Ceviche de pupunha com abacate e tomate é perfeito para o calor

Com o calorão que tem feito nos últimos dias, o capixaba mal consegue fazer uma refeição com o mesmo apetite. Então, já que o corpo pede algo mais leve para suportar os dias quentes, nada como uma comidinha refrescante.
O ceviche, feito tradicionalmente com cubos de peixe cru, é uma delas. Em HZ já mostramos duas receitas desse prato típico do Peru na versão vegana, ou seja, sem ingredientes de origem animal: ceviche de banana-da-terra e ceviche de melancia.
A seguir, você confere mais uma, feita com palmito pupunha e servida com nachos. É bem refrescante, confira!
CEVICHE DE PALMITO PUPUNHA
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1 vidro de palmito pupunha
- 1 cebola picada
- 1 colher (chá) de gengibre fresco amassado
- 1 talo de salsão picado
- 1 colher (chá) de sal
- 1/4 xícara (chá) de sumo de limão
- Pimenta dedo-de-moça a gosto
- 2 colheres (sopa) de coentro ou salsa picados
- ½ xícara (chá) de tomatinhos sweet grape
- 2 colheres (sopa) de azeite extravirgem
- 1 xícara (chá) de abacate cortado em cubos
- Nachos para acompanhar
MODO DE PREPARO:
- Corte o palmito pupunha em fatias médias.
- Misture as fatias com a cebola, o gengibre, o salsão, o sal, o sumo de limão, a pimenta dedo-de-moça e o coentro ou a salsa.
- Tampe e deixe na geladeira por 20 minutos.
- Corte os tomatinhos ao meio e tempere-os com o azeite. Adicione-os ao palmito pupunha.
- Acrescente o abacate, mexa e deixe por 30 minutos na geladeira antes de servir.
- Distribua em taças e sirva com nachos.
Fonte: Castelo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.