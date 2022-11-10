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Hamburgueria inspirada em super-heróis é aberta em Vila Velha

Heróis Burger mergulha no universo de personagens como Batman e Harry Potter. Veja também: novidades no Raiz do Canto, rodízio no Cia do Caranguejo e novo rum capixaba
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 08:00

Hamburgueria Heróis Burger, em Vila Velha
Nova hamburgueria tem como tema heróis da ficção Crédito: Heróis Burger/Divulgação
A Heróis Burger é uma hamburgueria temática criada para fãs de super-heróis. Inspirada no universo de personagens dos quadrinhos e das telonas, como Hulk, Batman, Harry Potter e Homem de Ferro, a casa abre as portas na sexta-feira (11), na Praia da Costa, em Vila Velha. Além da loja capixaba, há unidades em Cabo Frio, Santos e Brasília. 
A proposta no local será de imersão. O ambiente terá bonecos em tamanho real e diversos acessórios para fotos, ou seja: não vão faltar elementos instagramáveis por lá. “A ideia é que todos possam se sentir super-heróis. Os clientes não irão esquecer essa experiência”, comenta uma das sócias da rede no Estado, Carol Lima. 
No cardápio, totalmente dedicado aos heróis da ficção, Carol destaca o Spider-Man Burger, feito com pão caseiro estilizado, cheddar, bacon e cebola caramelizada. 

Heróis Burger

Outra aposta da casa é o Batman Burger, que leva, além do blend Angus, queijo prato derretido, bacon e molho de barbecue com alho. Há também milk-shakes, petiscos, drinques e sobremesas. O cardápio pode ser acessado em heroisburgervv.com.br.
A Heróis Burger Vila Velha vai funcionar todos os dias, das 18h à meia-noite, e fica na Rua Henrique Moscoso, 90 - lojas 11, 12 e 13 do Ocean Ville Mall, ao lado do Mahai.  (27) 99751-4754.

COM NOVO CHEF, RESTAURANTE LANÇA EXECUTIVO 

Lançado esta semana, o novo menu executivo do Raiz do Canto Gastrobar tem opções que custam de R$ 39,90 a R$ 59,90 (entrada + principal + sobremesa). O chef responsável é o carioca Gabriel Oliveira, que assumiu a cozinha da casa há um mês.
O executivo vai ter sempre dois tipos de entrada e de sobremesa. Os itens fixos são salada e pudim, e as outras opções vão variar semanalmente. Risoto de gorgonzola com iscas de baby beef, moqueca de camarão 7 barbas com banana-da-terra frita e sobrecoxa desossada ao molho de mostarda com musseline de batata e tomate cereja confit estão na lista de pratos principais. 
Prato executivo do Raiz do Canto, em Vitória
Executivo Picadinho Raiz: arroz, feijão, farofa, picadinho, fritas e ovo pochê Crédito: Raiz do Canto/Divulgação
No Estado há pouco mais de um ano, Gabriel Oliveira nasceu no Rio de Janeiro e atua há 18 anos como profissional de cozinha e consultor gastronômico. Já passou por restaurantes como PJ Clarkes, Condessa Café, Rubi Wine Bar e Seu Justino. Na Grande Vitória, trabalhou no Ginteria Dining Club e no Ugo Restaurante. 
O menu executivo é servido de segunda a sexta,  das 11h30 às 16h. O Raiz do Canto é um restaurante parceiro do Clube A Gazeta e oferece desconto para assinantes. Rua Jayme Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. (27) 3215-5329. 

Rodízio de petiscos com frutos do mar

Pastelzinho, peixe frito, lula à dorê, risole de camarão, frango a passarinho, minibobó de camarão e moquequinha de siri estão entre os itens do rodízio de petiscos que o Cia do Caranguejo realiza às quartas-feiras, das 19h às 22h. Para comer à vontade, o cliente paga R$ 44,90 e crianças de até cinco anos estão isentas da cobrança. O restaurante fica na Av. Desembargador Demerval Lyrio, 55, Mata da Praia, Vitória. (27) 3024-3230.

NOVO RUM PRINCESA ISABEL

O premiado alambique capixaba Princesa Isabel, localizado em Linhares, acaba de lançar uma nova bebida. Além das cachaças e do gim Mar, a marca agora conta com rum branco em sua carteira de destilados. 
Os produtores Adão e Pedro Cellia, pai e filho, descrevem a bebida como refinada, de aroma marcante e com roupagem tropical. Totalmente orgânico, o Rum Princesa Isabel é produzido a partir do melaço de cana na Fazenda Tupã, às margens do Rio Doce. 
Rum branco Princesa Isabel, produzido em Linhares
Rum branco orgânico é produzido em Linhares Crédito: Princesa Isabel/Divulgação
Ideal para o verão, o rum é usado em receitas clássicas e refrescantes como mojito e daiquiri, e a cada ano tem conquistado novos adeptos. O preço médio da garrafa do Princesa Isabel é R$ 89. Mais informações: @alambiqueprincesaisabel (Instagram).

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