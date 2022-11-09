10 cervejas imperdíveis de países da Copa do Mundo Catar 2022

01

BRASIL - Morada Saison Acayu (Cervejaria Morada)

Em tupi-guarani, acayu significa caju, e essa fruta tão brasileira é o ápice dessa Saison com a cara do Brasil. Notas frutadas, amargor baixo e coloração amarelinha fazem dessa cerveja a minha pedida para brindar ao hexa.

02

BÉLGICA - Chimay Belgian Tripel (Chimay Brasserie)

Uma cerveja trapista não poderia ficar de fora dessa seleção. A Tripel, para mim, é um dos melhores rótulos da Chimay e é produzida na Abadia de Scourmont há séculos. Tem espuma cremosa, amargor médio e notas cítricas e picantes.

03

ARGENTINA - Antares Titánica (Cerveceria Antares)

A cena portenha das cervejas artesanais ferve e, entre elas, chama atenção uma cerveja de barrica com fermentação belga e que passa por processo de congelamento para atingir incríveis 20% de ABV. Essa potência é extremamente complexa, tem baixo amargor e passa por barricas de bourbon, conhaque, grappa, tequila e vinho do Porto.

04

FRANÇA - La Débauche Cognac Barrel XO (La Débauche Brasserie)

Uma American Barley Wine amadurecida em barris de carvalho franceses usados para maturar conhaque e que encanta pela complexidade. A bebida traz notas poderosas de malte, conhaque, caramelo e frutas secas pretas, como ameixa. Tem 9,5% de ABV.

05

INGLATERRA - Fuller's ESB (Griffin Brewery)

Simplesmente uma das cervejas mais premiadas de todos os tempos e um exemplo do que conhecemos como Escola Britânica. Nascida na década de 1970, é a cerveja criadora do estilo Extra Special Bitter. Essa Fuller 's encanta por seu perfil maltado, pelo baixo amargor e pelo uso de lúpulos ingleses pra lá de nobres.

06

ESPANHA - Mahou 5 Estrellas (Cerveceria Mahou)

Essa cervejaria espanhola existe desde 1870 e segue mantendo sua notoriedade com criações incríveis. Destaco sua German Pilsen medalhista, de cor dourada, equilibrada e com 5,5% de ABV. A 5 Estrellas já ganhou medalhas nos maiores concursos cervejeiros do mundo, como o World Beer Awards.

07

ALEMANHA - Schlenkerla Helles Lager (Brauerei Heller-Tur)

Produzida com as mesmas leveduras da Rauchbier da cervejaria ícone de Bamberg, essa Munich Helles da Schlenkerla representa bem o que há de melhor nas cervejas e no futebol alemão: técnica e muita precisão. Com muito mais presença do que as Helles tradicionais, essa cerveja tem coloração dourada, 4,3% de ABV, alto drinkability e é a pedida perfeita para assistir a um possível Brasil x Alemanha (com placar favorável para nós, é claro!).

08

HOLANDA - La Trappe Dubbel (De Koningshoeven Brewery)

Com toque de frutas escuras e aroma bem maltado, essa trapista é uma das melhores representantes do estilo Belgian Dubbel. Tem 7% de ABV, amargor baixo e uma cor avermelhada inconfundível. Apesar de adocicada, é uma cerveja versátil que harmoniza bem com queijos, carnes e até sobremesas.

09

PORTUGAL - Dois Corvos Finisterra Imperial Porter (Cervejaria Dois Corvos)

A cervejaria independente de Lisboa coleciona muitos prêmios mundiais, e as atenções se voltam, em especial, para a Imperial Porter da casa. Com uso do lúpulo Columbus, responsável por aumentar o amargor do mosto das cervejas, essa cerveja também tem perfil sensorial de caramelo, chocolate amargo e frutas escuras.

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DINAMARCA - To Øl Sundowner Session White IPA (Cervejaria To Øl)