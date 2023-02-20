Como fazer 'avocado toast', a torrada que é febre nas cafeterias

Sensação do café da manhã nas cafeterias moderninhas da cidade, as toasts nada mais são do que torradas servidas com coberturas variadas.
Mas o escolhido para a base delas é aquele pão mais rústico, de fermentação longa, que muitos conhecem como pão italiano. Logo, não é uma torrada qualquer.
Uma versão muito tradicional nas cafeterias é a avocado toast, preparada com uma pastinha de avocado (menor e mais arredondado que o abacate), cebola roxa e ovo poché.
Para facilitar, você também pode fazer com ovo cozido, mas lembre-se de deixar a gemas mais cremosa, cozinhando entre sete e oito minutos no máximo.
AVOCADO TOAST
Rendimento: 2 porções
Tempo de preparo: 15 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 15 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1 colher (sopa) de manteiga com sal
- 2 fatias grandes de pão rústico de longa fermentação (italiano)
- 2 abacates maduros
- Sal a gosto
- Suco de meio limão
- 2 ovos caipiras cozidos
- ½ cebola roxa cortada em tiras
- Pimenta-do-reino moída na hora
- Salsinha picada a gosto.
MODO DE PREPARO:
- Passe a manteiga nas fatias de pão e grelhe em uma frigideira grande, em fogo médio, até dourarem. Reserve.
- Em uma tigela pequena, coloque a polpa dos abacates e amasse com um garfo.
- Tempere com sal e suco de limão, misture bem e reserve.
- Descasque os ovos cozidos e corte-os em quatro partes.
- Para a montagem, coloque a pasta de abacate nas fatias de pão, disponha as tiras de cebola roxa por cima e em seguida os ovos cortados.
- Finalize com pimenta-do-reino e salsinha. Sirva em seguida.
Fonte: Qualy. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.