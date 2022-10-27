Burger Fest reúne 12 opções de hambúrguer na Grande Vitória

01

DUPLO SMASH

Hunty's Hamburgueria - Lituano Smash (dois smash burgers de 75g cada um, queijo cheddar, bacon empanado, molho barbecue, cebola empanada e gorgonzola cremoso). Quanto: R$ 37,90. Endereço: Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira. Abre de terça a quinta, das 18h às 22h15; de sexta a domingo, das 18h às 22h30. FOTOS; Ari Oliveira

02

CREME DE GORGONZOLA

La Dolina - El Mago Pachorra (pão de leite, hambúrguer na brasa, creme de gorgonzola, tomates em conserva, picles de funcho e bacon crocante). Quanto: R$ 35. Endereço: Av. Rozendo Serapião de Souza Filho, Bairro República. Abre de terça a sexta, das 18h às 23h; sábado e domingo, das 12h às 16h.

03

WAGYU E CHEDDAR INGLÊS

Meatpack - Cheeseburger Wagyu (pão brioche, blend de wagyu com 150g e três fatias de cheddar inglês). Quanto: R$ 40. Endereço: Rua Afonso Cláudio, 149, Praia do Canto. Abre de terça a domingo, das 18h30 às 23h30.

04

INFLUÊNCIA MEXICANA

Melt Hamburgueria - Melt Jalapeño (hambúrguer, molho cheddar com pimenta jalapeño, bacon, farofa de nachos, cebola roxa e tomate no pão brioche). Quanto: R$ 42. Endereço: Rua Afonso Cláudio, 259, Praia do Canto. Abre de terça a domingo, das 18h às 22h.

05

SANDUBA GIGANTE

Skina Lanches - Skina Hard (pão brioche, blend da casa com 160g, catupiry no panko, cebola roxa, alface americana e tomate). Quanto: R$ 29,90. Endereço: Av. Coronel José Martins de Figueiredo, 1180, São Cristóvão. Abre de terça a domingo, das 18h à 0h.

06

BRIE, CHEDDAR E SHIITAKE

Victoria Grill Hamburgueria - Brie Burger (hambúrguer de 180g, queijo cheddar, queijo brie empanado, maionese Dijon, shiitake confit, cebola e tomate cereja no pão brioche). Quanto: R$ 41,90. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto. Abre todos os dias e funciona 24h.

07

BARBECUE DE AMORA

Comarella Pizza & Burger - Comarella Fest Furious (duas carnes smash de 100g cada uma, duplo queijo cheddar, bacon em tiras, molho barbecue de amora, Polenguinho empanado e crispy de cebola. Servido no pão brioche). Quanto: R$ 39. Endereço 1: Rua Carlos Martins, 1074, Jardim Camburi. Abre de segunda a quinta, das 18h às 23h, e de sexta a domingo, das 18h às 23h30. Endereço 2: Rua Santa Terezinha, 848, Cristóvão Colombo. Abre de terça a domingo, das 18h às 23h30.

08

RECHEIO ADOCICADO