milho verde: veja receita

Com recheio farto e sabores da roça, o quitute fica pronto em 60 minutos e cai bem tanto no lanche da tarde como na festa julina
Evelize Calmon

Publicado em 03 de Julho de 2022 às 02:00

Franguinho muito bem temperado, milho verde, palmito, tomate e pimenta biquinho compõem o recheio de uma torta que é um clássico das comidas de roça.
Trata-se de uma receita caipira perfeita para o lanche da tarde e também para compor uma mesa de arraial, afinal, ainda é tempo de festejar São João. Então, bora fazer essa torta caipira de frango? É imperdível, pode confiar.

TORTA CAIPIRA DE FRANGO 

Rendimento: 12 porções
Tempo de Preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Torta caipira de frango
A receita fica pronta em aproximadamente 1 hora Crédito: Castelo/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • Massa:
  • 3 ovos
  • 1 lata de milho verde cozida no vapor
  • ½ xícara (chá) de azeite de oliva
  • 1 ½ xícara (chá) de leite
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 xícara (chá) de farinha de milho
  • 1 xícara (chá) de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • Recheio:
  • 1 colher (sopa) de azeite de oliva
  • 1 peito de frango com osso, sem pele (cerca de 400g)
  • 1 cebola pequena picada
  • 1 tomate picado
  • 1 colher (chá) de sal
  • 2 xícaras (chá) de água fervente
  • 2 xícaras (chá) de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 vidro de palmito pupunha picado
  • 2 colheres (sopa) de pimenta biquinho
  • 2 colheres (sopa) de salsa picada a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Comece pelo recheio. Aqueça uma panela com o azeite e doure o peito de frango de todos os lados. 
  2. Acrescente a cebola, o tomate e o sal e regue com a água fervente. Abaixe o fogo e deixe cozinhar com a panela semi-tampada até o molho reduzir e o frango amaciar. 
  3. Retire, espere amornar e desfie o frango. 
  4. Volte à panela com o molho, o palmito, a pimenta e a salsa. Reserve. 
  5. Para a massa, bata os ovos, o milho verde, o azeite, o leite e o sal no liquidificador. Despeje em uma tigela e adicione o restante dos ingredientes. Reserve.
  6. Despeje metade da massa em uma forma retangular média untada com azeite. Espalhe o recheio por cima. Cubra com a massa restante e leve ao forno médio (180º C), preaquecido, por cerca 30 minutos ou até ficar firme e dourar. 
  7. Sirva a torta cortada em pedaços.

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

