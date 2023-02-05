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Como turbinar o frango do dia a dia com um molho fácil e delicioso

Essa receita é uma mão na roda e vai te ajudar a transformar aquele peito grelhado sem graça em um corte suculento e irresistível
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 05 de Fevereiro de 2023 às 06:00

Peito de frango ao molho cítrico
O peito de frango ao molho cítrico fica pronto rapidinho Crédito: Divino Fogão
Quando o assunto é uma alimentação mais leve e saudável para o dia a dia, lá está ele, o peito de frango grelhado. Às vezes meio seco, sem muita graça, o corte pode ganhar um sabor especial com um molho simples, à base de laranja, limões e alecrim. 
Essa combinação cítrica, rica em gostosura, fica pronta em dois tempos, e pode ser uma ótima alternativa para abrilhantar o seu franguinho de cada dia. Veja abaixo como a receita é fácil de fazer. 

FRANGO COM MOLHO CÍTRICO

INGREDIENTES:
  • 500g de filé de peito de frango
  • 5g de alho picado
  • 2g de alecrim picado
  • 1g de sal
  • 400ml de suco de laranja
  • Suco de dois limões
  • 50ml de azeite
MODO DE PREPARO: 
  1. Primeiramente, tempere os filés de frango com sal, alho e alecrim. 
  2. Em uma panela com azeite, frite os filés. 
  3. Depois de fritá-los, coloque, na mesma frigideira, o suco de laranja. 
  4. Espere reduzir para dar sabor e textura ao molho. 
  5. No prato, acompanhe o filé de frango ao molho cítrico com legumes cozidos  no vapor.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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