Famoso pelo torresmo, boteco revive tradição em Linhares

Com pegada retrô e uma estufa recheada de clássicos de boteco, o Marobar foi aberto há poucos meses em Linhares, Norte do Estado. Mas sua história começou antes, no Plinio's Bar, um dos mais antigos da cidade.

Filho de Mário Loureiro e Penha Falqueto, que comandaram o Plinio's por 30 anos, João Loureiro decidiu com a esposa, Rafaela Araújo, dar continuidade ao legado da família no ramo. E assim surgiu o novo boteco linharense.

"Marobar é o apelido que um cliente do meu sogro deu ao Plinio's, e minha sogra trouxe as receitas que preparava lá. Ela montou nosso cardápio e já estava aposentada, mas ficou tão feliz na cozinha que acabou continuando com a gente", conta Rafaela.

Torresmo crocante é especialidade da casa Crédito: Studio Alma

Torresmo de barriguinha, jiló recheado, escudiguim no feijão, rabada, carne seca ensopada, moela, pé de porco, chouriço e mocotó estão entre as especialidades de Dona Penha.

Além das iguarias de estufa, que mudam a cada dia da semana, fazem sucesso as porções, com destaque para o croquete de rabada e para a coxinha de frango. Os caldinhos de mocotó, de costela e de feijão também são boas pedidas.

Marobar

O bar, que trabalha com cervejas comerciais, começou a oferecer chope artesanal (a partir de R$ 15/300ml) e já planeja incluir na carta drinques além da caipirinha. Por enquanto, vale brindar com as batidinhas da casa, nos sabores coco, amendoim e maracujá com gengibre.

Durante a Copa, o Marobar vai exibir os jogos do Brasil, abrindo sempre uma hora antes das partidas. Nesses dias, a sugestão é a feijoada individual, acompanhada de laranja e farofa (R$ 18). Funcionamento: de terça a sexta, das 17h às 23h, e sábado, das 10h às 22h. Av. Guerino Giuberti, 446, Conceição, Linhares.

REDE DE CAFETERIAS ABRE NOVA LOJA EM VITÓRIA

Com lojas na Capital e no interior do Estado, a rede Duckbill Cookies & Coffee abriu recentemente sua segunda unidade em Vitória, no bairro Enseada do Suá. A primeira fica na Praia do Canto.

Os carros-chefes da marca, que também está presente em Linhares, Colatina e Cachoeiro, são os cookies, produzidos de forma artesanal e sem conservantes.

Donuts, rings e brownies também se destacam na vitrine. Os salgados são finalizados no forno, na hora de servir.

Cookies são o carro-chefe da franquia Crédito: Duckbill/Divulgação

Para acompanhá-los, uma dica são os famosos frappuccinos da rede, que utiliza café 100% árabica de produção exclusiva. A nova loja fica na Rua José Alexandre Buaiz, 160, Loja 1, Vitória. As próximas unidades capixabas da Duckbill estão previstas para Vila Velha e São Mateus.