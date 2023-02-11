Waffle de pão de queijo é receita fácil para incrementar o lanche

Waffle de pão de queijo virou moda nas cafeterias Crédito: Claybom/Divulgação

Se você frequenta cafeterias no Espírito Santo, já deve ter percebido que a maioria desses lugares tem no cardápio waffle de pão de queijo.

O mais novo formato da iguaria virou moda e combina muito bem com os acompanhamentos do waffle tradicional, principalmente com aquela goiabada cremosa quentinha de dar água na boca.

Curtiu a dica? Então veja abaixo a receita dessa gostosura para incrementar o seu lanche ou café da manhã.

WAFFLE DE PÃO DE QUEIJO

Rendimento: 2 porções

Tempo de preparo: 15 minutos

Nível: fácil



INGREDIENTES:

2 ovos

1 xícara (chá) de leite

¼ xícara (chá) de margarina com sal derretida

1 xícara (chá) de queijo minas padrão ralado ou parmesão ralado

1 xícara (chá) de polvilho doce

1 xícara (chá) de polvilho azedo

Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Em um bowl médio, adicione os ovos, o leite e a margarina derretida. Misture bem. Coloque o queijo minas padrão ralado ou o parmesão ralado, o polvilho doce, o polvilho, o azeite e tempere com sal.

Misture bem e coloque na máquina de waffle preaquecida até cobrir toda a superfície.

Feche e deixe assar conforme as instruções da máquina ou até que o pão de queijo esteja dourado. Sirva em seguida.