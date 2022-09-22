Doceria especializada em banoffee é inaugurada em Vitória

A doceria Nanica é referência no Brasil quando o assunto é banoffee, a torta inglesa queridinha na confeitaria, e acaba de abrir sua primeira loja no Estado. O endereço escolhido pela rede, que tem como sócio o ator e cantor Tiago Abravanel, é Rua Eugênio Netto, 356, na Praia do Canto, em Vitória.
Feita tradicionalmente com banana, doce de leite e chantili sobre massa de biscoito, o guloseima surge em seis versões no cardápio da Nanica, que vende as tortas tanto em fatias individuais quanto inteiras.
Além da banoffee clássica, o doceria traz exclusividades como a Mineiro de Botas, de goiabada cascão, banana, chantili de queijo e calda de goiabada. Os preços para pedidos via iFood variam de R$ 16 a R$ 23 a fatia e de R$ 160 a R$ 209 a inteira. Também há entregas pelo app Americanas Delivery.
Uvoffee, com uva verde e amêndoas tostadas; Monoffee, com morango, leite condensado e suspirinhos; e Churroffee, coberta com minichurros crocantes; também fazem parte do menu.
Uma bebida exclusiva para harmonizar com os produtos é o Nanicoffee, combinação refrescante de café expresso, leite, doce de leite e chantili de banana.
A Nanica Vitória é a 28ª loja da marca, criada em São Paulo, e foi inaugurada oficialmente nesta quinta-feira (22). Ela ocupa um espaço intimista, com apenas sete lugares.
A identidade visual, colorida e divertida, inclui referências à fauna brasileira pintadas a mão nas paredes pelo artista Starley. O horário de funcionamento é das 10h às 22h e o telefone para pedidos e encomendas é (27) 99804-9339.
TRIÂNGULO TERÁ POINT DE FISH & CHIPS
A rede Sirène Fish & Chips, de Curitiba (PR), desembarca no Espírito Santo na próxima semana com a abertura de uma unidade no Triângulo das Bermudas, Praia do Canto. A inauguração está prevista para 30 de setembro, próxima sexta.
A especialidade da Sirène, como o nome sugere, é o fish & chips, comida de rua típica do Reino Unido que consiste em peixe frito empanado com batatas fritas. No cardápio, o quitute está disponível em quatro tamanhos e será servido em cones.
O Sandufish, preparado com peixe empanado, pão baguete, cebola caramelizada, molho tártaro e rúcula, também é uma opção na casa, que trabalha com chope artesanal e oferece drinques clássicos e coquetéis autorais como o Mango Spicy (rum, suco de abacaxi, suco de limão e xarope Spicy Mango).
A primeira Sirène capixaba - e 11ª loja da marca no Brasil - fica na Rua Joaquim Lírio, 782, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @sirene_triangulo.
RESTAURANTE ARGENTINO LANÇA MENU DE PRIMAVERA
O argentino La Dolina lançou nesta quinta-feira, 22 de setembro, seu Menu Primavera, assinado pela nova chef da casa, Natália Coronel. Nascida em Mendoza, Natália já havia atuado anteriormente no restaurante, como cozinheira e chefe de produção, e há seis meses retornou para comandar a cozinha.
O cardápio da estação conta com dez opções, sendo seis entradas, três pratos e uma sobremesa. Os preços ficam entre R$ 33 (salada de abobrinhas com ricota, cogumelo Paris, grão-de-bico frito e mel acompanhada por focaccia) e R$ 115 - valor de cada um dos principais.
Novos pratos do La Dolina
Além da salada de abobrinha, são vegetarianos o chaqueño (estilo de taco) feito com pão chapati, cogumelo assado, vinagrete de pasta de berinjela e maionese caseira (R$ 38) e polenta frita com mostarda antiga, cogumelo assado com alho, alecrim e parmesão (R$ 44).
O La Dolina abre de terça a sábado, das 18h às 23h, e aos sábados e domingos também para almoço. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, República, Vitória. Mais informações: (27) 99810-6459.
SHOPPING REALIZA FESTIVAL COM MENUS PROMOCIONAIS
Até 6 de outubro, o Shopping Praia da Costa recebe a segunda edição do festival gastronômico Praia Gourmet, que traz menus completos servidos a preços promocionais, para almoço e jantar durante a semana.
O evento conta com a participação dos restaurantes D.O.C Gastronomia, Pecorino, Coco Bambu, Terra à Vista e Domus Itálica, e os preços dos menus com entrada + prato principal + sobremesa custam a partir de R$ 59,90. Confira as opções:
- Terra à Vista (R$ 59,90 por pessoa) - Almoço: croquete de salmão com molho de maracujá ou croquete de carne (entrada), filé de salmão com batata rústica e arroz de tomate ou bife de ancho com risoto de limão siciliano (prato), cheesecake de Ninho ou cocada mole (sobremesa). Jantar: croquete de salmão com molho de maracujá ou croquete de carne (entrada), fettuccine ao molho Alfredo com camarões VG ou bife de chorizo Angus com risoto de funghi (prato), cheesecake de Ninho ou cocada mole (sobremesa).
- Pecorino Bar & Trattoria (R$ 59,90 por pessoa) - Almoço e jantar: arancini de queijo ou croquete (entrada), fettuccine à calabresi ou polpettone à parmegiana com linguine na manteiga e sálvia (prato), pudim de leite ou salada de frutas (sobremesa.
- Domus Itálica (R$ 59,90 por pessoa) - Almoço - minicarpaccio clássico ou gurjão de linguado com molho de limão siciliano (entrada), iscas de filé mignon ao demi-glace e risoto de parmesão e batata palha ou estrogonofe de filé com arroz e batata palha (prato), musse de chocolate ou maracujá ou cartola de banana (sobremesa). Jantar: minicarpaccio clássico ou gurjão de linguado com molho de limão siciliano (entrada), filé de linguado, arroz de tomate e molho de alcaparras ou risoto de funghi com tiras de filé (prato); musse de chocolate ou maracujá ou cartola de banana (sobremesa).
- D.O.C. Gastronomia (R$ 59,90 por pessoa )- Almoço e jantar: mini steak tartar ou croqueta de cordeiro (entrada), rabada com polenta e agrião ou linguine com frutos do mar (prato); pastel de Belém ou sorvete com crumble (sobremesa).
- Coco Bambu (R$ 119,80 o combo para duas pessoas). Almoço: batata frita ou pastel (entrada), Camarões Praia de Itamaracá ou Camarões Praia de Boa Viagem (prato), pudim ou cocada de forno (sobremesa). Jantar: batata frita ou pastel (entrada), Camarões praia de Tamandaré ou Meia Carne de Sol do Sertão (prato), pudim ou cocada de forno (sobremesa).