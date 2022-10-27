Novo restaurante em São Mateus passeia pelas origens da cozinha

Ragu de costela, risoto de abóbora, demi-glace, queijo tulha e couve tostada (R$ 88) Crédito: Jonathan Borba

Aberto há pouco mais de dois meses em São Mateus, no Norte do Estado, o restaurante Tatá Cozinha de Origem apresenta, com muita personalidade e de forma coerente, o conceito de cozinha de origem, que valoriza os ingredientes locais e a cultura nativa.

Seu cardápio contempla não só as raízes mineiras do chef, Gabriel Bordoni, nascido em Belo Horizonte, mas também a abundante culinária nordestina e algumas de nossas principais influências europeias. O nome Tatá significa "fogo" em Nheengatu, língua da família Tupi-Guarani.

Na casa, o fogo é trabalhado de diversas formas, além da convencional: no fogão à lenha, nas brasas da parrilha, na defumadora e em yakitori (técnica japonesa de preparar espetos).

O Tatá Cozinha de Origem fica em São Mateus Crédito: Jonathan Borba

O restaurante tem como sócios o chef, Gabriel, e sua esposa, Karoline Camata, que coordena o atendimento no salão.

Bordoni tem passagem pela escola ALMA, na Itália, onde especializou-se em Alta Cozinha Italiana com o chef Gualtiero Marchesi, considerado o fundador da culinária moderna naquele país, e em Panificação Moderna, com Ezio Marinato. Trabalhou em restaurantes de alta reputação na Itália (Joia Alta Cucina Vegetariana e La Pergola) e na Austrália (Rockpool Bar & Grill).

O chef da casa, Gabriel Bordoni Crédito: Jonathan Borba

Couve-flor na brasa, manteiga de missô, molho de kefir, funcho e picles compõem uma das entradas (R$ 34). Na seção de pratos principais, chama atenção o peixe na brasa com farofa de castanha de caju, mil-folhas de mandioca, molho de moqueca baiana e tartare e banana-da-terra (R$ 96/individual).

Tatá Cozinha de Origem

A carta de bebidas traz seis coquetéis criados pelo bartender Anderson Souza (Balthazar), e a de vinhos destaca rótulos de vinícolas brasileiras, como Amitié, Casa Geraldo, Valmarino e Luiz Argenta.

O Tatá funciona de terça a sábado, das 19h30 às 22h30, e o endereço é Rodovia BR-101, 426, Bairro Sâo Benedito, São Mateus. Reservas e mais informações: (27) 99720-3767.

NOVO BAR ESPORTIVO NO TRIÂNGULO

A região do Triângulo, na Praia do Canto, ganhou neste mês uma nova atração: o Bar da Copa. O point fica ao lado do Embrazado e terá noites animadas com shows musicais, exibição de jogos de futebol, cervejas, drinques, hambúrguer, pratos e petiscos.

O bar tem capacidade para 350 pessoas e conta com um telão e 11 televisores. A decoração, inspirada na Seleção, é toda em verde, amarelo e azul, e inclui bandeiras de diversos países.

Kiéber e cerveja: opções no cardápio do novo bar do Triângulo Crédito: Bar da Copa/Divulgação

O kiéber (R$ 49,90/12 unidades), a barriguinha de porco crocante (R$ 28,90) e o risoto de grana padano com escalope de mignon e geleia de frutas vermelhas (R$ 79,90) estão entre as opções da cozinha. Rua Joaquim Lírio, 871. Mais informações: (27) 98170-7651.

FESTA MEXICANA NA MATA DA PRAIA

A popular comemoração mexicana do Dia de los Muertos, em 2 de novembro, será novamente lembrada no restaurante Los Chicos, que realiza uma festa com esse tema há 13 anos.

Na data, que este ano cai em uma quarta-feira, a casa terá decoração especial, incluindo o tradicional altar dos mortos, e música ao vivo com Ferna Jazz Trio, misturando rock com jazz, blues e bossa.

Chope artesanal, food truck mexicano e pintura de rosto para adultos e crianças também estão garantidos no evento, que começará às 19h.

O Dia de los Muertos é celebrado no restaurante há 13 anos Crédito: Los Chicos/Divulgação