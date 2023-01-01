Aprenda a fazer salada morna de grão-de-bico, quinoa e pimentões

Em uma frigideira, aqueça 1 xícara de azeite e frite o grão-de-bico aos poucos, tampando a frigideira, até que fiquem todos crocantes e dourados.

Deixe os grãos escorrerem em papel-toalha até ficarem sequinhos e reserve.

Em uma tigela, junte ½ xícara de azeite, o suco de limão, a salsinha picada e as folhas de hortelã.



Tempere com sal e reserve.



Em uma outra tigela, misture a quinoa, a cenoura, a cebola, os pimentões e o grão-de-bico crocante.



Tempere tudo com o molho de limão e misture bem.

