Bares do ES fazem promoções para a final da Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR

Neste sábado (29), acontece a grande Final da Libertadores da América. A partida será marcada pelo confronto entre Flamengo e Athletico Paranaense. E se tem futebol, tem reunião de amigos. Pensando nisso, bares da Grande Vitória se preparam para transmitir esse jogaço e com direito a promoções durante a partida e shows após a transmissão em alguns estabelecimentos. Confira abaixo: