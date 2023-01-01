Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leveza

Aprenda a fazer salada morna de grão-de-bico, quinoa e pimentões

Que tal uma receita nutritiva e deliciosa para começar o ano? Além de colorida, essa combinação é rica em texturas e frescor
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 06:00

O ano acaba de começar e traz com ele novas possibilidades e recomeços. Então, que tal dar boas-vindas a 2023 com leveza, preparando uma receita nutritiva, refrescante e repleta de texturas e sabores?
A salada morna (que também pode ir à mesa geladinha) de grão-de-bico com quinoa, pimentões, limão e hortelã é uma ótima pedida. Confira o passo a passo do preparo:

SALADA MORNA DE GRÃO-DE-BICO, QUINOA E PIMENTÕES

Salada morna de quinoa e grão de bico
Salada é temperada com cebola roxa, limão, hortelã e salsinha Crédito: Gallo/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 2 xícaras de grão-de-bico demolhado
  • 1 ½ xícara de azeite extravirgem 
  • 2 xícaras de quinoa cozida
  • 1 cenoura pré-cozida picada
  • 1 cebola roxa picada
  • 1 pimentão amarelo picado
  • 1 pimentão vermelho picado
  • Suco de 1 limão tahiti
  • Salsinha picada a gosto
  • Folhas de hortelã a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma frigideira, aqueça 1 xícara de azeite e frite o grão-de-bico aos poucos, tampando a frigideira, até que fiquem todos crocantes e dourados. 
  2. Deixe os grãos escorrerem em papel-toalha até ficarem sequinhos e reserve.
  3. Em uma tigela, junte ½ xícara de azeite, o suco de limão, a salsinha picada e as folhas de hortelã.
  4. Tempere com sal e reserve.
  5. Em uma outra tigela, misture a quinoa, a cenoura, a cebola, os pimentões e o grão-de-bico crocante.
  6. Tempere tudo com o molho de limão e misture bem.
  7. Ajuste os temperos e finalize com um fio de azeite e também ervas frescas.
Fonte: Gallo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

Veja Também

De salada a coxinha, veja receitas para aproveitar sobras da ceia

Famoso pela feijoada, hotel lança bufê de moqueca capixaba

Veja lista de restaurantes abertos nos feriados de Natal e réveillon

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso pelo ICE nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já
Imagem de destaque
Netflix: lançamentos da semana entre 13 e 19 de abril de 2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados