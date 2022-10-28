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Especial 1 ano de HZ

É festa! Conheça 9 bares para comemorar aniversário no ES

Brindes, promoções e espaços vip com bufê para aniversariantes estão na lista que celebra a criação do maior site de entretenimento do Estado
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 19:11

Nesta semana, comemoramos o primeiro aniversário do HZ, o maior site de entretenimento e gastronomia do Espírito Santo.
Em 1 ano (e virão muitos outros ainda), você viu aqui inúmeras dicas de bares e restaurantes onde curtir e comer bem. E como ainda estamos em clima de festa, aqui vai uma lista especial.  
Reunimos nove points da Grande Vitória que oferecem condições especiais, brindes e espaços privativos para aniversariantes celebrarem em grande estilo. Quer juntar seus amigos e não sabe onde fazer sua festa? Escolha um lugar na seleção abaixo e aproveite!

01

LOUNGE EQUIPADO

No Divino Botequim, os aniversariantes ganham um drinque de cortesia (Orange Strawberry, à base de vodca e triple sec) e tem como opção para evento privativo o lounge (foto), no mezanino da casa. O espaço comporta até 45 pessoas, é climatizado e conta com TV, home, wi-fi, banheiro e garçom exclusivo. Para reservar o lounge é cobrada consumação mínima de R$ 1.100. Rua Eugenílio Ramos, 236, Jardim da Penha, Vitória. (27) 2142-4440. 

02

ESQUINA BADALADA

Aniversariantes que comemoram no Dona Penha Botequim não pagam couvert artístico e ganham um drinque - acima de 10 convidados o brinde é um frisante. A casa aceita reserva para no máximo 19h às sextas e sábados, e nos demais dias até 20h. Há três espaços distintos no local: o bar, coberto e com música ambiente; o lounge deck, no andar superior; e o palco, bastante concorrido nos dias de música ao vivo. Rua Inácio Higino, esquina com Av. Champagnat, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99246-5661.

03

TRÊS AMBIENTES

No Recanto Gastrobar, o aniversariante que levar cinco pessoas ou mais para festejar no local, ganha como cortesia um drinque ou uma sobremesa. O espaço conta com três ambientes, que podem ser reservados com exclusividade de acordo com a quantidade de convidados para o evento. É permitido levar bolos, doces e decoração. Rua Ulisses Sarmento, 232, Praia do Suá, Vitória. (27) 99883-9188. 

04

PARABÉNS FAMOSO

Na forneria Don Camaleone, os aniversariantes são presenteados com sobremesa e velinha acesa na hora do parabéns. O doce é uma versão da Torta Nera, um clássico da casa. De segunda a quinta, das 17h às 19h30, é possível reservar o espaço vip, que comporta em média 30 pessoas. Levar bolo é permitido, mas docinhos não. Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995. 

05

ESPAÇO PRIVATIVO

Ao comemorar no Caranguejo do Assis, o aniversariante ganha uma sobremesa (qualquer opção do cardápio). O bar e restaurante também conta com um espaço privativo climatizado, que comporta até 90 pessoas e tem palco para shows, banheiro exclusivo e todas as opções do cardápio da casa incluídas no bufê (R$ 130 por pessoa/evento com mínimo de 50 convidados). Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486. 

06

MIMO PARA BRINDAR

Quem escolhe o bar A Casa Parrilla para festejar o aniversário ganha um mimo à escolha: sobremesa (pode ser qualquer uma do cardápio) ou o drinque A Casa (foto), servido em uma caixa especial com gelo seco e composto de gim, maracujá, mix de cítricos, xarope de hibisco, concentrado de morango e alecrim. Para fazer um evento no local, é possível reservar todo o segundo andar (50 convidados) ou apenas a varanda (30 convidados). Rua 15 de novembro, 643, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99688-1777. FOTO: A Casa/Divulgação

07

FESTA NO MEZANINO

No bar Casa de Bamba, point de amantes do samba no Centro de Vitória, o aniversariante do dia não paga couvert artístico e ainda ganha de presente um drinque personalizado pelo bartender. O mezanino, que comporta até 40 pessoas, pode ser totalmente reservado para a festa (mínimo de 30 convidados). Rua Gama Rosa, 154. (27) 99663-2104.  

08

SOBREMESA EXCLUSIVA

Muito procurado para comemorações, os restaurantes Outback Steakhouse em Vitória e Vila Velha contam com uma sobremesa exclusiva para aniversariantes, oferecida como cortesia na hora do parabéns. É a Happy Aussie Bday (foto), feita com sorvete de baunilha, casquinha de waffer com raspas e calda de chocolate. Para evitar ou reduzir a espera na entrada dos restaurantes, agora é possível reservar ou inscrever-se na fila pelo link outback.com.br/esperadigital. FOTO: Outback/Divulgação 

09

BALADA COM BRINDES

Quem festeja o aniversário na balada do Botequim do Celim ganha benefícios de acordo com a quantidade de convidados que leva. Grupo de 10 pessoas ganha bolo para comemorar, a entrada do aniversariante (+ 1 acompanhante) e um combo de vodca com quatro energéticos. A turma com 15 convidados, ganha, além desses mimos, uma garrafa de espumante, e a de 20 convidados recebe a mais um baldinho de cerveja em lata. Rua Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. (27) 99898-1912.  

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