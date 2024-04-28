Como fazer escondidinho de frango com creme de ricota gratinado

Escondidinho é uma boa pedida para o almoço de fim de semana Crédito: Galbani/Divulgação

Que tal uma receita com frango bem cremosa e suculenta para o seu fim de semana? A dica do HZ é de preparo simples e leva menos de uma hora para ficar pronta: escondidinho de frango cremoso com creme de ricota gratinado.

Perfeito como prato principal, nosso escondidinho serve de seis a oito porções. Acompanhe abaixo as instruções, passo a passo, e capriche!

ESCONDIDINHO DE FRANGO CREMOSO COM CREME DE RICOTA GRATINADO

Rendimento: de 6 a 8 porções

Tempo de preparo: 50 minutos em média

Nível: médio



Ingredientes:

Purê:

500g de batatas cozidas e espremidas

2 colheres de sopa de manteiga



1/4 xícara de chá de creme de leite

1 pitada de noz-moscada



Sal a gosto

2 xícaras de chá de queijo muçarela ralada para gratinar



1 xícara de parmesão ralado para gratinar

Frango:

500g de frango cozido e desfiado



1 embalagem de creme de ricota



2 tomates sem pele e sem semente picados



1 cebola picada



3 dentes de alho picados



1/2 xícara de chá de azeitonas verdes em rodelas



2 colheres de sopa de azeite



Salsinha picada a gosto



Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Purê: em uma panela, derreta a manteiga e junte as batatas espremidas e o creme de leite. Misture em fogo baixo até que fique homogêneo, tempere com sal e uma pitada de noz-moscada. Reserve.

Frango: em uma panela, adicione o azeite e refogue a cebola por três minutos ou até murchar. Junte o alho picado e refogue por mais três minutos ou até dourar. Junte o frango desfiado, refogue por cinco minutos em fogo médio e adicione o tomate picado, as azeitonas, a salsinha picada e o creme de ricota. Misture e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Reserve.

Montagem e gratinado: em uma travessa, adicione o recheio de frango por toda a base, coloque o purê por cima de forma que cubra todo o recheio de frango, finalize com uma camada de muçarela ralada e parmesão e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por 10 minutos ou até gratinar.