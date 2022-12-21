Veja lista de restaurantes abertos no feriado de 1° de janeiro

Carne, empanadas e acompanhamentos do Don Aguilar, em Vila Velha Crédito: Don Aguilar/Divulgação

Vai passar o réveillon na Grande Vitória? Então, fique de olho nos horários de funcionamento dos restaurantes que estarão de portas abertas no primeiro dia de 2023.

Para lhe ajudar a se programar e de quebra variar o cardápio, preparamos uma lista com lugares de Vitória, Vila Velha e Serra que servirão almoço ou jantar em 1º de janeiro.

Na lista que você confere abaixo, as especialidades vão da moqueca capixaba ao sushi. Confira!

RESTAURANTES DO ES ABERTOS EM 1º DE JANEIRO DE 2023

Clericot Cafe Café/cozinha variada. Aberto das 12h às 20h. Curva da Jurema, Vitória. (27) 99299-5918. El Gitano Cozinha variada. Aberto das 11h30 às 17h. Curva da Jurema, Vitória. (27) 99248-9096. Maho Gastrobar Cozinha variada. Aberto das 9h às 22h. Quiosque 5, Praia de Camburi, Vitória. (27) 99962-3251. Salsa Pizzaria Pizza. Aberto das 18h às 23h59. Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-6677. Caranguejo do Assis Moqueca e frutos do mar. Aberto a partir das 11h. Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486. Jussaras Forno Pizza/parrilha. Aberto das 17h30 às 23h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99912-4560. Espaço Maria Mariana Moqueca e frutos do mar. Aberto das 10h às 17h. Manguinhos, Serra. (27) 98826-2441. Japatê Cozinha japonesa. Aberto das 18h à 0h.. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3201-9201. Mandacaru Gastrobar Cozinha brasileira. Aberto das 11h às 17h. Prainha, Vila Velha. (27) 99706-7220. Coco Bambu Frutos do mar. Unidades de Vitória e Vila Velha abertas das 11h30 à 0h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3083-5800. Shopping Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100. Enseada Geraldinho Moqueca e frutos do mar. Aberto das 11h às 17h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6360. Regina Maris da Praia Frutos do mar. Aberto das 9h às 23h40. Quiosque 3, Praia de Camburi, Vitória. (27) 98802-7595. Barlavento Cozinha variada. Aberto a partir das 18h. Praia de Camburi, Vitória. (27) 99824-0486. Ipanema Cozinha brasileira. Aberto a partir das 11h30. Praia do Canto, Vitória. (27) 99276-0444. Petisco das Meninas Cozinha brasileira. Aberto das 12h às 15h e das 18h às 22h. Colina de Laranjeiras Serra. (27) 99998-3223.

Tartar de salmão com manga e especiarias do Clericot Cafe, em Vitória Crédito: Clericot/Divulgação

Outback Vitória Carnes/cozinha variada. Aberto das 13h às 22h. Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3235-7253. Bacana Churrasco e Cia Churrasco/cozinha brasileira. Aberto das 11 às 23h. Bairro de Fátima, Serra. (27) 3064-4576. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-4575. Tanti Affetti Cozinha variada/pizza napolitana. Aberto das 9h às 21h. Praia do Canto, Vitória. (27) 99895-5602. Ílios Beach House Frutos do mar. Aberto das 9h às 23h. Praia de Camburi, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99614-5471. Kiosque do Alemão Frutos do mar. Aberto das 11h às 16h. Curva da Jurema, Vitória. (27) 3345-2099. Suzushi Cozinha japonesa tradicional. Aberto das 18h às 22h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99932-9898. Don Aguilar Cozinha internacional/parrilha. Aberto das 18h30 às 23h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3072-1649. Enseada Manguinhos Moqueca e frutos do mar. Aberto das 10h às 22h. Manguinhos, Serra. (27) 3243-1413. Foodhall Garden Cozinha japonesa/brasileira. Aberto das 16h às 23h. Praia da Costa, Vila Velha. Épico Beach Bar Cozinha variada. Aberto das 10h às 20h. Curva da Jurema, Vitória.

O restaurante Suzushi segue a linha tradicional da cozinha japonesa Crédito: Bruno Coelho

Bistrô Saldanha Café/cozinha variada. Aberto das 9h às 19h. Forte São João, Centro, Vitória. Cia do Caranguejo Moqueca e frutos do mar. Aberto a partir do meio-dia. Mata da Praia, Vitória. (27) 3024-3230. Blu Food Park (Cavendish, Parza, La Cuchilla e Cookie It) Hambúrguer, pizza napolitana, parrilha e doces. Aberto das 17h às 23h, Praia da Costa, Vila Velha. King Kone Pizza. Aberto das 18h à 0h. Jardim da Penha, Vitória. (27) 3327-3777. Don Camaleone Cozinha variada/pizza. Aberto a partir das 17h30. Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995. Maki Company Cozinha japonesa. Aberto das 12h às 22h. Shopping Vila Velha, Vila Velha. (27) 3533-2315. Mahai Cozinha variada. Aberto das 12h às 23h. Praia do Canto e Mata da Praia, Vitória. (27) 3100-0011. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3441-4797. Heróis Burger Hambúrguer. Aberto das 18h à 0h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99751-4754. Ilha do Caranguejo Moqueca e frutos do mar. Aberto das 11h à 0h. Jardim Camburi, Vitória. (27) 3395-0244. Boulevard Shopping, Vila Velha. (27) 2233-8484. Farofa Steakhouse Churrasco/cozinha variada. Aberto das 11h à 0h. Boulevard Shopping, Vila Velha. (27) 2233-8484.

Camarão no coco do restaurante Atlântica Itaparica, em Vila Velha Crédito: Atlântica/Instagram

Canto da Praia Cozinha variada. Aberto das 10h às 23h. Praia de Camburi, Jardim Camburi, Vitória. Victória Grill Cozinha variada/hambúrguer. Aberto 24 horas. Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-4373. Atlântica Itaparica Moqueca e frutos do mar. Aberto das 11h às 17h. Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3141-2341. Casa Guima Cozinha variada/parrilha. Aberto das 12h às 22h. Parque das Castanheiras, Vila Velha. (27) 99746-1273. Terra à Vista Cozinha variada. Aberto das 11h30 às 21h. Shopping Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-5251. Pecorino Bar & Trattoria Cozinha italiana. Aberto das 11h às 21h. Shopping Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3010-3685. Madero Carnes e hambúrguer. Unidade de Vila Velha aberta das 12h às 21h. Unidade de Vitória aberta das 12h às 22h. Shopping Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3320-8389. Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3227-6466. Camarada Camarão Frutos do mar. Aberto das 12h às 22h. Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. Figata Cozinha italiana/pizza. Aberto das 12h às 22h. Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3224-6035. Zattar Cozinha árabe. Aberto das 12h às 22h. Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. (27) 98880-3997. La Musa Pizza. Aberto das 18h às 22h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3441-9523.