Novo bistrô tem comida afetiva e vista para o Mestre Álvaro

Talharim Al Mare, com camarão. tomate cereja e molho artesanal Crédito: InJob Marketing e Assessoria

Novidade na Serra, o Vista do Mestre Bistrô rende homenagens não apenas a símbolos do município, como o Mestre Álvaro, mas também à professora Isaura Caliari, grande nome da gastronomia capixaba.

Isaura atuou como consultora na criação do restaurante, que tem à frente da cozinha duas de suas ex-alunas: as chefs Mônica Fernandes e Sara de Souza.

Sara pertence a uma família serrana que atua há 17 anos em feiras livres e ficou famosa pelo pastel com caldo de cana.

"O bistrô é a realização de um sonho da minha mãe, Débora, que no início queria montar um café. Mas quando achamos esse ponto, no coração de Serra Sede, decidimos fazer algo maior, que combinasse com o clima bucólico e familiar dessa região", conta a sous chef da casa.

O bistrô abre todos os dias às 10h e serve café, almoço e jantar. No cardápio, bastante variado, há desde pães de fabricação própria até risotos e massas, passando por saladas, feijoada, petiscos, grelhados na chapa e pratos executivos (R$ 29,90 cada um). A partir de 5 de dezembro, a casa terá self-service no almoço por R$ 59,90 o quilo.

Vista do Mestre Bistrô

Para beliscar, há pedidas como pastelzinho de feira (R$ 24,90 a porção com seis) e bolinho de peroá com aioli de coentro (R$ 48,90/duas pessoas).

No almoço à la carte, destaque para a Tilápia do Juara, com talharim de legumes e farofa de biju com castanha (R$ 49,90/individual).

O especial da casa traz as raízes portuguesas da chef consultora, Isaura, no Bacalhau à Moda Caliari: lombo à coentrada com batatas ao murro, azeitonas pretas, cebola, alho frito e arroz de castanhas (R$ 229 para dois, com reserva antecipada).

O Vista do Mestre Bistrô fica na Avenida Getúlio Vargas, 148, no Centro da Serra. Mais informações: (27) 99613-1621.

DELIVERY DE SUSHI COM NOVIDADES

O delivery de comida japonesa Gunma Sushi acaba de renovar seu cardápio, incluindo três combinados inéditos.

São eles: Gunma All Tuna (R$ 79,90), com 26 peças compostas de atum; Gunma Ebi Love (R$ 81,90), que contém 18 peças à base de camarão; e Gunma Vermelho (R$ 154,90), de 36 peças variadas, com atum, hadoque e salmão.

O combinado All Tuna é indicado para fãs de atum Crédito: Gunma/Divulgação

O Gunma realiza entregas de segunda a domingo, das 18h às 23h. em Vitória, Vila Velha, e Serra. Os pedidos podem ser feitos por site (gunmasushi.com.br) e iFood ou via telefone pelos números (27) 3019-7091 (Vitória) e 3534-7090 (Vila Velha).

JANTAR ITALIANO AO SOM DE JAZZ

O Café Dona Lica vai promover um jantar italiano harmonizado, ao som de jazz, no próximo sábado (3), a partir das 20h. O cardápio é assinado pelas chefs Verlúcia Oliveira (ex-Cafe Haus) e Liliana Ferreira, a Dona Lica, e a música ao vivo fica a cargo do saxofonista Salsa Brezinski.

O menu completo terá uma entrada harmonizada com drinque, um prato harmonizado com vinho (taça) e uma sobremesa acompanhada por licor, a R$ 149 por pessoa. O valor individual sem harmonização é R$ 119.

Espaguete, abóbora e camarões: opção de prato principal Crédito: Rodrigo Borçato

Uma das opções de entrada é o shiitake recheado de amêndoas e queijo temperado. Já o nhoque com creme de limão siciliano e medalhão de filé mignon e o espaguete com creme de abóbora, camarões VG grelhados e farofa crocante estão na lista de principais. De sobremesa, será servida uma panna cotta com frutas vermelhas.