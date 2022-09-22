Dia da Banana: aprenda receitas de torta, pavê, ceviche e farofa

Você sabia que no dia 22 de setembro comemora-se o Dia Mundial da Banana? O Brasil é o quarto maior produtor da fruta, atrás apenas de Índia, China e Filipinas.
No Espírito Santo, onde a bananicultura está presente em cerca de 90% dos municípios, existe também uma forte relação afetiva com a fruta - o capixaba, afinal, põe banana em tudo quanto é receita!
Alfredo Chaves é a nossa Terra da Banana, pois a cidade concentra a maior produção da fruta no Estado.
Para celebrar e comprovar a versatilidade dessa iguaria, reunimos quatro delícias que vale a pena preparar com ela, de entrada a acompanhamento e sobremesas.
A lista contém ceviche vegano de banana-da-terra, farofa de banana e ovos, torta de banana caramelizada e um irresistível pavê da fruta com doce de leite. Confira!
TORTA DE BANANA CARAMELADA
Quer uma dica de sobremesa fácil de fazer (e de agradar)? Sugerimos uma torta de banana supercremosa, ideal para servir geladinha. Ela é coberta com um doce caramelizado da fruta.
INGREDIENTES:
1 pacote de biscoito laminado maizena
100g de manteiga gelada e cortada em cubos
1 lata de leite condensado
1 caixinha de creme de leite
1 xícara (chá) de leite
1 envelope de gelatina incolor hidratada e aquecida
1 xícara (chá) de açúcar
4 bananas cortadas em rodelas
Suco de meia laranja
Fonte: Renata
MODO DE PREPARO:
- Triture os biscoitos e misture com a manteiga.
- Com a massa obtida, forre uma forma de fundo falso e leve para assar por 10 minutos. Reserve.
- Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, o leite e a gelatina.
- Coloque na forma sobre a massa e leve para gelar por pelo menos duas horas.
- Para o doce, coloque em uma frigideira o açúcar e deixe-o derreter até virar um caramelo.
- Coloque as bananas e, em seguida, esprema a laranja. Deixe derreter e, em seguida, deixe esfriar.
- Desenforme a torta e cubra com o doce de banana caramelada.
FAROFA DE BANANA E OVOS
A versatilidade da banana é comprovada na culinária de diversos países. A farofa de banana e ovos é uma prova de que o toque adocicado da fruta pode engrandecer um acompanhamento.
INGREDIENTES:
4 colheres (sopa) de azeite
2 colheres (sopa) de cebola picadinha
1 colher (sopa) de alho picadinho
3 bananas nanicas picadas sem casca
200g de farinha de mandioca
3 colheres (café) de Fondor
1 colher (sopa) de salsinha picadinha
3 colheres (sopa) de manteiga
9 ovos
2 colheres (café) de sal
Fonte: Água Doce
MODO DE PREPARO:
- Em uma frigideira, frite no azeite com 1 colher (sopa) de manteiga a cebola, até que fique transparente, e o alho.
- Adicione em seguida a banana picada e refogue por alguns segundos.
- Junte a farinha de mandioca e mexa até que fique tudo bem misturado e crocante.
- Acrescente a salsinha e apague o fogo. Reserve.
- Em outra panela, derreta o restante da manteiga e coloque os ovos já quebrados.
- Deixe que fritem levemente e vá mexendo de forma suave.
- Acrescente o sal, o Fondor e a farofa. Sirva quente.
PAVÊ DE BANANA COM DOCE DE LEITE
A combinação de banana e doce de leite nunca esteve tão em voga na confeitaria. Basta olhar os cardápios das docerias e confeitarias para ver que a dupla é sucesso de público e crítica. O pavê de banana com doce de leite é uma prova disso.
INGREDIENTES:
300g de biscoito de maisena
Calda:
½ xícara de água
3 colheres (sopa) de açúcar
Uma rama de canela em pau
1 e ½ colher (sopa) de rum
Creme de confeiteiro:
8 gemas
1 litro de leite
1 xícara de açúcar
1/3 de xícara (chá) de amido de milho
Doce de banana:
8 bananas nanicas
350g de doce de leite
Merengue:
4 claras
1 xícara (chá) de açúcar
Fonte: Piracanjuba
- MODO DE PREPARO:
- Misture todos os ingredientes da calda, leve ao fogo e espere ferver. Após a fervura, desligue o fogo e deixe esfriar.
- Leve o leite e ½ xícara de açúcar do creme de confeiteiro ao fogo médio, a fim de esquentar o leite.
- Enquanto isso, em um recipiente, misture as gemas e ½ xícara de açúcar com o auxílio de um batedor de arame.
- Adicione o amido de milho às gemas e mexa bem.
- Adicione uma concha do leite quente com açúcar às gemas e misture bem. Repita o processo.
- Leve a mistura com a gema a uma panela e acrescente o leite quente, mexendo constantemente com o batedor de arame até que engrosse, formando um creme. Quando engrossar, retire da panela e passe para um recipiente grande.
- Descasque e corte as bananas pela metade no sentido do comprimento e, em seguida, corte-as novamente em pedaços com aproximadamente um dedo de espessura.
- Leve as bananas ao fogo médio por cinco minutos, mexendo de vez em quando e amassando algumas.
- Junte o doce de leite às bananas cozidas, misture e retire da panela.
- No refratário escolhido, faça uma camada com aproximadamente 1/3 do creme de confeiteiro. Coloque uma camada de biscoito sobre a camada de creme e regue com metade da calda disponível.
- Faça uma camada com o doce de banana e, em seguida, uma com o creme.
- Adicione mais uma camada de biscoito e molhe com o restante da calda.
- Faça outra camada de doce de banana seguida por uma de creme. Cubra com um plástico filme e leve à geladeira.
- Em um recipiente em banho-maria, com o auxílio de um batedor de arame, misture as claras do merengue com o açúcar, batendo-os até que o açúcar se dissolva completamente. Tome cuidado com a quintura do vapor.
- Leve as claras para bater na batedeira, por cerca de 10 minutos em velocidade moderada e, assim que firmar, aumente a velocidade.
- Cubra o pavê com o merengue e, se possível, finalize dourando com um maçarico. Sirva gelado.
CEVICHE DE BANANA-DA-TERRA COM CASTANHAS
O ceviche é uma preparação bastante versátil, pois permite uma infinidade de versões. Em um vídeo no final desta matéria, o chef e sommelier Pedro Kucht, da coluna Menu da semana, ensina a fazer um de banana-da-terra com castanhas.
INGREDIENTES:
1 banana-da-terra madura
1/4 cebola roxa
8 tomatinhos cereja
Meia pimenta dedo-de-moça
Meia xícara de castanha de caju
1 limão Tahiti
Coentro a gosto
2 colheres (sopa) de azeite
Raspas de meio limão siciliano
Sal e pimenta-do-reino a gosto.
