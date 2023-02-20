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Café da manhã

Como fazer 'avocado toast', a torrada que é febre nas cafeterias

A base da receita é uma fatia de pão rústico de longa fermentação, amanteigada e grelhada, e você pode usar ovo cozido ou poché
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Fevereiro de 2023 às 06:00

Sensação do café da manhã nas cafeterias moderninhas da cidade, as toasts nada mais são do que torradas servidas com coberturas variadas.    
Mas o escolhido para a base delas é aquele pão mais rústico, de fermentação longa, que muitos conhecem como pão italiano. Logo, não é uma torrada qualquer. 
Uma versão muito tradicional nas cafeterias é a avocado toast, preparada com uma pastinha de avocado (menor e mais arredondado que o abacate), cebola roxa e ovo poché.  
Avocado toast
Avocado toast é uma opção saudável para o café da manhã Crédito: Qualy/Divulgação
Para facilitar, você também pode fazer com ovo cozido, mas lembre-se de deixar a gemas mais cremosa, cozinhando entre sete e oito minutos no máximo. 

AVOCADO TOAST

Rendimento: 2 porções
Tempo de preparo: 15 minutos 
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 1 colher (sopa) de manteiga com sal 
  • 2 fatias grandes de pão rústico de longa fermentação (italiano) 
  • 2 abacates maduros
  • Sal a gosto 
  • Suco de meio limão 
  • 2 ovos caipiras cozidos 
  • ½ cebola roxa cortada em tiras
  • Pimenta-do-reino moída na hora
  • Salsinha picada a gosto.
MODO DE PREPARO:
  1. Passe a manteiga nas fatias de pão e grelhe em uma frigideira grande, em fogo médio, até dourarem. Reserve.
  2. Em uma tigela pequena, coloque a polpa dos abacates e amasse com um garfo.
  3. Tempere com sal e suco de limão, misture bem e reserve.
  4. Descasque os ovos cozidos e corte-os em quatro partes.
  5. Para a montagem, coloque a pasta de abacate nas fatias de pão, disponha as tiras de cebola roxa por cima e em seguida os ovos cortados.
  6. Finalize com pimenta-do-reino e salsinha. Sirva em seguida.
Fonte: Qualy. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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