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Fim de semana

Como fazer escondidinho de frango com creme de ricota gratinado

Receita é simples de preparar e rende de seis a oito porções. Ideal para um almoço em família, prato leva menos de uma hora para  ficar pronto
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 28 de Abril de 2024 às 06:00

Escondidinho de Frango Cremoso com Creme de Ricota Gratinado
Escondidinho é uma boa pedida para o almoço de fim de semana Crédito: Galbani/Divulgação
Que tal uma receita com frango bem cremosa e suculenta para o seu fim de semana? A dica do HZ é de preparo simples e leva menos de uma hora para ficar pronta: escondidinho de frango cremoso com creme de ricota gratinado
Perfeito como prato principal, nosso escondidinho serve de seis a oito porções. Acompanhe abaixo as instruções, passo a passo, e capriche!  

ESCONDIDINHO DE FRANGO CREMOSO COM CREME DE RICOTA GRATINADO

Rendimento: de 6 a 8 porções 
Tempo de preparo: 50 minutos em média 
Nível: médio

Ingredientes: 

Purê:
  • 500g de batatas cozidas e espremidas 
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1/4 xícara de chá de creme de leite 
  • 1 pitada de noz-moscada
  • Sal a gosto 
  • 2 xícaras de chá de queijo muçarela ralada para gratinar
  • 1 xícara de parmesão ralado para gratinar
Frango:
  • 500g de frango cozido e desfiado
  • 1 embalagem de creme de ricota
  • 2 tomates sem pele e sem semente picados
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara de chá de azeitonas verdes em rodelas
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Salsinha picada a gosto
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO: 

Purê: em uma panela, derreta a manteiga e junte as batatas espremidas e o creme de leite. Misture em fogo baixo até que fique homogêneo, tempere com sal e uma pitada de noz-moscada. Reserve.
Frango: em uma panela, adicione o azeite e refogue a cebola por três minutos ou até murchar. Junte o alho picado e refogue por mais três minutos ou até dourar. Junte o frango desfiado, refogue por cinco minutos em fogo médio e adicione o tomate picado, as azeitonas, a salsinha picada e o creme de ricota. Misture e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Reserve.
Montagem e gratinado: em uma travessa, adicione o recheio de frango por toda a base, coloque o purê por cima de forma que cubra todo o recheio de frango, finalize com uma camada de muçarela ralada e parmesão e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por 10 minutos ou até gratinar.
Fonte: Galbani. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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