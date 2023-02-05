Como turbinar o frango do dia a dia com um molho fácil e delicioso

Quando o assunto é uma alimentação mais leve e saudável para o dia a dia, lá está ele, o peito de frango grelhado. Às vezes meio seco, sem muita graça, o corte pode ganhar um sabor especial com um molho simples, à base de laranja, limões e alecrim.
Essa combinação cítrica, rica em gostosura, fica pronta em dois tempos, e pode ser uma ótima alternativa para abrilhantar o seu franguinho de cada dia. Veja abaixo como a receita é fácil de fazer.
FRANGO COM MOLHO CÍTRICO
INGREDIENTES:
- 500g de filé de peito de frango
- 5g de alho picado
- 2g de alecrim picado
- 1g de sal
- 400ml de suco de laranja
- Suco de dois limões
- 50ml de azeite
MODO DE PREPARO:
- Primeiramente, tempere os filés de frango com sal, alho e alecrim.
- Em uma panela com azeite, frite os filés.
- Depois de fritá-los, coloque, na mesma frigideira, o suco de laranja.
- Espere reduzir para dar sabor e textura ao molho.
- No prato, acompanhe o filé de frango ao molho cítrico com legumes cozidos no vapor.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.