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  • Bares do ES fazem promoções para a final da Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR
Final da Libertadores

Bares do ES fazem promoções para a final da Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR

Time carioca enfrenta o Athletico Paranaense em campo, enquanto a torcida capixaba pode curtir em espaços com telões e promoções de bebidas, petiscos e sorteios
Atilio Esperandio*

Atilio Esperandio*

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 18:21

Pedro marca gol para o Flamengo durante o jogo contra o Velez Sarsfield na semifinal (jogo de ida) da Copa Libertadores 2022
Bares da Grande Vitória terão promoções para os torcedores curtirem o Flamengo no final da Copa Libertadores 2022 Crédito: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress
Neste sábado (29), acontece a grande Final da Libertadores da América. A partida será marcada pelo confronto entre Flamengo e Athletico Paranaense. E se tem futebol, tem reunião de amigos. Pensando nisso, bares da Grande Vitória se preparam para transmitir esse jogaço e com direito a promoções durante a partida e shows após a transmissão em alguns estabelecimentos. Confira abaixo:

TRANSMISSÃO E PROMOÇÃO

  • SÓ SANTO BOTEQUIM
  • Promoção: chopp Pilsen 300ml por R$ 6,90
  • Horário de funcionamento: 12h às 20h
  • Banda: Pagode do Abreu Localização
  • Endereço: Rua Castelo Branco, nº 815 Praia da Costa - Vila Velha/ES
  • BAR E RESTAURANTE VILA TROPICAL
  • Promoção: Cerveja Itaipava por R$ 6,99 e as demais marcas terão promoção da sexta garrafa de brinde (ou seja, a cada cinco cervejas, a mesa ganha uma extra). Além disso, o espaço terá promoção de petiscos: 400g de isca de tilápia por R$ 59,99 e a de camarão paulista (400g) por R$ 54,99
  • Horário de funcionamento: 10h até 01h
  • Endereço: Avenida Jorge Rizk 212, Praça de gaivotas - Vila Velha/ES
  • CARRETÃO
  • Promoções: Cerveja Amstel liberada para aqueles que comprarem o passaporte adiantado por meio de reserva. A Heineken, o gin e tônica e a cerveja artesanal vai custar R$ 5 (cada). A casa só vai receber quem fizer a reserva pelo WhatsApp comprando o passaporte
  • Passaporte: R$ 49,00 (por pessoa)
  • Horário: a partir das 15h; a cerveja começa a ser liberada às 16h
  • Contato para reservas: (27) 9999-99154 
  • Endereço: Av. Des. Dermeval Lyrio ,280 - Mata da Praia, Vitória/ES
  • BAR DOS MENINOS
  • Promoção: sorteio de brindes no intervalo do jogo e a promoção do Insta da casa: se o torcedor acertar o placar e for sorteado, terá a conta da mesa paga (veja as regras aqui).
  • Horário de funcionamento: a partir das 16h
  • Endereço: R. Goiânia - Itapuã, Vila Velha - ES
  • SPETTUS CLUB
  • Transmissão do jogo a partir das 17h e música após a partida com Dj Koreia, Dj Japa e D’Moleque
  • Promoção: entrada liberada até o final do jogo e, a cada gol do Gabigol, 100 petras liberadas para quem estiver presente
  • Funcionamento: a partir das 16h
  • Endereço: R. João Germano de Melo, 2626-2802 - Jardim Atlântico, Serra
  • CANTO27
  • Transmissão do jogo a partir das 17h. A casa ainda terá shows de Pedalasamba, João Bermudes e primeira classe.
  • Promoção: na compra de 4 Amstels, a quinta é gratuita
  • Funcionamento: a partir das 15h
  • Entrada: R$ 10 até as 16h, após R$ 20, sujeito à alteração
  • Endereço: Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, em Vila Velha
  • Informações: 99887-7576
  • CARANGUEJO DO ASSIS
  • Promoção: a porção de 1kg de camarão frito ao alho e óleo ou na manteiga, de R$ 120 vai sair por R$ 100. E ainda vai ter rodada dupla de chop kingsbier Ipa 300 ml, por R$ 16,50, e kingsbier pilsen 300ml, por R$ 13,50. A promoção é válida de 17h30 às 19h
  • Funcionamento: a partir das 11h
  • Endereço: Av. da Praia, 290 - Praia de Itaparica, Vila Velha
  • Informações: (27) 3289-8486
  • BOTEQUIM DO CELIM
  • Transmissão do jogo a partir das 17h, além dos shows de Ton Oliver e João Felipe & Rafael
  • Promoção: churrasco liberado até às 18h e entrada franca para homens até 19h
  • Funcionamento: a partir das 16h
  • Endereço: R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha
  • JOJO's GASTRO BAR
  • Funcionamento: das 11h30 à 0h
  • Promoção: Para cada gol do Flamengo a mesa ganha 1 cerveja (Válido durante os 90 minutos do jogo). Deve ter pelo menos um torcedor com a camisa do Flamengo e com consumação acima de R$ 100.00
  • Atração: Kleber e Igo às 19h30
  • Endereço: R. Aristídes Lôbo, 20 - Cristóvão Colombo, Vila Velha - ES
  • JP Petiscaria E Restaurante
  • Funcionamento: a partir das 11h
  • Promoção: Heineken 600ml por R$ 12,00 (enquanto durar o estoque) e Moqueca de Cação por R$ 69,90 (entre 11h e 16h)
  • Endereço: Av. Min. Salgado Filho, 1741 - Soteco, Vila Velha - ES

TRANSMISSÃO

  • EMBRAZADO 
  • Evento: Tá em casa! com a final da Libertadores 
  • Atrações: Bero, Pagode e Cia, Luuh, Cariello, Beleite e Breno e Lucas 
  • Horário: 16h 
  • Entrada: R$ 60 (meia), à venda no site superticket.com.br
  • Endereço: R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória
  • NOOK 
  • Evento: Final da Libertadores com feijoada
  • Atrações: D’Bem com a Vida , Brasil 
  • Horário: das 11h às 20h - feijoada até 16h30
  • Endereço: Nook Beach Club - R. Inhoa, s/n - Centro de Vila Velha, Vila Velha - ES
  • ABERTURA PRAIA DO CANTO
  • Transmissão do jogo a partir das 17h
  • Horário de funcionamento: a partir das 14h
  • Atrações: Batucada boa e Ricardo Xenôn
  • Endereço: Rua: Joaquin Lírio, 820 - Praia do Canto, Vitória/ES
  • ABERTURA JARDIM DA PENHA E JARDIM CAMBURI, BAR ATLÉTICA JARDIM DA PENHA
  • Transmissão do jogo a partir das 17h
  • Horário de funcionamento: a partir das 14h
  • Endereços: Av. Anísio Fernandes Coelho, 89 - Jardim da Penha, Vitória - ES / Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória - ES / Av. Alziro Zarur, 76 - Jardim da Penha, Vitória - ES
  • BAR DOS AMIGOS
  • Transmissão a partir das 17h
  • Funcionamento: 11h ás 22h
  • Endereço: Rua São Paulo, 3009 - Itapuã, Vila Velha - ES
  • PÁTIO MESTRE ÁLVARO
  • Transmissão do jogo a partir das 17h, além de show da Banda Trilha após a partida
  • Funcionamento: a partir das 16h
  • Entrada franca
  • Endereço: Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
*Atilio Esperandio é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Esta matéria teve orientação do editor de HZ, Erik Oakes

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