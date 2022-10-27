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Evento nacional

Burger Fest reúne 12 opções de hambúrguer na Grande Vitória

17ª edição do festival acontece no ES até 30 de novembro, com receitas exclusivas em estabelecimentos de Vitória e Vila Velha
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 06:00

Considerado o maior festival de hambúrguer do país, o Burger Fest chega à sua 17ª edição na próxima terça-feira (1º), novamente com a participação de restaurantes do Espírito Santo.
O evento acontece de 1º a 30 de novembro em 11 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Distrito Federal, Bahia e Ceará. 
Durante o Burger Fest, os bares, restaurantes e hamburguerias participantes teráo no cardápio receitas exclusivas do sanduíche. Nos 12 locais que compõem o roteiro capixaba, em Vitória e Vila Velha, os preços das criações vai variar entre R$ 29,90 e R$ 51,90.

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"Criado para fomentar negócios, inspirações, criatividade e inovação, além de novas experiências para o público, o festival valoriza ingredientes premium e neste momento visa continuar auxiliando o segmento na recuperação da atividade econômica", afirma o criador do Burger Fest, Claudio Baran.
Em 10 anos de existência, o festival ultrapassou a marca de 1,8 milhão de hambúrgueres consumidos, em cerca de 3 mil estabelecimentos pelo Brasil afora. 
BURGER FEST 2022
Quando: de 1º a 30 de novembro.
Onde: em 12 hamburguerias de Vitória e Vila Velha.
Faixa de preço dos hambúrgueres: de R$ 29,90 a R$ 51,90.
Mais informações: burgerfest.com.br.

CONFIRA AS OPÇÕES EM VITÓRIA

01

DUPLO SMASH

Hunty's Hamburgueria - Lituano Smash (dois smash burgers de 75g cada um, queijo cheddar, bacon empanado, molho barbecue, cebola empanada e gorgonzola cremoso). Quanto: R$ 37,90. Endereço: Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira. Abre de terça a quinta, das 18h às 22h15; de sexta a domingo, das 18h às 22h30. FOTOS; Ari Oliveira

02

CREME DE GORGONZOLA

La Dolina - El Mago Pachorra (pão de leite, hambúrguer na brasa, creme de gorgonzola, tomates em conserva, picles de funcho e bacon crocante). Quanto: R$ 35. Endereço: Av. Rozendo Serapião de Souza Filho, Bairro República. Abre de terça a sexta, das 18h às 23h; sábado e domingo, das 12h às 16h. 

03

WAGYU E CHEDDAR INGLÊS

Meatpack - Cheeseburger Wagyu (pão brioche, blend de wagyu com 150g e três fatias de cheddar inglês). Quanto: R$ 40. Endereço: Rua Afonso Cláudio, 149, Praia do Canto. Abre de terça a domingo, das 18h30 às 23h30. 

04

INFLUÊNCIA MEXICANA

Melt Hamburgueria - Melt Jalapeño (hambúrguer, molho cheddar com pimenta jalapeño, bacon, farofa de nachos, cebola roxa e tomate no pão brioche). Quanto: R$ 42. Endereço: Rua Afonso Cláudio, 259, Praia do Canto. Abre de terça a domingo, das 18h às 22h.

05

SANDUBA GIGANTE

Skina Lanches - Skina Hard (pão brioche, blend da casa com 160g, catupiry no panko, cebola roxa, alface americana e tomate). Quanto: R$ 29,90. Endereço: Av. Coronel José Martins de Figueiredo, 1180, São Cristóvão. Abre de terça a domingo, das 18h à 0h. 

06

BRIE, CHEDDAR E SHIITAKE

Victoria Grill Hamburgueria - Brie Burger (hambúrguer de 180g, queijo cheddar, queijo brie empanado, maionese Dijon, shiitake confit, cebola e tomate cereja no pão brioche). Quanto: R$ 41,90. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto. Abre todos os dias e funciona 24h. 

07

BARBECUE DE AMORA

Comarella Pizza & Burger - Comarella Fest Furious (duas carnes smash de 100g cada uma, duplo queijo cheddar, bacon em tiras, molho barbecue de amora, Polenguinho empanado e crispy de cebola. Servido no pão brioche). Quanto: R$ 39. Endereço 1: Rua Carlos Martins, 1074, Jardim Camburi. Abre de segunda a quinta, das 18h às 23h, e de sexta a domingo, das 18h às 23h30. Endereço 2: Rua Santa Terezinha, 848, Cristóvão Colombo. Abre de terça a domingo, das 18h às 23h30.

08

RECHEIO ADOCICADO

Flux Gastrobar - Flux Burger (pão brioche, blend da casa com 160g, cebola caramelizada, maionese de leite, queijo prato, bacon e pasta de banana-da-terra). Quanto: R$ 35,90. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Pontal de Camburi. Abre de terça a domingo, das 17h às 23h.

CONFIRA AS OPÇÕES EM VILA VELHA

01

QUEIJO EMPANADO

Cavendish Burger - Mozza Burger (pão artesanal, burger de 160g, queijo cheddar inglês, bacon, sticks de muçarela empanados e catchup). Quanto: R$ 42,90. Endereço: Av. Antônio Gil Veloso, 2002, Praia da Costa. Abre todos os dias, das 11h às 23h. FOTOS; Ari Oliveira

02

MOLHO APIMENTADO

GolBurger & Cozinha - Harry Kane (hambúrguer de 150g, queijo ementhal, molho poivre - de carne, pimenta verde e creme de leite -, batata palha, salada de alfaces e aioli no pão brioche). Quanto: R$ 51,90. Endereço: Rua 15 de Novembro, 603, Praia da Costa. Abre de terça a domingo, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 23h. 

03

SABOR DEFUMADO

101 Brasa Burger - Rural (pão brioche, 200g de hambúrguer suíno defumado, cheddar inglês, bacon, picles, cebola crispy e sour cream). Quanto: R$ 35. Endereço: Rua Açucena, 101, Jardim Asteca. Abre de quarta a domingo, das 19h às 23h.

04

CUPIM DESFIADO

Blend Hamburgueria - Best Blend (pão, carne de 180g, muçarela, bacon, cream cheese, cupim, batata palha artesanal, maionese de bacon, alface e tomate). Quanto: R$ 34. Endereço: Rua Waldemar Verçosa Pitanga, 330, Itapoã. Abre de terça a sábado, das 18h à 1h30; domingo, das 18h à 0h. Delivery de terça a domingo, até 1h30.

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