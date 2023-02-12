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Dica fresquinha

Ceviche de pupunha com abacate e tomate é perfeito para o calor

Receita leve, colorida e refrescante é uma versão vegana do prato mais tradicional do Peru, porém com influência mexicana
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 12 de Fevereiro de 2023 às 06:00

Ceviche de palmito pupunha
Ceviche de palmito com abacate e nachos: fresquinho e vegano Crédito: Castelo/Divulgação
Com o calorão que tem feito nos últimos dias, o capixaba mal consegue fazer uma refeição com o mesmo apetite. Então, já que o corpo pede algo mais leve para suportar os dias quentes, nada como uma comidinha refrescante.
O ceviche, feito tradicionalmente com cubos de peixe cru, é uma delas. Em HZ já mostramos duas receitas desse prato típico do Peru na versão vegana, ou seja, sem ingredientes de origem animal: ceviche de banana-da-terra e ceviche de melancia
A seguir, você confere mais uma, feita com palmito pupunha e servida com nachos. É bem refrescante, confira! 

CEVICHE DE PALMITO PUPUNHA

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 1 vidro de palmito pupunha 
  • 1 cebola picada
  • 1 colher (chá) de gengibre fresco amassado
  • 1 talo de salsão picado
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1/4 xícara (chá) de sumo de limão
  • Pimenta dedo-de-moça a gosto
  • 2 colheres (sopa) de coentro ou salsa picados
  • ½ xícara (chá) de tomatinhos sweet grape
  • 2 colheres (sopa) de azeite extravirgem
  • 1 xícara (chá) de abacate cortado em cubos
  • Nachos para acompanhar
MODO DE PREPARO:
  1. Corte o palmito pupunha em fatias médias. 
  2. Misture as fatias com a cebola, o gengibre, o salsão, o sal, o sumo de limão, a pimenta dedo-de-moça e o coentro ou a salsa. 
  3. Tampe e deixe na geladeira por 20 minutos. 
  4. Corte os tomatinhos ao meio e tempere-os com o azeite. Adicione-os ao palmito pupunha. 
  5. Acrescente o abacate, mexa e deixe por 30 minutos na geladeira antes de servir. 
  6. Distribua em taças e sirva com nachos.
Fonte: Castelo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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