Aprenda a fazer salada morna de grão-de-bico, quinoa e pimentões

O ano acaba de começar e traz com ele novas possibilidades e recomeços. Então, que tal dar boas-vindas a 2023 com leveza, preparando uma receita nutritiva, refrescante e repleta de texturas e sabores?
A salada morna (que também pode ir à mesa geladinha) de grão-de-bico com quinoa, pimentões, limão e hortelã é uma ótima pedida. Confira o passo a passo do preparo:
SALADA MORNA DE GRÃO-DE-BICO, QUINOA E PIMENTÕES
INGREDIENTES:
- 2 xícaras de grão-de-bico demolhado
- 1 ½ xícara de azeite extravirgem
- 2 xícaras de quinoa cozida
- 1 cenoura pré-cozida picada
- 1 cebola roxa picada
- 1 pimentão amarelo picado
- 1 pimentão vermelho picado
- Suco de 1 limão tahiti
- Salsinha picada a gosto
- Folhas de hortelã a gosto
MODO DE PREPARO:
- Em uma frigideira, aqueça 1 xícara de azeite e frite o grão-de-bico aos poucos, tampando a frigideira, até que fiquem todos crocantes e dourados.
- Deixe os grãos escorrerem em papel-toalha até ficarem sequinhos e reserve.
- Em uma tigela, junte ½ xícara de azeite, o suco de limão, a salsinha picada e as folhas de hortelã.
- Tempere com sal e reserve.
- Em uma outra tigela, misture a quinoa, a cenoura, a cebola, os pimentões e o grão-de-bico crocante.
- Tempere tudo com o molho de limão e misture bem.
- Ajuste os temperos e finalize com um fio de azeite e também ervas frescas.
Fonte: Gallo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.