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Pitadas

Novo restaurante em São Mateus passeia pelas origens da cozinha

Saiba mais sobre o Tatá Cozinha de Origem, que fica no Norte do Estado. Veja também: a estreia do Bar da Copa e a festa dos mortos no Los Chicos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 19:27

Ragu de costela e risoto de abóbora cabotiá do restaurante Tatá Cozinha de Origem, em São Mateus
Ragu de costela, risoto de abóbora, demi-glace, queijo tulha e couve tostada (R$ 88) Crédito: Jonathan Borba
Aberto há pouco mais de dois meses em São Mateus, no Norte do Estado, o restaurante Tatá Cozinha de Origem apresenta, com muita personalidade e de forma coerente, o conceito de cozinha de origem, que valoriza os ingredientes locais e a cultura nativa. 
Seu cardápio contempla não só as raízes mineiras do chef, Gabriel Bordoni, nascido em Belo Horizonte, mas também a abundante culinária nordestina e algumas de nossas principais influências europeias. O nome Tatá significa "fogo" em Nheengatu, língua da família Tupi-Guarani.
Na casa, o fogo é trabalhado de diversas formas, além da convencional: no fogão à lenha, nas brasas da parrilha, na defumadora e em yakitori (técnica japonesa de preparar espetos).     
Restaurante Tatá Cozinha de Origem, em São Mateus
O Tatá Cozinha de Origem fica em São Mateus Crédito: Jonathan Borba
O restaurante tem como sócios o chef, Gabriel, e sua esposa, Karoline Camata, que coordena o atendimento no salão.
Bordoni tem passagem pela escola ALMA, na Itália, onde especializou-se em Alta Cozinha Italiana com o chef Gualtiero Marchesi, considerado o fundador da culinária moderna naquele país, e em Panificação Moderna, com Ezio Marinato. Trabalhou em restaurantes de alta reputação na Itália (Joia Alta Cucina Vegetariana e La Pergola) e na Austrália (Rockpool Bar & Grill).
Gabriel Bordoni, chef do restaurante Tatá Cozinha de Origem, em São Mateus
O chef da casa, Gabriel Bordoni Crédito: Jonathan Borba
Couve-flor na brasa, manteiga de missô, molho de kefir, funcho e picles compõem uma das entradas (R$ 34). Na seção de pratos principais, chama atenção o peixe na brasa com farofa de castanha de caju, mil-folhas de mandioca, molho de moqueca baiana e tartare e banana-da-terra (R$ 96/individual). 

Tatá Cozinha de Origem

A carta de bebidas traz seis coquetéis criados pelo bartender Anderson Souza (Balthazar), e a de vinhos destaca rótulos de vinícolas brasileiras, como Amitié, Casa Geraldo, Valmarino e Luiz Argenta. 
O Tatá funciona de terça a sábado, das 19h30 às 22h30, e o endereço é Rodovia BR-101, 426, Bairro Sâo Benedito, São Mateus.  Reservas e mais informações: (27) 99720-3767.

NOVO BAR ESPORTIVO NO TRIÂNGULO

A região do Triângulo, na Praia do Canto, ganhou neste mês uma nova atração: o Bar da Copa. O point fica ao lado do Embrazado e terá noites animadas com shows musicais, exibição de jogos de futebol, cervejas, drinques, hambúrguer, pratos e petiscos.  
O bar tem capacidade para 350 pessoas e conta com um telão e 11 televisores. A decoração, inspirada na Seleção, é toda em verde, amarelo e azul, e inclui bandeiras de diversos países.
Petisco do Bar da Copa, no Triângulo, Praia do Canto
Kiéber e cerveja: opções no cardápio do novo bar do Triângulo Crédito: Bar da Copa/Divulgação
O kiéber (R$ 49,90/12 unidades), a barriguinha de porco crocante (R$ 28,90) e o risoto de grana padano com escalope de mignon e geleia de frutas vermelhas (R$ 79,90) estão entre as opções da cozinha. Rua Joaquim Lírio, 871. Mais informações: (27) 98170-7651.

FESTA MEXICANA NA MATA DA PRAIA

A popular comemoração mexicana do Dia de los Muertos, em 2 de novembro, será novamente lembrada no restaurante Los Chicos, que realiza uma festa com esse tema há 13 anos. 
Na data, que este ano cai em uma quarta-feira, a casa terá decoração especial, incluindo o tradicional altar dos mortos, e música ao vivo com Ferna Jazz Trio, misturando rock com jazz, blues e bossa. 
Chope artesanal, food truck mexicano e pintura de rosto para adultos e crianças também estão garantidos no evento, que começará às 19h.
Festa Dia de Los Muertos realizada no restaurante Los Chicos em 2021
O Dia de los Muertos é celebrado no restaurante há 13 anos Crédito: Los Chicos/Divulgação
Além de itens do cardápio regular, serão vendidos combos exclusivos, como o Bad to the Bone, composto de brisket, Fuego Wings, costelinha suína defumada, batata rústica e coleslaw.
O endereço é Avenida Desembargador Demerval Lyrio, 56, Mata da Praia, Vitória, e o telefone para informações é o (27) 3207-7147. O Los Chicos é um restaurante parceiro do Clube A Gazeta e oferece desconto para assinantes

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