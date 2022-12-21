Veja lista de restaurantes abertos no feriado de 1° de janeiro

Vai passar o réveillon na Grande Vitória? Então, fique de olho nos horários de funcionamento dos restaurantes que estarão de portas abertas no primeiro dia de 2023.
Para lhe ajudar a se programar e de quebra variar o cardápio, preparamos uma lista com lugares de Vitória, Vila Velha e Serra que servirão almoço ou jantar em 1º de janeiro.
Na lista que você confere abaixo, as especialidades vão da moqueca capixaba ao sushi. Confira!
RESTAURANTES DO ES ABERTOS EM 1º DE JANEIRO DE 2023
Clericot Cafe
Café/cozinha variada. Aberto das 12h às 20h. Curva da Jurema, Vitória. (27) 99299-5918.
El Gitano
Cozinha variada. Aberto das 11h30 às 17h. Curva da Jurema, Vitória. (27) 99248-9096.
Maho Gastrobar
Cozinha variada. Aberto das 9h às 22h. Quiosque 5, Praia de Camburi, Vitória. (27) 99962-3251.
Salsa Pizzaria
Pizza. Aberto das 18h às 23h59. Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-6677.
Caranguejo do Assis
Moqueca e frutos do mar. Aberto a partir das 11h. Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.
Jussaras Forno
Pizza/parrilha. Aberto das 17h30 às 23h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99912-4560.
Espaço Maria Mariana
Moqueca e frutos do mar. Aberto das 10h às 17h. Manguinhos, Serra. (27) 98826-2441.
Japatê
Cozinha japonesa. Aberto das 18h à 0h.. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3201-9201.
Mandacaru Gastrobar
Cozinha brasileira. Aberto das 11h às 17h. Prainha, Vila Velha. (27) 99706-7220.
Coco Bambu
Frutos do mar. Unidades de Vitória e Vila Velha abertas das 11h30 à 0h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3083-5800. Shopping Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100.
Enseada Geraldinho
Moqueca e frutos do mar. Aberto das 11h às 17h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6360.
Regina Maris da Praia
Frutos do mar. Aberto das 9h às 23h40. Quiosque 3, Praia de Camburi, Vitória. (27) 98802-7595.
Barlavento
Cozinha variada. Aberto a partir das 18h. Praia de Camburi, Vitória. (27) 99824-0486.
Ipanema
Cozinha brasileira. Aberto a partir das 11h30. Praia do Canto, Vitória. (27) 99276-0444.
Petisco das Meninas
Cozinha brasileira. Aberto das 12h às 15h e das 18h às 22h. Colina de Laranjeiras Serra. (27) 99998-3223.
Outback Vitória
Carnes/cozinha variada. Aberto das 13h às 22h. Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3235-7253.
Bacana Churrasco e Cia
Churrasco/cozinha brasileira. Aberto das 11 às 23h. Bairro de Fátima, Serra. (27) 3064-4576. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-4575.
Tanti Affetti
Cozinha variada/pizza napolitana. Aberto das 9h às 21h. Praia do Canto, Vitória. (27) 99895-5602.
Ílios Beach House
Frutos do mar. Aberto das 9h às 23h. Praia de Camburi, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99614-5471.
Kiosque do Alemão
Frutos do mar. Aberto das 11h às 16h. Curva da Jurema, Vitória. (27) 3345-2099.
Suzushi
Cozinha japonesa tradicional. Aberto das 18h às 22h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99932-9898.
Don Aguilar
Cozinha internacional/parrilha. Aberto das 18h30 às 23h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3072-1649.
Enseada Manguinhos
Moqueca e frutos do mar. Aberto das 10h às 22h. Manguinhos, Serra. (27) 3243-1413.
Foodhall Garden
Cozinha japonesa/brasileira. Aberto das 16h às 23h. Praia da Costa, Vila Velha.
Épico Beach Bar
Cozinha variada. Aberto das 10h às 20h. Curva da Jurema, Vitória.
Bistrô Saldanha
Café/cozinha variada. Aberto das 9h às 19h. Forte São João, Centro, Vitória.
Cia do Caranguejo
Moqueca e frutos do mar. Aberto a partir do meio-dia. Mata da Praia, Vitória. (27) 3024-3230.
Blu Food Park (Cavendish, Parza, La Cuchilla e Cookie It)
Hambúrguer, pizza napolitana, parrilha e doces. Aberto das 17h às 23h, Praia da Costa, Vila Velha.
King Kone
Pizza. Aberto das 18h à 0h. Jardim da Penha, Vitória. (27) 3327-3777.
Don Camaleone
Cozinha variada/pizza. Aberto a partir das 17h30. Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995.
Maki Company
Cozinha japonesa. Aberto das 12h às 22h. Shopping Vila Velha, Vila Velha. (27) 3533-2315.
Mahai
Cozinha variada. Aberto das 12h às 23h. Praia do Canto e Mata da Praia, Vitória. (27) 3100-0011. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3441-4797.
Heróis Burger
Hambúrguer. Aberto das 18h à 0h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99751-4754.
Ilha do Caranguejo
Moqueca e frutos do mar. Aberto das 11h à 0h. Jardim Camburi, Vitória. (27) 3395-0244. Boulevard Shopping, Vila Velha. (27) 2233-8484.
Farofa Steakhouse
Churrasco/cozinha variada. Aberto das 11h à 0h. Boulevard Shopping, Vila Velha. (27) 2233-8484.
Canto da Praia
Cozinha variada. Aberto das 10h às 23h. Praia de Camburi, Jardim Camburi, Vitória.
Victória Grill
Cozinha variada/hambúrguer. Aberto 24 horas. Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-4373.
Atlântica Itaparica
Moqueca e frutos do mar. Aberto das 11h às 17h. Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3141-2341.
Casa Guima
Cozinha variada/parrilha. Aberto das 12h às 22h. Parque das Castanheiras, Vila Velha. (27) 99746-1273.
Terra à Vista
Cozinha variada. Aberto das 11h30 às 21h. Shopping Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-5251.
Pecorino Bar & Trattoria
Cozinha italiana. Aberto das 11h às 21h. Shopping Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3010-3685.
Madero
Carnes e hambúrguer. Unidade de Vila Velha aberta das 12h às 21h. Unidade de Vitória aberta das 12h às 22h. Shopping Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3320-8389. Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3227-6466.
Camarada Camarão
Frutos do mar. Aberto das 12h às 22h. Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória.
Figata
Cozinha italiana/pizza. Aberto das 12h às 22h. Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3224-6035.
Zattar
Cozinha árabe. Aberto das 12h às 22h. Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. (27) 98880-3997.
La Musa
Pizza. Aberto das 18h às 22h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3441-9523.