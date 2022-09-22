Doceria especializada em banoffee é inaugurada em Vitória

Fatias das tortas Nutella, Churroffee, Banoffee e Mineiro de Botas Crédito: Guto Souza

A doceria Nanica é referência no Brasil quando o assunto é banoffee, a torta inglesa queridinha na confeitaria, e acaba de abrir sua primeira loja no Estado. O endereço escolhido pela rede, que tem como sócio o ator e cantor Tiago Abravanel, é Rua Eugênio Netto, 356, na Praia do Canto, em Vitória.

Feita tradicionalmente com banana, doce de leite e chantili sobre massa de biscoito, o guloseima surge em seis versões no cardápio da Nanica, que vende as tortas tanto em fatias individuais quanto inteiras.

Na loja, as tortas são vendidas em fatias ou inteiras Crédito: Nanica/Divulgação

Além da banoffee clássica, o doceria traz exclusividades como a Mineiro de Botas, de goiabada cascão, banana, chantili de queijo e calda de goiabada. Os preços para pedidos via iFood variam de R$ 16 a R$ 23 a fatia e de R$ 160 a R$ 209 a inteira. Também há entregas pelo app Americanas Delivery.

Uvoffee, com uva verde e amêndoas tostadas; Monoffee, com morango, leite condensado e suspirinhos; e Churroffee, coberta com minichurros crocantes; também fazem parte do menu.

Monoffee: massa de biscoito preto, leite condensado, morango, chantili e suspiro Crédito: Guto Souza

Uma bebida exclusiva para harmonizar com os produtos é o Nanicoffee, combinação refrescante de café expresso, leite, doce de leite e chantili de banana.

A Nanica Vitória é a 28ª loja da marca, criada em São Paulo, e foi inaugurada oficialmente nesta quinta-feira (22). Ela ocupa um espaço intimista, com apenas sete lugares.

A identidade visual, colorida e divertida, inclui referências à fauna brasileira pintadas a mão nas paredes pelo artista Starley. O horário de funcionamento é das 10h às 22h e o telefone para pedidos e encomendas é (27) 99804-9339.

TRIÂNGULO TERÁ POINT DE FISH & CHIPS

A rede Sirène Fish & Chips, de Curitiba (PR), desembarca no Espírito Santo na próxima semana com a abertura de uma unidade no Triângulo das Bermudas, Praia do Canto. A inauguração está prevista para 30 de setembro, próxima sexta.

A especialidade da Sirène, como o nome sugere, é o fish & chips, comida de rua típica do Reino Unido que consiste em peixe frito empanado com batatas fritas. No cardápio, o quitute está disponível em quatro tamanhos e será servido em cones.

Típico do Reino Unido, fish & chips é o carro-chefe da rede Crédito: Sirène/Divulgação

O Sandufish, preparado com peixe empanado, pão baguete, cebola caramelizada, molho tártaro e rúcula, também é uma opção na casa, que trabalha com chope artesanal e oferece drinques clássicos e coquetéis autorais como o Mango Spicy (rum, suco de abacaxi, suco de limão e xarope Spicy Mango).

A primeira Sirène capixaba - e 11ª loja da marca no Brasil - fica na Rua Joaquim Lírio, 782, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @sirene_triangulo.

RESTAURANTE ARGENTINO LANÇA MENU DE PRIMAVERA

O argentino La Dolina lançou nesta quinta-feira, 22 de setembro, seu Menu Primavera, assinado pela nova chef da casa, Natália Coronel. Nascida em Mendoza, Natália já havia atuado anteriormente no restaurante, como cozinheira e chefe de produção, e há seis meses retornou para comandar a cozinha.

O cardápio da estação conta com dez opções, sendo seis entradas, três pratos e uma sobremesa. Os preços ficam entre R$ 33 (salada de abobrinhas com ricota, cogumelo Paris, grão-de-bico frito e mel acompanhada por focaccia) e R$ 115 - valor de cada um dos principais.

Novos pratos do La Dolina

Além da salada de abobrinha, são vegetarianos o chaqueño (estilo de taco) feito com pão chapati, cogumelo assado, vinagrete de pasta de berinjela e maionese caseira (R$ 38) e polenta frita com mostarda antiga, cogumelo assado com alho, alecrim e parmesão (R$ 44).

A argentina Natália Coronel é a nova chef da casa Crédito: Fernando Madeira

O La Dolina abre de terça a sábado, das 18h às 23h, e aos sábados e domingos também para almoço. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, República, Vitória. Mais informações: (27) 99810-6459.

SHOPPING REALIZA FESTIVAL COM MENUS PROMOCIONAIS

Até 6 de outubro, o Shopping Praia da Costa recebe a segunda edição do festival gastronômico Praia Gourmet, que traz menus completos servidos a preços promocionais, para almoço e jantar durante a semana.

O evento conta com a participação dos restaurantes D.O.C Gastronomia, Pecorino, Coco Bambu, Terra à Vista e Domus Itálica, e os preços dos menus com entrada + prato principal + sobremesa custam a partir de R$ 59,90. Confira as opções:

Terra à Vista (R$ 59,90 por pessoa) - Almoço: c roquete de salmão com molho de maracujá ou croquete de carne (entrada), f ilé de salmão com batata rústica e arroz de tomate ou b ife de ancho com risoto de limão siciliano (prato), cheesecake de Ninho ou cocada mole (sobremesa). Jantar: croquete de salmão com molho de maracujá ou croquete de carne (entrada), f ettuccine ao molho Alfredo com camarões VG ou b ife de chorizo Angus com risoto de funghi (prato), cheesecake de Ninho ou cocada mole (sobremesa). Pecorino Bar & Trattoria (R$ 59,90 por pessoa) - Almoço e jantar: arancini de queijo ou croquete (entrada), f ettuccine à calabresi ou p olpettone à parmegiana com linguine na manteiga e sálvia (prato), pudim de leite ou salada de frutas (sobremesa. Domus Itálica (R$ 59,90 por pessoa) - Almoço - minicarpaccio clássico ou g urjão de linguado com molho de limão siciliano (entrada), i scas de filé mignon ao demi-glace e risoto de parmesão e batata palha ou es trogonofe de filé com arroz e batata palha (prato), mu sse de chocolate ou maracujá ou cartola de banana (sobremesa). Jantar: minicarpaccio clássico ou gurjão de linguado com molho de limão siciliano (entrada), f ilé de linguado, arroz de tomate e molho de alcaparras ou r isoto de funghi com tiras de filé (prato); musse de chocolate ou maracujá ou cartola de banana (sobremesa). D.O.C. Gastronomia (R$ 59,90 por pessoa ) - Almoço e jantar: m ini steak tartar ou c roqueta de cordeiro (entrada), r abada com polenta e agrião ou l inguine com frutos do mar (prato); p astel de Belém ou sorvete com crumble (sobremesa). Coco Bambu (R$ 119,80 o combo para duas pessoas) . Almoço: batata frita ou pastel (entrada), Camarões Praia de Itamaracá ou Camarões Praia de Boa Viagem (prato), pudim ou cocada de forno (sobremesa). Jantar: batata frita ou pastel (entrada), Camarões praia de Tamandaré ou Meia Carne de Sol do Sertão (prato), pudim ou cocada de forno (sobremesa).