Bares do ES fazem promoções para a final da Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR

Neste sábado (29), acontece a grande Final da Libertadores da América. A partida será marcada pelo confronto entre Flamengo e Athletico Paranaense. E se tem futebol, tem reunião de amigos. Pensando nisso, bares da Grande Vitória se preparam para transmitir esse jogaço e com direito a promoções durante a partida e shows após a transmissão em alguns estabelecimentos. Confira abaixo:
TRANSMISSÃO E PROMOÇÃO
- SÓ SANTO BOTEQUIM
- Promoção: chopp Pilsen 300ml por R$ 6,90
- Horário de funcionamento: 12h às 20h
- Banda: Pagode do Abreu Localização
- Endereço: Rua Castelo Branco, nº 815 Praia da Costa - Vila Velha/ES
- BAR E RESTAURANTE VILA TROPICAL
- Promoção: Cerveja Itaipava por R$ 6,99 e as demais marcas terão promoção da sexta garrafa de brinde (ou seja, a cada cinco cervejas, a mesa ganha uma extra). Além disso, o espaço terá promoção de petiscos: 400g de isca de tilápia por R$ 59,99 e a de camarão paulista (400g) por R$ 54,99
- Horário de funcionamento: 10h até 01h
- Endereço: Avenida Jorge Rizk 212, Praça de gaivotas - Vila Velha/ES
- CARRETÃO
- Promoções: Cerveja Amstel liberada para aqueles que comprarem o passaporte adiantado por meio de reserva. A Heineken, o gin e tônica e a cerveja artesanal vai custar R$ 5 (cada). A casa só vai receber quem fizer a reserva pelo WhatsApp comprando o passaporte
- Passaporte: R$ 49,00 (por pessoa)
- Horário: a partir das 15h; a cerveja começa a ser liberada às 16h
- Contato para reservas: (27) 9999-99154
- Endereço: Av. Des. Dermeval Lyrio ,280 - Mata da Praia, Vitória/ES
- BAR DOS MENINOS
- Promoção: sorteio de brindes no intervalo do jogo e a promoção do Insta da casa: se o torcedor acertar o placar e for sorteado, terá a conta da mesa paga (veja as regras aqui).
- Horário de funcionamento: a partir das 16h
- Endereço: R. Goiânia - Itapuã, Vila Velha - ES
- SPETTUS CLUB
- Transmissão do jogo a partir das 17h e música após a partida com Dj Koreia, Dj Japa e D’Moleque
- Promoção: entrada liberada até o final do jogo e, a cada gol do Gabigol, 100 petras liberadas para quem estiver presente
- Funcionamento: a partir das 16h
- Endereço: R. João Germano de Melo, 2626-2802 - Jardim Atlântico, Serra
- CANTO27
- Transmissão do jogo a partir das 17h. A casa ainda terá shows de Pedalasamba, João Bermudes e primeira classe.
- Promoção: na compra de 4 Amstels, a quinta é gratuita
- Funcionamento: a partir das 15h
- Entrada: R$ 10 até as 16h, após R$ 20, sujeito à alteração
- Endereço: Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, em Vila Velha
- Informações: 99887-7576
- CARANGUEJO DO ASSIS
- Promoção: a porção de 1kg de camarão frito ao alho e óleo ou na manteiga, de R$ 120 vai sair por R$ 100. E ainda vai ter rodada dupla de chop kingsbier Ipa 300 ml, por R$ 16,50, e kingsbier pilsen 300ml, por R$ 13,50. A promoção é válida de 17h30 às 19h
- Funcionamento: a partir das 11h
- Endereço: Av. da Praia, 290 - Praia de Itaparica, Vila Velha
- Informações: (27) 3289-8486
- BOTEQUIM DO CELIM
- Transmissão do jogo a partir das 17h, além dos shows de Ton Oliver e João Felipe & Rafael
- Promoção: churrasco liberado até às 18h e entrada franca para homens até 19h
- Funcionamento: a partir das 16h
- Endereço: R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha
- JOJO's GASTRO BAR
- Funcionamento: das 11h30 à 0h
- Promoção: Para cada gol do Flamengo a mesa ganha 1 cerveja (Válido durante os 90 minutos do jogo). Deve ter pelo menos um torcedor com a camisa do Flamengo e com consumação acima de R$ 100.00
- Atração: Kleber e Igo às 19h30
- Endereço: R. Aristídes Lôbo, 20 - Cristóvão Colombo, Vila Velha - ES
- JP Petiscaria E Restaurante
- Funcionamento: a partir das 11h
- Promoção: Heineken 600ml por R$ 12,00 (enquanto durar o estoque) e Moqueca de Cação por R$ 69,90 (entre 11h e 16h)
- Endereço: Av. Min. Salgado Filho, 1741 - Soteco, Vila Velha - ES
TRANSMISSÃO
- EMBRAZADO
- Evento: Tá em casa! com a final da Libertadores
- Atrações: Bero, Pagode e Cia, Luuh, Cariello, Beleite e Breno e Lucas
- Horário: 16h
- Entrada: R$ 60 (meia), à venda no site superticket.com.br
- Endereço: R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória
- NOOK
- Evento: Final da Libertadores com feijoada
- Atrações: D’Bem com a Vida , Brasil
- Horário: das 11h às 20h - feijoada até 16h30
- Endereço: Nook Beach Club - R. Inhoa, s/n - Centro de Vila Velha, Vila Velha - ES
- ABERTURA PRAIA DO CANTO
- Transmissão do jogo a partir das 17h
- Horário de funcionamento: a partir das 14h
- Atrações: Batucada boa e Ricardo Xenôn
- Endereço: Rua: Joaquin Lírio, 820 - Praia do Canto, Vitória/ES
- ABERTURA JARDIM DA PENHA E JARDIM CAMBURI, BAR ATLÉTICA JARDIM DA PENHA
- Transmissão do jogo a partir das 17h
- Horário de funcionamento: a partir das 14h
- Endereços: Av. Anísio Fernandes Coelho, 89 - Jardim da Penha, Vitória - ES / Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória - ES / Av. Alziro Zarur, 76 - Jardim da Penha, Vitória - ES
- BAR DOS AMIGOS
- Transmissão a partir das 17h
- Funcionamento: 11h ás 22h
- Endereço: Rua São Paulo, 3009 - Itapuã, Vila Velha - ES
- PÁTIO MESTRE ÁLVARO
- Transmissão do jogo a partir das 17h, além de show da Banda Trilha após a partida
- Funcionamento: a partir das 16h
- Entrada franca
- Endereço: Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
*Atilio Esperandio é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Esta matéria teve orientação do editor de HZ, Erik Oakes