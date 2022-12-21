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Grande Vitória

Veja lista de restaurantes abertos no feriado de 1° de janeiro

Saiba quais estabelecimentos vão funcionar no primeiro dia de 2023, para almoço ou jantar, em Vitória, Vila Velha e Serra
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 02:00

Carne na parrilha, empanadas e acompanhamentos do restaurante Don Aguilar
Carne, empanadas e acompanhamentos do Don Aguilar, em Vila Velha Crédito: Don Aguilar/Divulgação
Vai passar o réveillon na Grande Vitória? Então, fique de olho nos horários de funcionamento dos restaurantes que estarão de portas abertas no primeiro dia de 2023. 
Para lhe ajudar a se programar e de quebra variar o cardápio, preparamos uma lista com lugares de Vitória, Vila Velha e Serra que servirão almoço ou jantar em 1º de janeiro.
Na lista que você confere abaixo, as especialidades vão da moqueca capixaba ao sushi. Confira!

RESTAURANTES DO ES ABERTOS EM 1º DE JANEIRO DE 2023

Clericot Cafe

Café/cozinha variada. Aberto das 12h às 20h. Curva da Jurema, Vitória. (27) 99299-5918.

El Gitano

Cozinha variada. Aberto das 11h30 às 17h. Curva da Jurema, Vitória. (27) 99248-9096.

Maho Gastrobar

Cozinha variada. Aberto das 9h às 22h. Quiosque 5, Praia de Camburi, Vitória. (27) 99962-3251.                 

Salsa Pizzaria

Pizza. Aberto das 18h às 23h59. Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-6677.

Caranguejo do Assis

Moqueca e frutos do mar. Aberto a partir das 11h. Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.

Jussaras Forno

Pizza/parrilha. Aberto das 17h30 às 23h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99912-4560.

Espaço Maria Mariana

Moqueca e frutos do mar. Aberto das 10h às 17h. Manguinhos, Serra. (27) 98826-2441.

Japatê

Cozinha japonesa. Aberto das 18h à 0h.. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3201-9201. 

Mandacaru Gastrobar

Cozinha brasileira. Aberto das 11h às 17h. Prainha, Vila Velha. (27) 99706-7220.

Coco Bambu

Frutos do mar. Unidades de Vitória e Vila Velha abertas das 11h30 à 0h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3083-5800. Shopping Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100.

Enseada Geraldinho

Moqueca e frutos do mar. Aberto das 11h às 17h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6360.

Regina Maris da Praia

Frutos do mar. Aberto das 9h às 23h40. Quiosque 3, Praia de Camburi, Vitória. (27) 98802-7595.

Barlavento

Cozinha variada. Aberto a partir das 18h. Praia de Camburi, Vitória. (27) 99824-0486.

Ipanema

Cozinha brasileira. Aberto a partir das 11h30. Praia do Canto, Vitória. (27) 99276-0444.

Petisco das Meninas

Cozinha brasileira. Aberto das 12h às 15h e das 18h às 22h. Colina de Laranjeiras Serra. (27) 99998-3223.
Tartare do Clericot Cafe, na Curva da Jurema, em Vitória
Tartar de salmão com manga e especiarias do Clericot Cafe, em Vitória Crédito: Clericot/Divulgação

Outback Vitória

Carnes/cozinha variada. Aberto das 13h às 22h. Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3235-7253.

Bacana Churrasco e Cia

Churrasco/cozinha brasileira. Aberto das 11 às 23h. Bairro de Fátima, Serra. (27) 3064-4576. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-4575.

Tanti Affetti

Cozinha variada/pizza napolitana. Aberto das 9h às 21h. Praia do Canto, Vitória. (27) 99895-5602.

Ílios Beach House

Frutos do mar. Aberto das 9h às 23h. Praia de Camburi, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99614-5471.

Kiosque do Alemão

Frutos do mar. Aberto das 11h às 16h. Curva da Jurema, Vitória. (27) 3345-2099.

