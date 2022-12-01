Famoso pelo torresmo, boteco revive tradição em Linhares

Com pegada retrô e uma estufa recheada de clássicos de boteco, o Marobar foi aberto há poucos meses em Linhares, Norte do Estado. Mas sua história começou antes, no Plinio's Bar, um dos mais antigos da cidade.
Filho de Mário Loureiro e Penha Falqueto, que comandaram o Plinio's por 30 anos, João Loureiro decidiu com a esposa, Rafaela Araújo, dar continuidade ao legado da família no ramo. E assim surgiu o novo boteco linharense.
"Marobar é o apelido que um cliente do meu sogro deu ao Plinio's, e minha sogra trouxe as receitas que preparava lá. Ela montou nosso cardápio e já estava aposentada, mas ficou tão feliz na cozinha que acabou continuando com a gente", conta Rafaela.
Torresmo crocante é especialidade da casaCrédito: Studio Alma
Torresmo de barriguinha, jiló recheado, escudiguim no feijão, rabada, carne seca ensopada, moela, pé de porco, chouriço e mocotó estão entre as especialidades de Dona Penha.
Além das iguarias de estufa, que mudam a cada dia da semana, fazem sucesso as porções, com destaque para o croquete de rabada e para a coxinha de frango. Os caldinhos de mocotó, de costela e de feijão também são boas pedidas.
Marobar
O bar, que trabalha com cervejas comerciais, começou a oferecer chope artesanal (a partir de R$ 15/300ml) e já planeja incluir na carta drinques além da caipirinha. Por enquanto, vale brindar com as batidinhas da casa, nos sabores coco, amendoim e maracujá com gengibre.
Durante a Copa, o Marobar vai exibir os jogos do Brasil, abrindo sempre uma hora antes das partidas. Nesses dias, a sugestão é a feijoada individual, acompanhada de laranja e farofa (R$ 18). Funcionamento: de terça a sexta, das 17h às 23h, e sábado, das 10h às 22h. Av. Guerino Giuberti, 446, Conceição, Linhares.
Com lojas na Capital e no interior do Estado, a rede Duckbill Cookies & Coffee abriu recentemente sua segunda unidade em Vitória, no bairro Enseada do Suá. A primeira fica na Praia do Canto.
Os carros-chefes da marca, que também está presente em Linhares, Colatina e Cachoeiro, são os cookies, produzidos de forma artesanal e sem conservantes.
Donuts, rings e brownies também se destacam na vitrine. Os salgados são finalizados no forno, na hora de servir.
Cookies são o carro-chefe da franquiaCrédito: Duckbill/Divulgação
Para acompanhá-los, uma dica são os famosos frappuccinos da rede, que utiliza café 100% árabica de produção exclusiva. A nova loja fica na Rua José Alexandre Buaiz, 160, Loja 1, Vitória. As próximas unidades capixabas da Duckbill estão previstas para Vila Velha e São Mateus.
Hotel de Vitória terá jantar na noite de Natal
O Hotel Senac Ilha do Boi vai promover um jantar natalino no dia 24 de dezembro, das 20h à 1h. A noite terá sonata com o músico Hariton Nathanailidis e um cardápio especial que já inclui bebidas, como vinhos tinto e branco, cerveja, refrigerante, suco e água. Rabanada, bolo de reis, chocotone, colomba natalina, árvore de frutas e biscoitos decorativos compõem a mesa de Natal, e o menu do jantar vem com salada nicoise, leitão assado, bacalhau à portuguesa, picanha com cebolas roxas glaceadas, peru recheado ao molho agridoce, bolo de nozes e pudim de pistache, entre outros itens. Valor por pessoa: R$ 410. Crianças de até 7 anos são isentas e de 8 a 12 anos pagam metade. Reservas e mais informações: (27) 3345-0111 ou no e-mail [email protected]. Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória.