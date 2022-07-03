Torta caipira de frango com palmito e milho verde: veja receita

Franguinho muito bem temperado, milho verde, palmito, tomate e pimenta biquinho compõem o recheio de uma torta que é um clássico das comidas de roça.
Trata-se de uma receita caipira perfeita para o lanche da tarde e também para compor uma mesa de arraial, afinal, ainda é tempo de festejar São João. Então, bora fazer essa torta caipira de frango? É imperdível, pode confiar.
TORTA CAIPIRA DE FRANGO
Rendimento: 12 porções
Tempo de Preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Massa:
- 3 ovos
- 1 lata de milho verde cozida no vapor
- ½ xícara (chá) de azeite de oliva
- 1 ½ xícara (chá) de leite
- 1 colher (chá) de sal
- 1 xícara (chá) de farinha de milho
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- Recheio:
- 1 colher (sopa) de azeite de oliva
- 1 peito de frango com osso, sem pele (cerca de 400g)
- 1 cebola pequena picada
- 1 tomate picado
- 1 colher (chá) de sal
- 2 xícaras (chá) de água fervente
- 2 xícaras (chá) de peito de frango cozido e desfiado
- 1 vidro de palmito pupunha picado
- 2 colheres (sopa) de pimenta biquinho
- 2 colheres (sopa) de salsa picada a gosto
MODO DE PREPARO:
- Comece pelo recheio. Aqueça uma panela com o azeite e doure o peito de frango de todos os lados.
- Acrescente a cebola, o tomate e o sal e regue com a água fervente. Abaixe o fogo e deixe cozinhar com a panela semi-tampada até o molho reduzir e o frango amaciar.
- Retire, espere amornar e desfie o frango.
- Volte à panela com o molho, o palmito, a pimenta e a salsa. Reserve.
- Para a massa, bata os ovos, o milho verde, o azeite, o leite e o sal no liquidificador. Despeje em uma tigela e adicione o restante dos ingredientes. Reserve.
- Despeje metade da massa em uma forma retangular média untada com azeite. Espalhe o recheio por cima. Cubra com a massa restante e leve ao forno médio (180º C), preaquecido, por cerca 30 minutos ou até ficar firme e dourar.
- Sirva a torta cortada em pedaços.