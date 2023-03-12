Receita rápida e fácil: escondidinho de cogumelo com batata doce

Cremoso, nutritivo e muito saboroso: assim é o escondidinho de cogumelos com batata doce, sugestão de HZ para o seu almoço de fim de semana.
Para o mix da receita, sugerimos cogumelos shiitake, shimeji e Paris, mas você pode escolher o seu favorito para usar no recheio. A cobertura de queijo parmesão ao forno garante uma casquinha dourada de dar água na boca.
O escondidinho fica pronto em 20 minutos e requer pelo menos 15 minutos de forno. O rendimento da receita é seis porções. Veja o passo a passo:
ESCONDIDINHO DE COGUMELOS COM BATATA DOCE
INGREDIENTES:
- Meia colher (sopa) de azeite de oliva
- 2 xícaras (chá) de cogumelos shiitake cortados em fatias
- 2 xícaras (chá) de cogumelos shimeji separados
- 2 xícaras (chá) de cogumelo paris em fatias
- 3 colheres (sopa) de cebolinha-verde picada
- 1 colher (chá) de sal
- 2 pitadas de pimenta-do-reino
- 1 colher (chá) de mostarda
- 2 batatas-doces médias, cozidas e espremidas ainda quentes
- 4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado fino
MODO DE PREPARO:
- Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer.
- Junte os cogumelos e refogue-os por cinco minutos, ou até ficarem macios e levemente dourados.
- Acrescente a cebolinha-verde e tempere com metade do sal, a pimenta e a mostarda. Retire do fogo e reserve.
- Em uma tigela média, coloque a batata-doce espremida e misture com o sal restante e metade do queijo.
- Em um refratário quadrado médio (21 cm), disponha o refogado de cogumelos e, por cima, espalhe o purê de batata-doce, alisando a superfície com as costas de uma colher.
- Salpique o parmesão restante e leve ao forno quente preaquecido (220ºC) por 15 minutos ou até aquecer e dourar ligeiramente na superfície.
- Retire do forno e sirva em seguida.
Fonte: Comitê Umami.