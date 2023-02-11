Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gostosura

Waffle de pão de queijo é receita fácil para incrementar o lanche

Nova forma de preparar a iguaria que é paixão nacional virou moda nas cafeterias do ES e fica perfeita com goiabada cremosa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 06:00

Waffle de pão de queijo
Waffle de pão de queijo virou moda nas cafeterias Crédito: Claybom/Divulgação
Se você frequenta cafeterias no Espírito Santo, já deve ter percebido que a maioria desses lugares tem no cardápio waffle de pão de queijo
O mais novo formato da iguaria virou moda e combina muito bem com os acompanhamentos do waffle tradicional, principalmente com aquela goiabada cremosa quentinha de dar água na boca.    
Curtiu a dica? Então veja abaixo a receita dessa gostosura para incrementar o seu lanche ou café da manhã. 

WAFFLE DE PÃO DE QUEIJO

Rendimento: 2 porções
Tempo de preparo: 15 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 2 ovos 
  • 1 xícara (chá) de leite 
  • ¼ xícara (chá) de margarina com sal derretida 
  • 1 xícara (chá) de queijo minas padrão ralado ou parmesão ralado 
  • 1 xícara (chá) de polvilho doce
  • 1 xícara (chá) de polvilho azedo
  • Sal a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Em um bowl médio, adicione os ovos, o leite e a margarina derretida. Misture bem.
  2. Coloque o queijo minas padrão ralado ou o parmesão ralado, o polvilho doce, o polvilho, o azeite e tempere com sal.
  3. Misture bem e coloque na máquina de waffle preaquecida até cobrir toda a superfície.
  4. Feche e deixe assar conforme as instruções da máquina ou até que o pão de queijo esteja dourado. Sirva em seguida.
Fonte: Claybom. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Sorbet de morango com manjericão é simples e muito refrescante

Aprenda a fazer maionese caseira e outros molhos para hambúrguer

Como turbinar o frango do dia a dia com um molho fácil e delicioso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados