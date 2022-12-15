Novo bar de Vila Velha tem cardápio variado e carnes na parrilha

Com a inauguração do Casa Guima há poucos dias, o Parque das Castanheiras firma-se como a região mais gastronômica de Vila Velha atualmente.
O charmoso pedacinho da Praia da Costa tem crescido na quantidade de bons lugares para comer e beber, e o mais novo deles fica em uma casa de esquina, entre as ruas Rio Branco e Aquino de Araújo.
Com cardápio bastante variado, o bar e restaurante vai da dobradinha no feijão branco à grelhada de frutos do mar, passando por filé à parmegiana, bacalhau e risoto de camarão.
Mas é da parrilha que vêm os queridinhos da clientela até o momento: ancho, chorizo, fraldinha, picanha, costelinha ao barbecue, pão de alho e linguiça, entre outros itens de churrasco.
Os grelhados vão para a mesa com vinagrete e farofa, e a lista de acompanhamentos, cobrados à parte, inclui arroz biro-biro, maionese de batata, feijão tropeiro e até risoto de grana padano.
No almoço de sábado e domingo, o destaque é a feijoada. A Braba, que leva bucho, carne seca, paio, linguiça defumada e pé, lombo e orelha suínos custa R$ 99,90 (para dois).
O Casa Guima funciona de terça a sexta, das 17h à 0h; sábado, das 11h30 à 0h; e domingo, das 11h30 às 18h. Mais informações: @casaguima (Instagram).
NOVO RESTAURANTE NO SHOPPING
O megarrestaurante Camarada Camarão, no Shopping Vitória, já está de portas abertas para o público. A primeira unidade da rede pernambucana no Estado foi inaugurada na terça-feira (13), com um evento para convidados, e começou a funcionar oficialmente na quarta (14).
A casa é especializada em frutos do mar e ocupa uma área de 1.600m² no mall, com vista para a Avenida Américo Buaiz e capacidade para acomodar 400 pessoas.
O funcionamento é de segunda a sábado, das 11h30 às 23h, e domingo, das 11h30 às 22h. Mais informações: @camaradacamaraovitoria (Instagram).
DONUTS DE NATAL PARA A CRIANÇADA
Franquia de donuts com mais de 30 lojas pelo Brasil, a The Good Cop Donut trouxe Hello Kitty e seus amigos para compor o cardápio. As rosquinhas decoradas com os personagens em clima de Natal estarão à venda até 25 de dezembro.
Os donuts de Nutella com creme de morango (Hello Kitty), Nutella (Panda), doce de nozes (Boneco de Neve) e doce de torrone (Rena) saem por R$ 22,90 a unidade ou R$ 80 a caixa com os quatro.
No Espírito Santo, a The Good Cop conta com uma loja em Vitória, na Avenida Desembargador Dermeval Lyrio, 330, Mata da Praia. Mais informações: @thegoodcopdonut (Instagram).