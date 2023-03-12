Delícia

Receita rápida e fácil: escondidinho de cogumelo com batata doce

O preparo do prato leva em média 20 minutos. Leve ao forno por 15 anos para obter uma cobertura de queijo douradinha e crocante
Evelize Calmon

Publicado em 12 de Março de 2023 às 06:00

Cremoso, nutritivo e muito saboroso: assim é o escondidinho de cogumelos com batata doce, sugestão de HZ para o seu almoço de fim de semana. 
Para o mix da receita, sugerimos cogumelos shiitake, shimeji e Paris, mas você pode escolher o seu favorito para usar no recheio. A cobertura de queijo parmesão ao forno garante uma casquinha dourada de dar água na boca.
O escondidinho fica pronto em 20 minutos e requer pelo menos 15 minutos de forno. O rendimento da receita é seis porções. Veja o passo a passo:
Escondidinho de cogumelos com batata doce
Mix de cogumelos inclui shiitake, shimeji e Paris Crédito: Comitê Umami/Divulgação

ESCONDIDINHO DE COGUMELOS COM BATATA DOCE

INGREDIENTES:
  • Meia colher (sopa) de azeite de oliva 
  • 2 xícaras (chá) de cogumelos shiitake cortados em fatias 
  • 2 xícaras (chá) de cogumelos shimeji separados 
  • 2 xícaras (chá) de cogumelo paris em fatias 
  • 3 colheres (sopa) de cebolinha-verde picada 
  • 1 colher (chá) de sal 
  • 2 pitadas de pimenta-do-reino 
  • 1 colher (chá) de mostarda 
  • 2 batatas-doces médias, cozidas e espremidas ainda quentes 
  • 4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado fino 
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. 
  2. Junte os cogumelos e refogue-os por cinco minutos, ou até ficarem macios e levemente dourados. 
  3. Acrescente a cebolinha-verde e tempere com metade do sal, a pimenta e a mostarda. Retire do fogo e reserve.
  4. Em uma tigela média, coloque a batata-doce espremida e misture com o sal restante e metade do queijo.
  5. Em um refratário quadrado médio (21 cm), disponha o refogado de cogumelos e, por cima, espalhe o purê de batata-doce, alisando a superfície com as costas de uma colher.
  6. Salpique o parmesão restante e leve ao forno quente preaquecido (220ºC) por 15 minutos ou até aquecer e dourar ligeiramente na superfície.
  7. Retire do forno e sirva em seguida.
Fonte: Comitê Umami. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Veja receita de escondidinho de bacalhau com cogumelo e palmito

Aprenda a fazer quiche vegetariana sem glúten na air fryer

Como fazer 'avocado toast', a torrada que é febre nas cafeterias

Recomendado para você

Série “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, da HBO Max, tem capixaba
Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho
Fernando Henrique Cardoso
Interdição de Fernando Henrique Cardoso: o que é curatela?
Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

