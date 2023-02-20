Como fazer 'avocado toast', a torrada que é febre nas cafeterias

Sensação do café da manhã nas cafeterias moderninhas da cidade, as toasts nada mais são do que torradas servidas com coberturas variadas.

Mas o escolhido para a base delas é aquele pão mais rústico, de fermentação longa, que muitos conhecem como pão italiano. Logo, não é uma torrada qualquer.

Uma versão muito tradicional nas cafeterias é a avocado toast, preparada com uma pastinha de avocado (menor e mais arredondado que o abacate), cebola roxa e ovo poché.

Avocado toast é uma opção saudável para o café da manhã Crédito: Qualy/Divulgação

Para facilitar, você também pode fazer com ovo cozido, mas lembre-se de deixar a gemas mais cremosa, cozinhando entre sete e oito minutos no máximo.

AVOCADO TOAST

Rendimento: 2 porções

Tempo de preparo: 15 minutos

Nível: fácil



INGREDIENTES:

1 colher (sopa) de manteiga com sal

2 fatias grandes de pão rústico de longa fermentação (italiano)

2 abacates maduros

Sal a gosto

Suco de meio limão

2 ovos caipiras cozidos

½ cebola roxa cortada em tiras

Pimenta-do-reino moída na hora

Salsinha picada a gosto.

MODO DE PREPARO:

Passe a manteiga nas fatias de pão e grelhe em uma frigideira grande, em fogo médio, até dourarem. Reserve. Em uma tigela pequena, coloque a polpa dos abacates e amasse com um garfo.

Tempere com sal e suco de limão, misture bem e reserve.

Descasque os ovos cozidos e corte-os em quatro partes.

Para a montagem, coloque a pasta de abacate nas fatias de pão, disponha as tiras de cebola roxa por cima e em seguida os ovos cortados.

Finalize com pimenta-do-reino e salsinha. Sirva em seguida.

