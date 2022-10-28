É festa! Conheça 9 bares para comemorar aniversário no ES

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LOUNGE EQUIPADO

No Divino Botequim, os aniversariantes ganham um drinque de cortesia (Orange Strawberry, à base de vodca e triple sec) e tem como opção para evento privativo o lounge (foto), no mezanino da casa. O espaço comporta até 45 pessoas, é climatizado e conta com TV, home, wi-fi, banheiro e garçom exclusivo. Para reservar o lounge é cobrada consumação mínima de R$ 1.100. Rua Eugenílio Ramos, 236, Jardim da Penha, Vitória. (27) 2142-4440.

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ESQUINA BADALADA

Aniversariantes que comemoram no Dona Penha Botequim não pagam couvert artístico e ganham um drinque - acima de 10 convidados o brinde é um frisante. A casa aceita reserva para no máximo 19h às sextas e sábados, e nos demais dias até 20h. Há três espaços distintos no local: o bar, coberto e com música ambiente; o lounge deck, no andar superior; e o palco, bastante concorrido nos dias de música ao vivo. Rua Inácio Higino, esquina com Av. Champagnat, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99246-5661.

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TRÊS AMBIENTES

No Recanto Gastrobar, o aniversariante que levar cinco pessoas ou mais para festejar no local, ganha como cortesia um drinque ou uma sobremesa. O espaço conta com três ambientes, que podem ser reservados com exclusividade de acordo com a quantidade de convidados para o evento. É permitido levar bolos, doces e decoração. Rua Ulisses Sarmento, 232, Praia do Suá, Vitória. (27) 99883-9188.

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PARABÉNS FAMOSO

Na forneria Don Camaleone, os aniversariantes são presenteados com sobremesa e velinha acesa na hora do parabéns. O doce é uma versão da Torta Nera, um clássico da casa. De segunda a quinta, das 17h às 19h30, é possível reservar o espaço vip, que comporta em média 30 pessoas. Levar bolo é permitido, mas docinhos não. Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995.

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ESPAÇO PRIVATIVO

Ao comemorar no Caranguejo do Assis, o aniversariante ganha uma sobremesa (qualquer opção do cardápio). O bar e restaurante também conta com um espaço privativo climatizado, que comporta até 90 pessoas e tem palco para shows, banheiro exclusivo e todas as opções do cardápio da casa incluídas no bufê (R$ 130 por pessoa/evento com mínimo de 50 convidados). Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.

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MIMO PARA BRINDAR

Quem escolhe o bar A Casa Parrilla para festejar o aniversário ganha um mimo à escolha: sobremesa (pode ser qualquer uma do cardápio) ou o drinque A Casa (foto), servido em uma caixa especial com gelo seco e composto de gim, maracujá, mix de cítricos, xarope de hibisco, concentrado de morango e alecrim. Para fazer um evento no local, é possível reservar todo o segundo andar (50 convidados) ou apenas a varanda (30 convidados). Rua 15 de novembro, 643, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99688-1777. FOTO: A Casa/Divulgação

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FESTA NO MEZANINO

No bar Casa de Bamba, point de amantes do samba no Centro de Vitória, o aniversariante do dia não paga couvert artístico e ainda ganha de presente um drinque personalizado pelo bartender. O mezanino, que comporta até 40 pessoas, pode ser totalmente reservado para a festa (mínimo de 30 convidados). Rua Gama Rosa, 154. (27) 99663-2104.

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SOBREMESA EXCLUSIVA

Outback Steakhouse em Vitória e Vila Velha contam com uma sobremesa exclusiva para aniversariantes, oferecida como cortesia na hora do parabéns. É a Happy Aussie Bday (foto), feita com sorvete de baunilha, casquinha de waffer com raspas e calda de chocolate. Para evitar ou reduzir a espera na entrada dos restaurantes, agora é possível reservar ou inscrever-se na fila pelo link FOTO: Outback/Divulgação Muito procurado para comemorações, os restaurantesem Vitória e Vila Velha contam com uma sobremesa exclusiva para aniversariantes, oferecida como cortesia na hora do parabéns. É a Happy Aussie Bday (foto), feita com sorvete de baunilha, casquinha de waffer com raspas e calda de chocolate. Para evitar ou reduzir a espera na entrada dos restaurantes, agora é possível reservar ou inscrever-se na fila pelo link outback.com.br/esperadigital

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BALADA COM BRINDES