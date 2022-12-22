Doceria famosa pelos bolos no pote inaugura nova loja na Serra

Paôla Binow e seus "cakes" no pote: história começou em 2015 Crédito: Fernando Madeira

Fenômeno de público entre os apaixonados por doce na Grande Vitória, a doceria Paôla Cakes está de casa nova.

A mudança, no início de dezembro, foi para uma loja de esquina, mais ampla e equipada, a poucos metros do antigo endereço, no Centro da Serra.

O espaço atual tem 60 lugares, distribuídos em dois ambientes: o salão principal, climatizado, com mesas, balcões e alguns espaços instagramáveis, e a varandinha externa, com doze assentos.

Além de uma vitrine ainda mais recheada, a chef Paôla Binow trouxe como novidade o Paôla Gateau, um sanduíche de sorvete de creme e chocolate branco com bolo de chocolate fofinho e cobertura de brigadeiro ou doce de leite, finalizado com morango fresco (R$ 24).

Paôla Gateau: novidade feita com bolo, sorvete, brigadeiro e morango Crédito: Fernando Madeira

Croissant recheado, torta salgada e coxinhas pra lá de apetitosas (prove a de abóbora com carne seca) incrementam as opções salgadas. Já as taças (a partir de R$ 18), que alternam camadas de creme e sorvete, reforçam o time de doçuras.

Os bolos no pote que deram fama a Paôla em 2015, quando a confeiteira vendia doces de porta em porta e na feira de Serra Sede, ainda são o carro-chefe (R$ 15 cada um). As fatias, generosas, também fazem sucesso (R$ 18 cada uma).

Nova loja Paôla Cakes

"Agora temos nosso próprio café arábica, de torra exclusiva, que sai no expresso e é vendido em pacotes. Em breve, teremos outras novidades, que vou soltar ao longo do ano", adianta Paôla.

A nova loja funciona de terça a domingo, das 10h às 20h, mas fará recesso entre os dias 25/12 e 10/01. O endereço é Av. Getúlio Vargas, 11, em frente à estátua de Chico Prego, Serra Sede. Mais informações: @paolacakesconfeitaria (Instagram).

RESTAURANTE COM MAIS DE 50 ANOS REABRE EM GUARAPARI

Com mais de 50 anos de história, o Restaurante Amizade reabre suas portas no dia 23 de dezembro, reformado e servindo os pratos que o tornaram queridinho nos verões de Nova Guarapari.

Para celebrar o retorno, alguns itens do cardápio estão em promoção, como o bobó de camarão (R$ 80), o peroá especial, com salada, farofa, vinagrete e batata frita (R$ 50), e a moqueca de cação, servida com arroz, pirão e moquequinha de banana a R$ 100 - todos para duas pessoas.

Frutos do mar são a especialidade do restaurante Amizade Crédito: Restaurante Amizade/Divulgação

Após a reforma, o ambiente traz novas cores em sua estrutura de tijolos e segue com a decoração tipicamente praiana, repleta de orquídeas plantadas em cocos.

O restaurante nasceu em 1970, pelas mãos de pescadores. Anilton Almeida, que comanda a casa com a família, pescava na Guaibura e sua mãe, Dona Iva, preparava o pescado.

O funcionamento do Amizade será todos os dias, das 8h às 17h, na Praia de Guaibura, na Enseada Azul, em Nova Guarapari. Mais informações: (27) 3272-0349 ou @restauranteamizade2022 (Instagram).

SANTA TERESA GANHA NOVA LOJA DE CHOCOLATES

A fábrica de chocolates artesanais tree to bar Capitão Redighieri acaba de inaugurar sua loja conceito, no Centro de Santa Teresa,. Lá estão à venda todos os produtos da marca, fundada em 2020.

Assinados pelo chocolate maker Marcos Redighieri, bombons, barras de chocolate, trufas, cerveja e a recém-lançada aguardente de cacau preenchem as estantes.

Loja conceito da marca foi inaugurada em 16 de dezembro Crédito: Capitão Redighieri/Divulgação