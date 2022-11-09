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10 cervejas imperdíveis de países da Copa do Mundo Catar 2022

A poucos dias do maior campeonato de futebol do planeta, criamos uma seleção cervejeira com rótulos que vale a pena provar

Públicado em 

09 nov 2022 às 14:54
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Cerveja Copa do Mundo futebol
A Copa do Mundo do Catar 2022 começa no dia 20 de novembro Crédito: Shutterstock
A Copa do Mundo 2022 do Catar bate à porta e é mais um motivo para bebermos boas cervejas enquanto a Seleção Brasileira joga em busca do hexa. 
Para assistir às partidas do maior evento de futebol do planeta, já entrei no clima da torcida e preparei uma lista com 10 rótulos imperdíveis de países que, além do nosso Brasil, serão destaque na Copa. 
Brasil, Bélgica, Holanda, Argentina, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra e Dinamarca são as 10 seleções escolhidas.  Confira a seguir:
Cervejas de países da Copa do Mundo da Fifa Catar 2022
Brasil, Bélgica, Argentina, França e Inglaterra: time cervejeiro em campo Crédito: Divulgação

01

BRASIL - Morada Saison Acayu (Cervejaria Morada)

Em tupi-guarani, acayu significa caju, e essa fruta tão brasileira é o ápice dessa Saison com a cara do Brasil. Notas frutadas, amargor baixo e coloração amarelinha fazem dessa cerveja a minha pedida para brindar ao hexa.

02

BÉLGICA - Chimay Belgian Tripel (Chimay Brasserie)

Uma cerveja trapista não poderia ficar de fora dessa seleção. A Tripel, para mim, é um dos melhores rótulos da Chimay e é produzida na Abadia de Scourmont há séculos. Tem espuma cremosa, amargor médio e notas cítricas e picantes.

03

ARGENTINA - Antares Titánica (Cerveceria Antares)

A cena portenha das cervejas artesanais ferve e, entre elas, chama atenção uma cerveja de barrica com fermentação belga e que passa por processo de congelamento para atingir incríveis 20% de ABV. Essa potência é extremamente complexa, tem baixo amargor e passa por barricas de bourbon, conhaque, grappa, tequila e vinho do Porto. 

04

FRANÇA - La Débauche Cognac Barrel XO (La Débauche Brasserie)

Uma American Barley Wine amadurecida em barris de carvalho franceses usados para maturar conhaque e que encanta pela complexidade. A bebida traz notas poderosas de malte, conhaque, caramelo e frutas secas pretas, como ameixa. Tem 9,5% de ABV.

05

INGLATERRA - Fuller's ESB (Griffin Brewery)

Simplesmente uma das cervejas mais premiadas de todos os tempos e um exemplo do que conhecemos como Escola Britânica. Nascida na década de 1970, é a cerveja criadora do estilo Extra Special Bitter. Essa Fuller 's encanta por seu perfil maltado, pelo baixo amargor e pelo uso de lúpulos ingleses pra lá de nobres.

06

ESPANHA - Mahou 5 Estrellas (Cerveceria Mahou)

Essa cervejaria espanhola existe desde 1870 e segue mantendo sua notoriedade com criações incríveis. Destaco sua German Pilsen medalhista, de cor dourada, equilibrada e com 5,5% de ABV. A 5 Estrellas já ganhou medalhas nos maiores concursos cervejeiros do mundo, como o World Beer Awards.

07

ALEMANHA - Schlenkerla Helles Lager (Brauerei Heller-Tur)

Produzida com as mesmas leveduras da Rauchbier da cervejaria ícone de Bamberg, essa Munich Helles da Schlenkerla representa bem o que há de melhor nas cervejas e no futebol alemão: técnica e muita precisão. Com muito mais presença do que as Helles tradicionais, essa cerveja tem coloração dourada, 4,3% de ABV, alto drinkability e é a pedida perfeita para assistir a um possível Brasil x Alemanha (com placar favorável para nós, é claro!).

08

HOLANDA - La Trappe Dubbel (De Koningshoeven Brewery)

Com toque de frutas escuras e aroma bem maltado, essa trapista é uma das melhores representantes do estilo Belgian Dubbel. Tem 7% de ABV, amargor baixo e uma cor avermelhada inconfundível. Apesar de adocicada, é uma cerveja versátil que harmoniza bem com queijos, carnes e até sobremesas.

09

PORTUGAL - Dois Corvos Finisterra Imperial Porter (Cervejaria Dois Corvos)

A cervejaria independente de Lisboa coleciona muitos prêmios mundiais, e as atenções se voltam, em especial, para a Imperial Porter da casa. Com uso do lúpulo Columbus, responsável por aumentar o amargor do mosto das cervejas, essa cerveja também tem perfil sensorial de caramelo, chocolate amargo e frutas escuras.

10

DINAMARCA - To Øl Sundowner Session White IPA (Cervejaria To Øl)

 A To Øl é conhecida no meio cervejeiro por suas invenções e parcerias que dão certo. Para essa Session IPA, os dinamarqueses investiram em um perfil sensorial com frutas como manga, goiaba, casca de laranja e pêssego. Delicada, refrescante e com ABV de 4,5%.
Cervejas de países da Copa do Mundo Catar 2022
Espanha, Alemanha, Holanda, Portugal e Dinamarca também estão na lista Crédito: Divulgação

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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