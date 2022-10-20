Vitória ganha empório italiano com padaria artesanal e happy hour

Tortas, pães, bolos e pizzas estão entre as opções da casa Crédito: Panecallo Alimentari/Divulgação

Inspirado nos alimentari, mercados de comida e bebida típicos da Itália, o Panecallo Alimentari é o mais novo point gastronômico de Jardim da Penha, em Vitória.

Funcionando em soft opening (de portas abertas mas em fase de testes), a casa comandada pelo casal Fabiola Falchetto e Bascir Andrea (ela capixaba e ele italiano) será inaugurada oficialmente no dia 5 de novembro.

Quem visita o local, em frente à entrada de carros do supermercado Carone, na Rua Ronaldo Scampini, 737, encontra pães de longa fermentação (feitos com levain e farinha italiana), doces, sanduíches, biscoitos, cafés, drinques, vinhos e pizza, tudo com um pé (ou os dois) no país das nonnas.

Empório foi aberto há poucos dias ao lado do supermercado Carone Crédito: Evelize Calmon

Um dos destaques é a pizza al taglio - vendida em fatias quadradas, ao estilo de Roma. No Panecallo, tanto a de berinjela e abobrinha grelhadas como a de calabresa são servidas quentinhas, e a pizza "fria" de stracciatella, rúcula e mortadela bolonhesa com pistache vale cada mordida (a partir de R$ 15).

Também são apostas da casa sanduíches como o tramezzino de atum com ovos, rúcula e maionese de alho (R$ 9) e o paninazzo (a partir de R$ 27/inteiro), feito com foccacia. Para o recheio desse, o cliente escolhe molho, queijo, embutido e vegetal. A seleção contempla itens como creme de pistache, burrata, socol, salame romano e tomate cereja grelhado no azeite com alho.

Panecallo Alimentari

Para acompanhar o café, da marca italiana Illy, há na vitrine tarteletes, tortinha amanteigada de maçã com canela, biscoito Rosa do Deserto (típico de Roma, com nozes, amêndoas, uvas-passas e cereal matinal), tiramisù e torta de café com duplo chocolate belga, um dos carros-chefes.

Assim como a maioria dos bares e restaurantes da Itália, o Panecallo serve o famoso “aperitivo”, a partir das 18h30. Trata-se de um pratinho com comidas grátis oferecido a quem pede drinque (a partir de R$ 24), vinho (taça a partir de R$ 17) ou cerveja. Por lá são servidos aperol spritz, negroni, gim tônica, caipirinha e moscow mule.

Misto de empório, delicatéssen, padaria artesanal e cafeteria, o Panecallo abre segunda, das 12h às 20h, e de terça a sábado também com café da manhã, das 8h às 20h. Mais informações: (27) 99873-8781.

TRUDEL SALGADO É NOVIDADE NO ESTADO

A Royal Trudel, rede de franquia especializada em trudel - doce típico do Leste Europeu - acaba de lançar uma versão salgada que só existe no Brasil. Com uma loja no Estado, na Capital (Shopping Vitória, Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá), a marca tem opções do quitute a partir de R$ 16,50.

A massa do trudel salgado é enrolada em espetos antes de ser assada e recebe uma camada de queijo parmesão douradinha e crocante. Entre os complementos possíveis estão manteiga, cream cheese, cheddar, requeijão, calabresa picada e cebolinha crispy. Mais informações: (27) 99703-2001.

Trudel salgado têm entre os complementos calabresa, cheddar e cebolinha crispy Crédito: Patrick Fernando

DOCERIA LANÇA BARRA ESPECIAL NO OUTUBRO ROSA

O Outubro Rosa conta com um reforço de dar água na boca na Chocolateria Brasil, em Vitória. É a barra Coração Rosa, desenvolvida exclusivamente para a campanha pela chef Flávia Gama. Feita de chocolate 54% cacau recheado com caramelo e flor de sal (R$ 40), a guloseima custa R$ 40.

Durante este mês, a venda desse produto terá 10% do lucro revertido para a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc). A barra está disponível na loja (Rua João da Silva Abreu, 971, Praia do Canto) e por delivery no app Americanas Delivery.