Waffle de pão de queijo é receita fácil para incrementar o lanche

Se você frequenta cafeterias no Espírito Santo, já deve ter percebido que a maioria desses lugares tem no cardápio waffle de pão de queijo.
O mais novo formato da iguaria virou moda e combina muito bem com os acompanhamentos do waffle tradicional, principalmente com aquela goiabada cremosa quentinha de dar água na boca.
Curtiu a dica? Então veja abaixo a receita dessa gostosura para incrementar o seu lanche ou café da manhã.
WAFFLE DE PÃO DE QUEIJO
Rendimento: 2 porções
Tempo de preparo: 15 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 15 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 2 ovos
- 1 xícara (chá) de leite
- ¼ xícara (chá) de margarina com sal derretida
- 1 xícara (chá) de queijo minas padrão ralado ou parmesão ralado
- 1 xícara (chá) de polvilho doce
- 1 xícara (chá) de polvilho azedo
- Sal a gosto
MODO DE PREPARO:
- Em um bowl médio, adicione os ovos, o leite e a margarina derretida. Misture bem.
- Coloque o queijo minas padrão ralado ou o parmesão ralado, o polvilho doce, o polvilho, o azeite e tempere com sal.
- Misture bem e coloque na máquina de waffle preaquecida até cobrir toda a superfície.
- Feche e deixe assar conforme as instruções da máquina ou até que o pão de queijo esteja dourado. Sirva em seguida.
Fonte: Claybom. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.