Suzushi

Cozinha japonesa tradicional. Aberto das 18h às 22h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99932-9898.

Don Aguilar

Cozinha internacional/parrilha. Aberto das 18h30 às 23h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3072-1649.

Enseada Manguinhos

Moqueca e frutos do mar. Aberto das 10h às 22h. Manguinhos, Serra. (27) 3243-1413.

Foodhall Garden

Cozinha japonesa/brasileira. Aberto das 16h às 23h. Praia da Costa, Vila Velha. 

Épico Beach Bar

Cozinha variada. Aberto das 10h às 20h. Curva da Jurema, Vitória. 
Menu de peixes frescos da estação do restaurante Suzushi, em Vila Velha
O restaurante Suzushi segue a linha tradicional da cozinha japonesa Crédito: Bruno Coelho

Bistrô Saldanha

Café/cozinha variada. Aberto das 9h às 19h. Forte São João, Centro, Vitória. 

Cia do Caranguejo

Moqueca e frutos do mar. Aberto a partir do meio-dia. Mata da Praia, Vitória. (27) 3024-3230.

Blu Food Park (Cavendish, Parza, La Cuchilla e Cookie It)

Hambúrguer, pizza napolitana, parrilha e doces. Aberto das 17h às 23h, Praia da Costa, Vila Velha. 

King Kone

Pizza. Aberto das 18h à 0h. Jardim da Penha, Vitória. (27) 3327-3777.

Don Camaleone

Cozinha variada/pizza. Aberto a partir das 17h30. Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995.

Maki Company

Cozinha japonesa. Aberto das 12h às 22h. Shopping Vila Velha, Vila Velha. (27) 3533-2315.

Mahai

Cozinha variada. Aberto das 12h às 23h. Praia do Canto e Mata da Praia, Vitória. (27) 3100-0011. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3441-4797.

Heróis Burger

Hambúrguer. Aberto das 18h à 0h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99751-4754.

Ilha do Caranguejo

Moqueca e frutos do mar. Aberto das 11h à 0h. Jardim Camburi, Vitória. (27) 3395-0244. Boulevard Shopping, Vila Velha. (27) 2233-8484.

Farofa Steakhouse

Churrasco/cozinha variada. Aberto das 11h à 0h. Boulevard Shopping, Vila Velha. (27) 2233-8484.
Camarão no coco servido no restaurante Atlântica Itaparica, em Vila Velha
Camarão no coco do restaurante Atlântica Itaparica, em Vila Velha Crédito: Atlântica/Instagram

Canto da Praia

Cozinha variada. Aberto das 10h às 23h. Praia de Camburi, Jardim Camburi, Vitória.

Victória Grill

Cozinha variada/hambúrguer. Aberto 24 horas. Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-4373.

Atlântica Itaparica

Moqueca e frutos do mar. Aberto das 11h às 17h. Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3141-2341.

Casa Guima

Cozinha variada/parrilha. Aberto das 12h às 22h. Parque das Castanheiras, Vila Velha. (27) 99746-1273.

Terra à Vista

Cozinha variada. Aberto das 11h30 às 21h. Shopping Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-5251.

Pecorino Bar & Trattoria

Cozinha italiana. Aberto das 11h às 21h. Shopping Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3010-3685.

Madero

Carnes e hambúrguer. Unidade de Vila Velha aberta das 12h às 21h. Unidade de Vitória aberta das 12h às 22h. Shopping Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3320-8389. Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3227-6466.

Camarada Camarão

Frutos do mar. Aberto das 12h às 22h. Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. 

Figata

Cozinha italiana/pizza. Aberto das 12h às 22h. Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3224-6035.

Zattar

Cozinha árabe. Aberto das 12h às 22h. Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. (27) 98880-3997.

La Musa

Pizza. Aberto das 18h às 22h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3441-9523.
Pizzas napoletanas de vários sabores da La Musa
Pizzas napolitanas da La Musa, em Vitória Crédito: La Musa/Divulgação

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